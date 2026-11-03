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Giá vàng hôm nay 3-11: Vàng miếng, vàng nhẫn cùng tăng thêm 1 triệu đồng/lượng

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Giá vàng thế giới phục hồi gần 2%, vượt 3.950 USD/ounce, kéo giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước cùng tăng 1 triệu đồng/lượng, lên 140 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng miếng SJC sáng 3-11 tăng 1 triệu đồng/lượng, lên 140 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra - Ảnh: THANH HIỆP

Theo dữ liệu cập nhật lúc 8h sáng 3-11, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 3.956 USD/ounce, tăng 71 USD/ounce, tương đương 1,84% so với 24 giờ trước.

Giá vàng thế giới tăng trở lại

Trên thị trường giao dịch, giá vàng có thời điểm tăng lên sát 3.970 USD/ounce trước khi điều chỉnh trở lại. 

Theo Reuters, đà phục hồi của giá vàng được hỗ trợ bởi giá dầu giảm mạnh, qua đó làm dịu lo ngại lạm phát và giảm áp lực đối với triển vọng lãi suất. 

Trong phiên giao dịch ngày 2-11, giá dầu giảm khoảng 8% sau khi Iran và Qatar tiến hành ngày đàm phán thứ ba liên tiếp nhằm tìm kiếm thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. 

Đồng USD suy yếu nhẹ cũng tạo thêm động lực cho kim loại quý. Trước đó, giá vàng đã giảm 3,6% trong phiên cuối tuần trước, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10-2025.

Tuy nhiên, triển vọng ngắn hạn của vàng vẫn đối mặt với áp lực từ chính sách tiền tệ Mỹ. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện dự báo xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 12 ở mức 77%, giảm từ mức 80% một tuần trước. 

Diễn biến giá vàng thế giới trong phiên sáng 3-11 - Dữ liệu: TradingView

Ngoài ra, giới đầu tư đang theo dõi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3-11 để đánh giá tác động đến chính sách tài khóa, địa chính trị và tâm lý thị trường.

Quy đổi theo tỉ giá hiện hành, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 123,8 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế, phí. Như vậy, giá vàng miếng SJC bán ra đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 16,2 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC sáng nay được điều chỉnh tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với phiên trước, lên 137 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 140 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Đối với vàng nhẫn SJC, giá mua vào được niêm yết ở mức 132,8 triệu đồng/lượng, bán ra 136,8 triệu đồng/lượng, cũng tăng 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả hai chiều.

Giá bạc giao ngay sáng nay giao dịch quanh mức 50,6 USD/ounce, tăng nhẹ 0,01 USD/ounce, tương đương 0,03%. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 2-11, giá bạc thế giới tăng khoảng 3,1%, lên 50,64 USD/ounce, phục hồi sau nhịp giảm sâu cuối tuần trước. 

Giá dầu Brent giảm hơn 7%

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thế giới diễn biến trái chiều trong sáng 3-11. Cập nhật lúc 8h sáng (giờ Việt Nam), dầu Brent giao dịch ở mức 104,8 USD/thùng, giảm 8,66 USD, tương đương 7,63%. 

Trong khi đó, dầu WTI tăng nhẹ 0,33 USD, tương đương 0,34%, lên 96,79 USD/thùng.

Theo Reuters, giá dầu chịu áp lực giảm sau những tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán liên quan đến xung đột tại Trung Đông. Triển vọng căng thẳng hạ nhiệt làm giảm lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu, đặc biệt tại khu vực eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới.

Tuy nhiên, thị trường dầu vẫn tiềm ẩn nhiều biến động khi tình hình an ninh tại Trung Đông chưa thực sự ổn định. Những diễn biến liên quan đến hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz và nguy cơ gián đoạn nguồn cung tiếp tục là yếu tố được giới đầu tư theo dõi.

Trên thị trường tiền mã hóa, Bitcoin hiện giao dịch quanh mức 77.012 USD, giảm 1,37% trong 24 giờ qua. Có thời điểm đồng tiền số lớn nhất thế giới tăng lên gần 78.500 USD, nhưng sau đó liên tục suy yếu, lùi về vùng 76.600 USD trước khi phục hồi nhẹ.

Mời độc giả theo dõi diễn biến giá vàng và giá bạc TẠI ĐÂY.

Giá vàng hôm nay 3-11: Vàng miếng, vàng nhẫn cùng tăng thêm 1 triệu đồng/lượng - Ảnh 3.Giá vàng thế giới bật tăng gần 100 USD/ounce, lên sát 4.000 USD/ounce

Sau khi xuống mức thấp nhất trong vòng một năm, lúc 23h50 khuya 2-11, giá vàng thế giới bất ngờ tăng đến 92 USD/ounce, lên mức 3.970 USD/ounce.

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