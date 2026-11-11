Trung tâm thương mại AEON hơn 5.200 tỉ đồng tại Quảng Ninh bắt đầu đón khách

Trung tâm thương mại AEON MALL Hạ Long có mức đầu tư hơn 5.200 tỉ đồng, là cơ sở quy mô lớn thứ 10 do Công ty TNHH AEON MALL Việt Nam đầu tư và vận hành tại Việt Nam - Ảnh: THÀNH CÔNG

Trung tâm thương mại AEON MALL Hạ Long tại phường Bãi Cháy, TP Quảng Ninh chính thức mở cửa đón những khách hàng đầu tiên trong ngày 11-11, thu hút hàng ngàn người đổ về.

Đây là trung tâm thương mại thứ 10 do Công ty TNHH AEON MALL Việt Nam đầu tư và vận hành tại Việt Nam, đồng thời là một trong những dự án đầu tư ngoài ngân sách quy mô lớn trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch tại Quảng Ninh.

Trung tâm thương mại này được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 91.000m², tổng diện tích sàn khoảng 130.000m², trong đó diện tích cho thuê khoảng 54.000m². Tổng vốn đầu tư dự án hơn 5.200 tỉ đồng.

Theo giới thiệu của chủ đầu tư, trung tâm thương mại quy tụ khoảng 140 cửa hàng chuyên dụng, với sự góp mặt của nhiều thương hiệu trong lĩnh vực thời trang, mua sắm, ẩm thực, giải trí và phong cách sống.

Một số thương hiệu đáng chú ý có thể kể đến như UNIQLO, MUJI, Galaxy Cinema, Kohnan và Fahasa. Đáng chú ý, hơn 50% số thương hiệu tại đây là những cái tên lần đầu tiên xuất hiện tại Quảng Ninh.

Bên cạnh không gian mua sắm, AEON MALL Hạ Long còn phát triển các khu vực trải nghiệm, vui chơi, giải trí và sinh hoạt cộng đồng. Trong đó, khu vườn Sunken Garden và các không gian chung được thiết kế để tổ chức hoạt động giao lưu, chương trình nghệ thuật, kết nối cộng đồng.

Khu ẩm thực HO HO Hall cũng được phát triển theo hướng kết hợp ăn uống và giải trí, lấy cảm hứng từ vịnh Hạ Long, với nhiều lựa chọn ẩm thực Việt Nam, Nhật Bản và Thái Lan.

Đông đảo người dân đổ về Trung tâm thương mại AEON MALL Hạ Long trong ngày 11-11 - Ảnh: T. THẮNG

Theo ông Inui Shinichiro, Tổng quản lý Trung tâm thương mại AEON MALL Hạ Long, dự án được phát triển dựa trên cảm hứng từ vẻ đẹp vùng di sản, kết hợp những đặc trưng riêng của địa phương, hướng tới tạo ra một điểm đến kết nối hoạt động mua sắm, giải trí với trải nghiệm du lịch.

Dự án được khởi công vào tháng 2-2025 tại số 288 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy. Công trình được định hướng phát triển theo hướng thân thiện môi trường, sử dụng năng lượng tái tạo, lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái và ứng dụng công nghệ, vật liệu nhằm tăng khả năng ứng phó với ngập lụt, mưa bão. Việc đưa AEON MALL Hạ Long vào hoạt động được kỳ vọng bổ sung một điểm đến thương mại, dịch vụ và giải trí quy mô lớn, phục vụ nhu cầu của người dân địa phương cũng như khách du lịch trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại, du lịch tại Quảng Ninh.