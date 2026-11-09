Giá vàng hôm nay 9-11: Vàng thế giới tăng mạnh đầu tuần, vượt 4.100 USD

Giá vàng thế giới vượt mốc 4.100 USD trong phiên sáng đầu tuần 9-11 - Ảnh: THANH HIỆP

Lúc 8h ngày 9-11, giá vàng thế giới được giao dịch quanh mức 4.110 USD/ounce, tăng 43 USD/ounce, tương đương 1,08% so với 24 giờ trước.

Giá vàng thế giới phục hồi, vượt 4.100 USD

Theo Reuters, đà tăng của giá vàng trong những phiên đầu tuần được hỗ trợ bởi đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ suy yếu sau cuộc bầu cử giữa kỳ. Cùng với đó, giá dầu giảm giúp hạ nhiệt lo ngại lạm phát, qua đó làm giảm áp lực tăng lãi suất. Trong phiên 4-11, giá vàng tăng khoảng 3,4%, ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 8.

Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng chững lại khi dữ liệu việc làm Mỹ tháng 10 tích cực hơn dự báo, với 165.000 việc làm mới và tỉ lệ thất nghiệp giảm còn 4,1%.

Thông tin này làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì lãi suất cao lâu hơn, kéo đồng USD tăng 0,7%, đồng thời đẩy lợi suất trái phiếu đi lên. Áp lực này khiến giá vàng giao ngay có thời điểm lùi về quanh 4.033 USD/ounce trong phiên 6-11.

Dù vậy, tính chung cả tuần, kim loại quý vẫn tăng 5,2%, ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 8.

Diễn biến giá vàng thế giới sáng 9-11 theo giờ Việt Nam - Dữ liệu: TradingView

Theo khảo sát về giá vàng tuần mới của Kitco News, giới chuyên gia Phố Wall đang có những đánh giá trái chiều về triển vọng giá vàng.

Trong 13 chuyên gia tham gia khảo sát, có 38% dự báo giá vàng giảm, 31% kỳ vọng tăng và 31% cho rằng giá đi ngang. Trái lại, tâm lý nhà đầu tư cá nhân lạc quan hơn khi có tới 68% trong số 212 người tham gia khảo sát dự báo giá vàng tiếp tục đi lên.

Thị trường tuần này sẽ tập trung vào báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Mỹ, dự kiến công bố ngày 10-11. Đây là dữ liệu quan trọng để đánh giá triển vọng lãi suất của Fed.

Nếu lạm phát tiếp tục cao, khả năng Fed duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn sẽ gia tăng, qua đó hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu, tạo sức ép lên vàng. Ngược lại, lạm phát hạ nhiệt có thể củng cố kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ, tạo điều kiện để kim loại quý nối lại đà phục hồi.

Diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu và các dữ liệu kinh tế Mỹ vì vậy sẽ tiếp tục quyết định hướng đi của giá vàng trong những phiên tới.

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC sáng 9-11 được niêm yết ở mức 138 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 13,7 triệu đồng/lượng.

So với đầu tuần trước, mỗi lượng vàng miếng đã tăng 2 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Với vàng nhẫn SJC, giá mua vào hiện ở mức 136,5 triệu đồng/lượng, bán ra 140,5 triệu đồng/lượng. So với đầu tuần trước, vàng nhẫn tăng 4,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá dầu duy trì quanh 98 USD/thùng

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent sáng 9-11 giao dịch ở mức 97,99 USD/thùng, giảm 0,34%. Dầu WTI của Mỹ đạt 90,84 USD/thùng, tăng nhẹ 0,01%.

Trong tuần qua, giá dầu chịu áp lực giảm sau khi xuất hiện những tín hiệu tích cực về khả năng hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Triển vọng đạt được thỏa thuận giữa hai bên giúp thị trường giảm bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông, đặc biệt qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, những bất ổn địa chính trị tại khu vực này vẫn là yếu tố có thể khiến giá dầu biến động trong thời gian tới. Nhà đầu tư tiếp tục theo dõi các diễn biến đàm phán giữa Washington và Tehran cũng như triển vọng nguồn cung toàn cầu.

Trên thị trường tiền mã hóa, Bitcoin giao dịch quanh 75.156 USD, giảm 3,65% trong 7 ngày qua.

Diễn biến trên biểu đồ cho thấy Bitcoin từng vượt 80.000 USD trong ngày 5-11, nhưng nhanh chóng đảo chiều và giảm sâu trong phiên 6-11. Có thời điểm, đồng tiền số này lùi về sát 74.000 USD trước khi phục hồi nhẹ.

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