Săn vé máy bay, khách sạn giá rẻ dịp 11-11

Vé máy bay quốc tế từ 999.000 đồng, khách sạn giảm đến 70%, vé vui chơi mua 1 tặng 1 cùng hàng loạt mã ưu đãi du lịch, ăn uống và mua sắm đang được tung ra trong dịp 11-11. Trong ảnh: du khách tham quan ở Huế - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thị trường du lịch và tiêu dùng đang bước vào giai đoạn khuyến mãi sôi động khi nhiều doanh nghiệp đồng loạt triển khai các chương trình giảm giá dịp Ngày mua sắm đôi 11-11.

Các doanh nghiệp, nền tảng trực tuyến kỳ vọng tận dụng mùa khuyến mãi dịp 11-11 để kích cầu tiêu dùng, thu hút khách cho giai đoạn cao điểm cuối năm.

Vé máy bay quốc tế từ 999.000 đồng, khách sạn giảm 70%

Nền tảng Trip.com mở màn với chương trình Mega Sale 11-11 từ ngày 11 đến 14-11, sau giai đoạn khởi động từ ngày 6-11. Nền tảng du lịch trực tuyến này đưa ra nhiều ưu đãi đối với vé máy bay, khách sạn, điểm tham quan và các dịch vụ phục vụ hành trình.

Cụ thể, vé máy bay quốc tế từ Việt Nam đến một số điểm đến như Malaysia, Philippines, Thái Lan, Trung Quốc và Úc có giá từ 999.000 đồng trên một số đường bay.

Khách hàng cũng có thể sử dụng mã giảm giá vé Vietnam Airlines lên đến 1,111 triệu đồng và tham gia tám khung giờ flash sale trong ngày 11-11, với giá trị ưu đãi tối đa 2 triệu đồng.

Ở mảng lưu trú, chương trình giới thiệu mức giảm đến 70% đối với khách sạn, cùng mã giảm thêm 50% khi đặt từ hai đêm trở lên. Các gói kết hợp vé máy bay và khách sạn được giảm đến 50%, tối đa 999.000 đồng.

Đáng chú ý, năm nay Trip.com lần đầu triển khai nhóm ưu đãi hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, với mức giảm đến 50% hoặc mua 1 tặng 1 đối với một số show diễn, công viên giải trí và trải nghiệm văn hóa trong nước.

Các sản phẩm tham gia gồm show Ký ức Hội An, Chào Show, các chương trình múa rối nước, VinWonders, Sun World, du thuyền Bến Thành Princess tại TP.HCM, Paradise Delight tại vịnh Hạ Long và trải nghiệm tại Bảo tàng Phở.

Không chỉ các nền tảng quốc tế, doanh nghiệp du lịch trong nước cũng tăng cường khuyến mãi để thu hút khách đặt dịch vụ trực tuyến.

Công ty Du Lịch Việt cũng tận dụng nề tảng dulichviet.com.vn để triển khai ưu đãi kéo dài đến hết 31-12-2026.

Trong khung giờ 20h-22h mỗi ngày, doanh nghiệp giới thiệu chương trình vé máy bay có giá cơ bản 0 đồng trên một số chặng nội địa xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất, với số lượng tối đa 10 khách mỗi tối. Đồng thời, tối đa 10 khách mỗi tối được giảm 49% giá vé cơ bản trên một số chặng nội địa và quốc tế.

Các dịch vụ khác cũng được đưa vào chương trình kích cầu, gồm khách sạn giảm đến 12%, tour trọn gói giảm tối đa 2 triệu đồng, vé vui chơi giảm đến 20% và phí dịch vụ visa giảm đến 30%.

Ông Trần Văn Long, Tổng giám đốc Du Lịch Việt, cho biết doanh nghiệp phát triển nền tảng trực tuyến theo hướng tích hợp nhiều dịch vụ trong cùng hệ thống, giúp khách hàng tìm kiếm, lựa chọn và đặt dịch vụ thuận tiện hơn.

Các mức giá vé 0 đồng và giảm 49% của chương trình Du Lịch Việt được tính trên giá vé cơ bản, chưa bao gồm thuế, phí và phụ thu. Số lượng, chặng bay và điều kiện áp dụng tùy theo thể lệ chương trình.

Du lịch cuối năm vào mùa săn sale

TP.HCM bước vào mùa mua sắm cuối năm với nhiều hoạt động lễ hội, khuyến mãi lớn. Trong ảnh: Khách hàng mua sắm tại trung tâm thương mại ở TP.HCM - Ảnh: HẢI KIM

Trong dịp 11-11 năm nay, các nền tảng du lịch trực tuyến như Traveloka, Klook, Booking.com… cũng đồng loạt triển khai chương trình khuyến mãi, với mức giảm giá lên đến 50%, ưu đãi mua 1 tặng 1 và hoàn tiền cho khách đặt vé máy bay, phòng khách sạn, dịch vụ vui chơi giải trí.

Cụ thể, Traveloka triển khai Lễ hội Epic Sale 11-11 với mức giảm giá lên đến 50% đối với các dịch vụ vé máy bay, phòng khách sạn và vé vui chơi giải trí Xperience. Bên cạnh đó, nền tảng này tổ chức các khung giờ Flash Sale trong ngày, liên tục tung mã giảm giá dành cho khách hàng. Chương trình kéo dài đến hết ngày 12-11-2026.

Lần đầu tiên, Booking.com cũng tham gia mùa khuyến mãi với chương trình 11-11 Super Sale, giảm trực tiếp từ 15-30% tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và cơ sở lưu trú đối tác trong và ngoài nước. Ưu đãi áp dụng cho các giao dịch đặt phòng đến hết ngày 16-11-2026.

Bên cạnh dịch vụ du lịch, hoạt động kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm tại TP.HCM cũng được đẩy mạnh thông qua các nền tảng trực tuyến.

Từ ngày 11-11, TP.HCM triển khai chương trình kích cầu du lịch và mua sắm cuối năm. Người tiêu dùng có thể tìm kiếm các mã ưu đãi về dịch vụ lữ hành, lưu trú và ăn uống trên các cổng thông tin trực tuyến như Sống động HCMC.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, các khuyến mãi giá tốt sẽ tạo thêm cơ hội để người tiêu dùng tiết kiệm chi phí khi lên kế hoạch cho các chuyến đi cuối năm.

Trong khi đó, các nền tảng thương mại điện tử tiếp tục mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, kết hợp mua sắm với giải trí, du lịch và trải nghiệm cá nhân. Dịp 11-11 năm nay, Lazada triển khai chương trình Siêu Sale Bom Tấn 11-11, tập trung vào hàng hóa chính hãng, thương hiệu quốc tế và các hình thức tương tác trực tuyến...