Phố đi bộ Nguyễn Huệ náo nhiệt, người dân thích thú chơi game nhận quà

Trong khuôn khổ chương trình tổng kích cầu "Vibrant HCMC - Shopping Season 2026", Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số TP.HCM tổ chức các hoạt động trực tiếp tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trong hai ngày 13 và 14-11, quy tụ hơn 40 gian hàng hoạt động của doanh nghiệp, thương hiệu và nhà sáng tạo nội dung.
Hào hứng chơi game, săn quà
Ghi nhận của Tuổi Trẻ chiều tối 14-11, không khí tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trở nên nhộn nhịp khi nhiều nhóm bạn trẻ, gia đình nối hàng chờ tham gia trò chơi nhận quà. Những vòng quay may mắn, thử thách trả lời câu hỏi cùng các khu chụp ảnh miễn phí liên tục thu hút khách ghé vào khám phá.
Biết đến chương trình qua mạng xã hội, chị Trần Lê Quỳnh Như (31 tuổi, ngụ phường An Đông, TP.HCM) tranh thủ đến phố đi bộ và tham gia trò chơi tại gian hàng mỹ phẩm Dr.Ceutics. Để nhận quà, chị cần theo dõi tài khoản Instagram của thương hiệu, nhấn thích 5 bài viết và trả lời đúng ít nhất 2 trong 3 câu hỏi về chăm sóc da.
"Mình thấy trên mạng xã hội có giới thiệu chương trình nên đến thử. Các trò chơi không quá khó, vừa có quà mang về vừa biết thêm kiến thức chăm sóc da. Nếu thử sản phẩm phù hợp, có ưu đãi tốt thì mình cũng sẽ cân nhắc mua", chị Như chia sẻ.
Cũng đưa gia đình đến phố đi bộ dịp cuối tuần, anh Phạm Hoàng Nam (35 tuổi, ngụ phường Tân Hưng, TP.HCM) cho biết ban đầu chỉ dự định đi dạo. Tuy nhiên, không khí sôi động tại các gian hàng khiến cả nhà quyết định nán lại lâu hơn để vui chơi, tìm hiểu sản phẩm.
"Ban đầu gia đình chỉ định đi dạo, nhưng thấy các gian hàng đông vui nên ghé vào. Có trò chơi cho trẻ nhỏ, người lớn cũng được tìm hiểu sản phẩm, nhận quà", anh chia sẻ.
Không chỉ thu hút người dân thành phố, các hoạt động tại phố đi bộ còn gây chú ý với du khách quốc tế. Chị Emily Carter (28 tuổi, du khách Úc) cùng nhóm bạn hào hứng tham gia trò chơi, vui vẻ khoe những phần quà nhỏ vừa nhận được.
"Chúng tôi tình cờ đi ngang qua và rất bất ngờ trước không khí náo nhiệt. Thật vui khi được tham gia trò chơi, nhận quà miễn phí và có thêm những món đồ nhỏ làm kỷ niệm chuyến đi. Đây cũng là dịp thú vị để chúng tôi biết thêm các thương hiệu tại Việt Nam", chị Emily chia sẻ.
Hàng chục gian hàng kết hợp giải trí, kích cầu tiêu dùng
Với chủ đề "Sáng tạo không giới hạn - Kết nối giá trị Thành phố", Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số TP.HCM 2026 hướng đến kết nối doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung và các nền tảng công nghệ.
Dọc phố đi bộ Nguyễn Huệ, các thương hiệu như L'Oréal Paris, La Roche-Posay, Dr.Ceutics, Hyamin, OMO, Nesty, VNVC... giới thiệu sản phẩm, tổ chức hoạt động tương tác nhằm tiếp cận người tiêu dùng.
Bên cạnh hoạt động mua sắm, người dân và du khách còn được tìm hiểu quy trình sáng tạo nội dung số, giao lưu với các nhà sáng tạo và khám phá công nghệ. Đặc biệt, robot bốn chân ROBOX với những chuyển động linh hoạt khiến nhiều người tò mò dừng lại quan sát, ghi hình.
Một số doanh nghiệp kết hợp trò chơi với phiếu ưu đãi nhằm khuyến khích khách sử dụng dịch vụ sau sự kiện. Đơn cử, VNVC tổ chức thử thách phản xạ trong 60 giây để nhận móc khóa, đồng thời tặng voucher trị giá 100.000 đồng cho khách đáp ứng điều kiện.
Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết hơn 3.000 nhà sáng tạo nội dung số cam kết thực hiện gần 11.000 sản phẩm truyền thông, hướng đến mục tiêu trên 1 tỉ lượt xem. Cùng với các hoạt động thương mại, đại nhạc hội TikTok Shop Fun Fest ngày 14-11 có sự tham gia theo danh sách công bố của SOOBIN, Phương Mỹ Chi, Phương Ly, AMEE, B Ray cùng nhiều nghệ sĩ.
Thông qua việc kết hợp giải trí, quà tặng và thương mại điện tử, hoạt động thuộc Vibrant HCMC 2026 mở thêm cơ hội để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, duy trì tương tác với khách hàng sau sự kiện.
Chương trình "Vibrant HCMC - Shopping Season 2026" triển khai từ 1-11-2026 đến 5-2-2027, do UBND TP.HCM chỉ đạo.
Với thông điệp "TP.HCM - Sống động từng trải nghiệm", chương trình thể hiện quyết tâm huy động các nguồn lực xã hội, kết nối các lĩnh vực thương mại, du lịch, văn hóa, thể thao, ẩm thực, giải trí, công nghệ và tài chính để thúc đẩy sức mua và tăng trưởng thương mại - dịch vụ.
Theo ban tổ chức, chỉ sau thời gian ngắn phát động, chương trình đã ghi nhận những kết quả tích cực: kết nối hơn 39 sự kiện quy mô lớn của TP và gần 300 sự kiện, hoạt động tại các phường, xã và doanh nghiệp; thu hút sự tham gia, hưởng ứng của hơn 30 tập đoàn, 66 trung tâm thương mại và trên 5.000 điểm bán lẻ; gần 100 chương trình khuyến mại lớn với tổng giá trị ưu đãi trên 250 tỉ đồng; các ngân hàng thương mại đã công bố các gói tín dụng tiêu dùng trên 10.000 tỉ đồng.
Từ nền tảng đó, thành phố đặt mục tiêu tổng giá trị giao dịch trên 30.000 tỉ đồng, trong đó tạo thêm từ 10.000 đến 11.000 tỉ đồng nhờ hiệu ứng kích cầu.
Đã mở cổng thông tin để khách "săn" khuyến mãi: Từ ngày 5-11-2026, hai cổng thông tin songdong.hochiminhcity.gov.vn và hello.hochiminhcity.gov.vn đã mở truy cập, phục vụ kết nối thông tin sự kiện, điểm đến, hoạt động mua sắm, ưu đãi và dịch vụ của chương trình.
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