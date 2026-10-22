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Icondenim mở rộng chuỗi cửa hàng tại hệ thống Aeon Mall

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TT - T.D.V
TT - T.D.V
TT - T.D.V

Icondenim nâng số điểm bán tại hệ thống Aeon Mall lên 4 cửa hàng khi tiếp tục đưa mô hình Mall Store vào các trung tâm thương mại của nhà bán lẻ Nhật Bản.

- Ảnh 1.

Khai trương Mall Store thứ 3 và thứ 4 tại Aeon Mall Thanh Hóa, Hạ Long - Ảnh: DNCC

Việc hiện diện tại Aeon Mall Thanh Hóa và Aeon Mall Hạ Long (dự kiến khai trương 11-11-2026) đánh dấu bước mở rộng mạng lưới cửa hàng của thương hiệu tại thị trường phía Bắc.

Mở rộng mạng lưới và chuỗi ưu đãi khai trương

Bắt đầu từ Aeon Mall Bình Tân (TP.HCM) vào năm 2025. Cùng năm, thương hiệu ra Bắc với cửa hàng tại Aeon Mall Hà Đông. Năm 2026, nhịp mở rộng tăng tốc khi Icondenim liên tiếp khai trương hai cửa hàng tại Aeon Mall Thanh Hóa và Aeon Mall Hạ Long.

Mạng lưới 4 cửa hàng này không chỉ gia tăng độ phủ tại hai miền Nam - Bắc, mà còn tạo bệ phóng giúp thương hiệu củng cố sức hút và nhận diện tại các trung tâm bán lẻ quy mô lớn.

Nhân dịp ra mắt hai điểm bán mới, Icondenim mang đến chương trình ưu đãi đặc biệt diễn ra từ 15-10 đến 25-10-2026 tại Thanh Hóa và từ 11-11 đến 19-11-2026 tại Hạ Long:

- Giá trải nghiệm: Hàng ngàn sản phẩm như áo thun, áo polo,... giá từ 199.000 VNĐ. Các dòng áo khoác phao nam cản gió có giá từ 349.000 VNĐ, dòng quần jeans nam Smart Jeans™ giá 399.000 VNĐ và ProCOOL Jeans™ giá 499.000 VNĐ.

- Quà tặng độc quyền & ngẫu nhiên: Khách hàng tham quan mua sắm có cơ hội nhận ngay các phần quà ngẫu nhiên cùng bộ quà tặng phiên bản giới hạn mừng sự kiện.

- Đặc quyền khai trương: Dành riêng cho 100 khách hàng đầu tiên tham gia sự kiện khai trương mức ưu đãi giảm 50% (tối đa 300.000 VNĐ).

- Ảnh 2.

Không gian mua sắm và các chương trình ưu đãi khai trương tại cửa hàng - Ảnh: DNCC

Dấu ấn quốc tế và không gian trải nghiệm mới

Song song với việc mở rộng hệ thống cửa hàng, Icondenim cho biết từng bước khẳng định năng lực phát triển sản phẩm qua việc hợp tác với các đối tác toàn cầu.

Từ năm 2024, thương hiệu đã ký kết hợp tác khai thác bản quyền hình ảnh chính thức cùng Disney và Marvel, cho ra mắt các bộ sưu tập giới hạn gắn liền với những nhân vật biểu tượng như Deadpool, Wolverine, Captain America, Spider-Man hay Mickey & Friends.

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Cửa hàng Icondenim tại hệ thống trung tâm thương mại Aeon Mall - Ảnh: DNCC

Tại hai điểm bán mới, thương hiệu tiếp tục nâng cao trải nghiệm mua sắm với không gian quy mô: cửa hàng tại Aeon Mall Thanh Hóa (Tầng 2, gian T205) đạt diện tích 130,9 m², trong khi điểm bán tại Aeon Mall Hạ Long (Tầng 2, gian T215-2) rộng 162,06 m².

Cửa hàng được thiết kế khoa học, rộng rãi và hiện đại, mang đến trải nghiệm thuận tiện cho khách hàng với điểm nhấn là khu vực trưng bày dòng quần jeans công nghệ TechUrban Jeans:

- Smart Jeans™ : tối ưu hóa độ co giãn linh hoạt, giúp cử động thoải mái trong hoạt động hằng ngày.

- ICON105 Lightweight™ : trọng lượng vải siêu nhẹ, xóa bỏ hoàn toàn cảm giác gò bó, mang lại sự dễ chịu tuyệt đối.

- ProCOOL Jeans™ : tích hợp công nghệ sợi COOLMAX® tản nhiệt và thoáng khí tối đa.

- Airflex Jeans™ : êm ái vượt trội, kết hợp sợi TENCEL™ mềm mại và Spandex linh hoạt.

Bên cạnh các sản phẩm Jeans tính năng, cửa hàng còn có đầy đủ các dòng áo khoác phao nam Puff Tech siêu nhẹ cản gió, áo khoác jeans cứng cáp, hoodie zip, sweatshirt và áo dệt kim êm ái.

Bảng màu trung tính như xám ghi, đen, xanh navy và nâu mocha giúp khách hàng dễ dàng biến tấu phối nhiều lớp (layering) ấm áp mà vẫn giữ được diện mạo lịch lãm.

Hãy ghé trực tiếp cửa hàng để nhận quà tặng, tham gia chuỗi hoạt động mừng khai trương hoặc khám phá trọn bộ sưu tập mới nhất tại website: https://icondenim.com/

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    Chủ đề: AEON MALL Hà Đông Icondenim

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