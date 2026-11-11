Ngày đôi 11-11 tại TP.HCM: Khách gom hàng hiệu giảm 80%, săn sale giá 199k

Đông đảo khách hàng mua sắm nhân ngày đôi 11-11 - Ảnh: THY NHUNG

Từ sáng sớm, tại các Trung tâm Thương mại lớn hay con đường mua sắm Trần Huy Liệu (phường Phú Nhuận) ở TP.HCM ghi nhận sự nhộn nhịp của đông đảo khách hàng đi mua sắm. Từ giày dép, quần áo, nước hoa hay đồ gia dụng đều được các hãng tung chương trình ưu đãi đậm sâu.

Hàng hiệu giảm giá đến 80% tại TP.HCM

Ghi nhận của Tuổi Trẻ, các trung tâm thương mại lớn ở khu vực trung tâm như Vạn Hạnh Mall, LanMark, Vincom... hàng loạt đơn vị tung các chương trình xả kho hàng hiệu.

Giày thể thao giảm giá tại Trung tâm Thương mại Vạn Hạnh Mall - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Một số chương trình được nhiều khách hàng quan tâm như giày thể thao, chạy bộ được xếp theo từng tháp hộp ngay lối vào với mức giảm chạm trần 70% để hút khách. Diễn ra dài ngày, kéo dài từ 5-11 đến 2-12-2026.

Hay tại cửa hàng Uniqlo cũng tung chiến dịch "11.11 Vui sắm ngày đôi" và giảm giá hàng thời trang cơ bản. Cụ thể, dòng sản phẩm áo thun UT in họa tiết, áo nỉ và hoạt hình nổi bật là bộ sưu tập Hello Kitty, Snoopy có các mức giá đồng giá/ưu đãi như 199.000 đồng. Khu vực áo len/cardigan và áo khoác trẻ em có bảng niêm yết mức giá ưu đãi từ 499.000 đồng.

Cửa hàng Uniqlo cũng tung nhiều chương trình ưu đãi - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Tâm điểm thu hút sự chú ý của các tín đồ săn sale phân khúc cao cấp năm nay là sự kiện mua sắm quy mô lớn tổ chức tại Khách sạn Rex (đường Nguyễn Huệ, TP.HCM).

Với mức giảm giá sâu chạm đáy, lên tới 70 - 80% cho hàng loạt thương hiệu nước hoa, mỹ phẩm, vali và thời trang quốc tế.

Nhiều gian hàng đồng hồ giảm giá sâu - Ảnh: THY NHUNG

Tay xách hai chiếc túi đựng mỹ phẩm và nước hoa vừa thanh toán, chị Nguyễn Thảo My (ngụ phường Đa Kao) hào hứng chia sẻ: "Bình thường tôi hay canh mã giảm giá trên sàn thương mại điện tử, nhưng đồ hiệu thì phải thử tận tay và kiểm tra tem mác trực tiếp mới an tâm.

Đợt này khách sạn có chương trình giảm tới 80%, chai nước hoa yêu thích của tôi từ gần 4 triệu đồng nay chỉ còn hơn 1,5 triệu. Tôi phải xin nghỉ phép nửa buổi sáng để rủ bạn đến sớm lựa, chen chân hơi mệt nhưng thấy rất hời".

Chị Nguyễn Thị Phương (ngụ phường Phú Nhuận) cũng vui mừng khi "chốt" được 2 chiếc đồng hồ với giá cực hời: "Rất nhiều mẫu mã đồng hồ đẹp bình thường có giá 6-7 triệu đồng/chiếc nhưng nay giảm 70%, tức giá xuống còn 1-2 triệu đồng/chiếc

Không chỉ các điểm bán tập trung, "thủ phủ" thời trang bình dân trên đường Trần Huy Liệu (phường Phú Nhuận) cũng bước vào ngày cao điểm bán buôn nhộn nhịp. Tuyến đường với các cửa hàng quần áo, giày dép, phụ kiện tại đây tấp nập khách mua sắm.

Đông đảo khách hàng đang mua sắm tại một cửa hàng giày trên đường Trần Huy Liệu - Ảnh: THY NHUNG

Vừa chọn được ba chiếc áo sơ mi công sở với mức giảm 50%, bạn Trần Minh Hoàng (24 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết: "Dù kinh tế năm nay chi tiêu có phần thắt chặt hơn, nhưng những dịp ưu đãi lớn như 11-11 là cơ hội tốt để sắm sửa trang phục đi làm cho cả dịp Tết sắp tới. Con đường Trần Huy Liệu vốn đã nhiều lựa chọn, nay nhiều tiệm treo biển sale 70 - 80% nên tôi tranh thủ ghé qua ngay sau giờ tan ca chiều để chọn đồ ưng ý trước khi hết size".

Cơ hội "hốt" hàng giá rẻ dịp gần cuối năm

Đại diện nhiều nhãn hàng nhận định, sức mua ngày đôi 11-11 năm nay có dấu hiệu phục hồi tích cực nhờ các đơn vị chủ động tung mức chiết khấu thực chất, không nâng giá ảo rồi giảm sốc.

Sự cộng hưởng giữa các trung tâm thương mại lớn, điểm xả hàng hiệu cao cấp lẫn các tuyến phố thời trang truyền thống đang tạo lực đẩy đáng kể cho thị trường bán lẻ TP.HCM trong chặng khởi động mùa cao điểm mua sắm cuối năm. Và chỉ thời điểm này hàng năm mới có các chương trình sale "đậm sâu" như vậy.

Khách hàng đang mua sắm tại khách sạn Rex - Ảnh: THY NHUNG

Đại diện gian hàng thương hiệu thời trang Mialala cũng cho biết chương trình đồng giá 299.000 đồng và 399.000 hay mua 2 tặng 1 chỉ diễn ra trong khuôn khổ chương trình diễn ra tại Khách sạn Rex. Còn tại các cửa hàng hay sàn thương mại điện tử cũng không có mức giá ưu đãi như vậy.

Anh Nguyễn Tấn Lợi, quản lý Công ty TNHH ASH Việt Nam giới thiệu chương trình ưu đãi giảm giá lên đến (up to) 50% cho toàn bộ sản phẩm, mua từ 3 sản phẩm trở lên được giảm thêm 10%. Chương trình diễn ra từ ngày 11 đến ngày 15, thường chỉ tổ chức vào các dịp cuối năm, hết thời gian này, một số mặt hàng sẽ quay về giá gốc.

"Gian hàng của anh có nhiều dòng phục vụ chạy bộ, tập gym, đi chơi, ví dụ giày Nike với mức giá trung bình sau giảm khoảng từ 1,5 triệu đồng đổ lại"- anh Lợi chia sẻ.

Anh Lợi khẳng định toàn bộ sản phẩm đều là hàng chính hãng. Gian hàng tham gia thông qua đơn vị tổ chức sự kiện/truyền thông là Big Bang và hàng hóa đều trải qua các khâu kiểm tra nguồn gốc nghiêm ngặt trước khi đưa vào bày bán.

Khách hàng đang được nhân viên tư vấn giày tại khách sạn Rex - Ảnh: THY NHUNG

Khách hàng mua sắm tại LandMark - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Khách hàng đang di chuyển từ cửa hàng này sang cửa hàng khác trên đường Trần Huy Liệu - Ảnh: THY NHUNG

Tối nay diễn ra lễ phát động chương "Vibrant HCMC - Shopping Season 2026" Tối nay 11-11, tại Công viên Lam Sơn (phường Sài Gòn), UBND TP.HCM tổ chức lễ công bố Chương trình "Vibrant HCMC - Shopping Season 2026" với thông điệp "Thành phố Hồ Chí Minh - Sống động từng trải nghiệm". Đây là chuỗi hoạt động kích cầu mua sắm, tiêu dùng và trải nghiệm quy mô lớn trên toàn thành phố, diễn ra từ ngày 1-11-2026 đến hết ngày 05-02-2027 nhằm đón đầu mùa cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán 2027. Sáng cùng ngày, Lê Dương Bảo Lâm dẫn dắt phiên livestream trên Shopee nhân dịp 11.11, với sự tham dự của ông Lê Minh Trung, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật và Phát triển bền vững trực thuộc Sở Công Thương TP.HCM.