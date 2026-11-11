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Giá vàng hôm nay 11-11: Vàng thế giới giảm sâu, rời xa mốc 4.100 USD

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Giá vàng thế giới sáng 11-11 giảm gần 69 USD/ounce, xuống còn 4.037 USD/ounce. Trong nước, vàng miếng SJC cũng quay đầu giảm 300.000 đồng/lượng, lùi về 140,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 11-11: Vàng thế giới đảo chiều giảm sâu, rời xa mốc 4.100 USD - Ảnh 1.

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên sáng 11-11 - Ảnh: THANH HIỆP

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay lúc 7h30 sáng 11-11 (giờ Việt Nam) còn 4.037,6 USD/ounce, giảm 68,67 USD/ounce, tương đương 1,67% trong 24 giờ.

Vàng thế giới giảm sau tin lạm phát Mỹ

Như vậy, kim loại quý đã rời xa mốc 4.100 USD/ounce và hiện chỉ còn cách ngưỡng 4.000 USD khoảng 38 USD.

Theo Reuters, trong phiên giao dịch ngày 10-11, giá vàng giao ngay giảm gần 3%, xuống còn 4.028,39 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 tại Mỹ cũng giảm 2%, chốt phiên ở 4.030 USD/ounce.

Áp lực bán gia tăng sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ tháng 10 cao hơn dự báo. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,4% so với tháng trước, trong khi các chuyên gia dự báo mức tăng 0,3%. Dù thấp hơn mức tăng 0,6% của tháng 9, số liệu này vẫn cho thấy áp lực lạm phát chưa hạ nhiệt như kỳ vọng.

Dữ liệu trên cùng những phát biểu của Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller đã thúc đẩy kỳ vọng Fed có thể tăng lãi suất mạnh hơn trong tháng 12. 

Xác suất Fed tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm đã tăng từ 0% lên 10% sau khi số liệu lạm phát được công bố.

Giá vàng hôm nay 11-11: Vàng thế giới đảo chiều giảm sâu, rời xa mốc 4.100 USD - Ảnh 2.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 5 phiên gần đây - Dữ liệu: TradingView

Đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cũng gây sức ép lên kim loại quý. Trong phiên giao dịch ngày 10-11, chỉ số DXY tăng 0,56%, lên 102,25 điểm sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo. Sáng 11-11, chỉ số này tiếp tục duy trì quanh vùng 102,24 điểm.

Ông Edward Meir, chuyên gia phân tích tại Marex, cho rằng số liệu lạm phát cao hơn kỳ vọng là yếu tố bất lợi đối với giá vàng trong ngắn hạn.

Cùng chiều với thị trường quốc tế, giá vàng trong nước sáng 11-11 cũng điều chỉnh giảm.

Cập nhật lúc 7h30, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 137,9 triệu đồng/lượng mua vào và 140,9 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Ở phân khúc vàng nhẫn SJC, giá mua vào được niêm yết ở mức 136,7 triệu đồng/lượng, bán ra 140,7 triệu đồng/lượng. So với phiên trước, cả hai chiều cùng giảm 100.000 đồng/lượng.

Quy đổi theo tỉ giá hiện hành chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 124,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán vàng miếng SJC trong nước khoảng 16,3 triệu đồng/lượng.

Giá bạc thế giới sáng 11-11 giảm nhẹ 0,04%, xuống còn 51,39 USD/ounce.

Giá dầu giảm về sát 90 USD/thùng

Trên thị trường năng lượng, giá dầu diễn biến trái chiều trong sáng 11-11. Dầu WTI giao dịch ở mức 86,28 USD/thùng, tăng 0,28%, trong khi dầu Brent giảm 1,17%, xuống còn 91,49 USD/thùng.

Theo Reuters, giá dầu chịu sức ép khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu chưa cần triển khai thêm hành động quân sự nhằm vào Iran, qua đó làm dịu lo ngại gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Bên cạnh đó, triển vọng nguồn cung toàn cầu dư thừa trong khi nhu cầu tiêu thụ còn nhiều bất định cũng khiến thị trường dầu mỏ thận trọng.

Trong khi đó, giá Bitcoin sáng 11-11 giao dịch quanh 73.565 USD, giảm 1,87% trong 24 giờ. Có thời điểm, đồng tiền số lớn nhất thị trường lùi xuống dưới 73.000 USD trước khi phục hồi nhẹ.

Mời độc giả theo dõi diễn biến giá vàng và giá bạc TẠI ĐÂY.

Giá vàng hôm nay 11-11: Vàng thế giới giảm sâu, rời xa mốc 4.100 USD - Ảnh 3.Giá vàng thế giới giảm hơn 104 USD/ounce do CPI của Mỹ tăng nóng

Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ tăng nóng hơn dự báo, khiến giá vàng thế giới tối nay, 10-11, giảm đến hơn 104 USD/ounce, chỉ còn 4.036 USD/ounce.

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