Giá vàng hôm nay 10-11: Vàng thế giới tăng 57 USD, chờ tin lạm phát Mỹ

Giá vàng thế giới tăng hơn 1,4%, lên 4.124 USD/ounce sáng 10-11 - Ảnh: THANH HIỆP

Theo dữ liệu cập nhật lúc 8h sáng 10-11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đạt 4.124,04 USD/ounce, tăng 57,02 USD/ounce, tương đương 1,4% trong 24 giờ qua.

Giá vàng thế giới tăng mạnh

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 9-11, giá vàng giao ngay có thời điểm được giao dịch quanh 4.140 USD/ounce, tăng gần 70 USD/ounce, tương đương 1,7%.

Theo Kitco News, đà tăng của kim loại quý được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu và giá dầu thô lao dốc, trong bối cảnh giới đầu tư kỳ vọng căng thẳng Mỹ - Iran có thể được giải quyết thông qua con đường ngoại giao.

Cụ thể, chỉ số USD giảm khoảng 0,3%, xuống quanh 101,8 điểm. Trong khi đó, giá dầu Brent chốt phiên giảm 5,75 USD, tương đương 5,85%, xuống 92,57 USD/thùng. Dầu WTI giảm 3,98 USD, tương đương 4,38%, còn 86,85 USD/thùng.

Giá dầu đi xuống sau những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng không tiếp tục các cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran. Triển vọng hạ nhiệt căng thẳng giúp giảm phần bù rủi ro địa chính trị trên thị trường năng lượng, đồng thời làm dịu lo ngại lạm phát.

Diễn biến giá vàng thế giới sáng 10-11 - Dữ liệu: TradingView

Tuy nhiên, triển vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất vẫn gây sức ép lên giá vàng. Báo cáo việc làm tháng 10 của Mỹ ghi nhận 165.000 việc làm mới, cao hơn nhiều so với dự báo 65.000. Theo Kitco, thị trường đang định giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 lên tới 82,2%.

Nhà đầu tư hiện hướng sự chú ý đến báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Mỹ, dự kiến công bố ngày 10-11 theo giờ Mỹ. Giới kinh tế dự báo CPI tăng khoảng 0,3% so với tháng trước, thấp hơn mức tăng 0,6% trong tháng 9.

Nếu lạm phát thấp hơn dự báo, kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất có thể suy yếu, qua đó hỗ trợ giá vàng. Ngược lại, số liệu cao hơn dự kiến có thể củng cố khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ, khiến lợi suất trái phiếu và đồng USD tăng trở lại, gây sức ép lên kim loại quý.

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC hiện được niêm yết ở mức 138,2 triệu đồng/lượng mua vào và 141,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Với vàng nhẫn SJC, giá mua vào ở mức 136,8 triệu đồng/lượng, bán ra 140,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều.

Giá dầu lao dốc

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng 10-11. Cập nhật lúc 8h, dầu Brent ở mức 92,57 USD/thùng, giảm 5,75 USD, tương đương 5,85%. Giá dầu WTI ở mức 86,68 USD/thùng, giảm 0,17 USD, tương đương 0,2%.

Giá dầu đi xuống trong bối cảnh thị trường kỳ vọng căng thẳng Mỹ - Iran có thể hạ nhiệt thông qua các nỗ lực ngoại giao. Những tín hiệu này góp phần làm giảm lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, diễn biến tại khu vực Trung Đông vẫn là yếu tố cần theo dõi do có thể ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển và nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Trên thị trường tiền mã hóa, Bitcoin sáng 10-11 được giao dịch quanh 75.124 USD, giảm 0,25% trong 24 giờ qua.

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