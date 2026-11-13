Săn vé miễn phí xem SOOBIN, AMEE, B Ray vào ngày mai tại 'Vibrant HCMC 2026'

Chương trình "Vibrant HCMC - Shopping Season 2026", mỗi ngày tung một deal giảm giá - Ảnh: THY NHUNG

Hàng loạt mã giảm giá ăn uống, làm đẹp, mua sắm trực tuyến và vé tham dự đại nhạc hội đang được cập nhật liên tục trên cổng của chương trình "Vibrant HCMC - Shopping Season 2026". Đây là chương trình khuyến mãi tập trung TP.HCM, thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng trong dịp mua sắm cuối năm.

"Mưa" mã giảm giá tại "Vibrant HCMC - Shopping Season 2026"

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, trên website chính thức https://songdong.hochiminhcity.gov.vn/home-page, hàng loạt mã giảm giá thuộc đa dạng lĩnh vực từ ẩm thực, thanh toán không tiền mặt đến chăm sóc sắc đẹp và giải trí đang được tung ra mỗi ngày cho người dân săn đón.

Trong lĩnh vực ăn uống, người dùng đặt món qua ứng dụng GrabFood có thể nhập mã SOIDONGTP để được giảm 50%, tối đa 20.000 đồng cho các cửa hàng có hiển thị ưu đãi. Chương trình kéo dài từ ngày 5-11 đến hết 31-12-2026 (hoặc kết thúc sớm khi hết ngân sách). Mỗi tài khoản được áp dụng 1 lần, số lượng mã giới hạn mỗi ngày và không áp dụng cho các đơn hàng tự đến lấy tại quán.

Tuy nhiên người tiêu dùng cần lưu ý thời điểm "săn" mã, vì hệ thống mở theo các khung giờ nhất định trong ngày, đơn cử như trong ngày 13-11 có các khung giờ 14h48, 14h51.

Người dùng có thể lên website để nhận voucher với giá trải nghiệm 399.000 đồng - Ảnh chụp màn hình

Đối với dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cũng góp mặt với mức giá trải nghiệm khá mềm. Nhiều liệu trình chăm sóc da như detox da chuyên sâu hay massage lưng được niêm yết đồng giá trải nghiệm 399.000 đồng. Ngoài ra, liệu trình booster trắng sáng trẻ hóa có mức giá trải nghiệm 1,08 triệu đồng. Người dùng chỉ cần lấy mã QR trên cổng thông tin và đưa cho thu ngân tại quầy để được áp dụng trực tiếp mức giảm này.

Đối với tín đồ mua sắm trực tuyến, sàn thương mại điện tử hangchuan.spt.vn tung ưu đãi giảm giá 15% trên mọi đơn hàng phát sinh từ ngày 14-11 đến hết 31-12-2026.

Đặc biệt, sức nóng của mùa mua sắm còn lan sang lĩnh vực giải trí với sự kiện TikTok Shop Fun Fest 2026 - Siêu Nhạc hội Music Concert diễn ra vào ngày mai (14-11) tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM).

Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ đình đám như SOOBIN, Phương Mỹ Chi, Phương Ly, Da LAB, B Ray, Hà An Huy, AMEE, MUỘII, WXRDIE.

Người hâm mộ có thể nhận vé miễn phí thông qua quy trình 3 bước nhanh gọn: đăng ký TikTok Shop VIP để nhận mã đổi vé; truy cập website tiktokshopfunfest.vn nhập mã kèm địa chỉ email; sau đó chờ hệ thống gửi vé điện tử về hộp thư.

Doanh nghiệp tăng tốc kích cầu, mở rộng kênh bán hàng số

Song hành cùng các mã ưu đãi trực tiếp cho người tiêu dùng, nhiều doanh nghiệp lớn và sàn thương mại điện tử cũng đồng loạt tung ra những chiến dịch quy mô lớn nhằm mở rộng kênh tiêu thụ hàng hóa trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trên thị trường bán lẻ trực tuyến là sự bắt tay giữa Shopee và Melive để tổ chức chuỗi phiên phát sóng trực tiếp mang tên "Superlive 3 tháng".

Chương trình được thiết kế tập trung vào các cột mốc mua sắm bùng nổ nhất dịp cuối năm và cận Tết, cụ thể là các ngày 12-12-2026 và 15-1-2027.

Với sự góp mặt của 305 nhà bán hàng tham gia, chuỗi phiên livestream này kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ về doanh số, giúp các doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp hàng triệu người tiêu dùng thông qua hình thức mua sắm kết hợp giải trí (shoppertainment).

Việc kết hợp đồng bộ giữa cổng thông tin khuyến mãi tập trung của thành phố với các nền tảng số, ví điện tử và hệ thống bán lẻ không chỉ giúp người dân dễ dàng tiếp cận hàng hóa, dịch vụ chất lượng với mức giá tiết kiệm. Đây cũng là chuỗi chương trình tạo động lực quan trọng thúc đẩy sức mua nội địa, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng thương mại - dịch vụ của TP.HCM trong những tháng cuối năm.

Chương trình "Vibrant HCMC - Shopping Season 2026" triển khai từ 1-11-2026 đến 5-2-2027, do UBND TP.HCM chỉ đạo. Với thông điệp "TP.HCM - Sống động từng trải nghiệm", chương trình thể hiện quyết tâm huy động các nguồn lực xã hội, kết nối các lĩnh vực thương mại, du lịch, văn hóa, thể thao, ẩm thực, giải trí, công nghệ và tài chính để thúc đẩy sức mua và tăng trưởng thương mại - dịch vụ. Theo ban tổ chức, chỉ sau thời gian ngắn phát động, chương trình đã ghi nhận những kết quả tích cực: kết nối hơn 39 sự kiện quy mô lớn của TP và gần 300 sự kiện, hoạt động tại các phường, xã và doanh nghiệp; thu hút sự tham gia, hưởng ứng của hơn 30 tập đoàn, 66 trung tâm thương mại và trên 5.000 điểm bán lẻ; gần 100 chương trình khuyến mãi lớn với tổng giá trị ưu đãi trên 250 tỉ đồng; các ngân hàng thương mại đã công bố các gói tín dụng tiêu dùng trên 10.000 tỉ đồng. Từ nền tảng đó, TP đặt mục tiêu tổng giá trị giao dịch trên 30.000 tỉ đồng, trong đó tạo thêm từ 10.000 đến 11.000 tỉ đồng nhờ hiệu ứng kích cầu. Đã mở cổng thông tin để khách "săn" khuyến mãi: Từ ngày 5-11-2026, hai cổng thông tin songdong.hochiminhcity.gov.vn và hello.hochiminhcity.gov.vn đã mở truy cập, phục vụ kết nối thông tin sự kiện, điểm đến, hoạt động mua sắm, ưu đãi và dịch vụ của chương trình.