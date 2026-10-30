Giá vàng hôm nay 30-10: Lạm phát Mỹ gây sức ép, vàng tiếp tục giảm sâu

Giá vàng thế giới giảm về sát 4.000 USD/ounce - Ảnh: THANH HIỆP

Cập nhật lúc 8h ngày 30-10, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.002,22 USD/ounce, giảm gần 37 USD/ounce, tương đương 0,91% trong 24 giờ qua.

Giá vàng thế giới giảm sâu sau dữ liệu lạm phát Mỹ

Diễn biến trên cho thấy kim loại quý tiếp tục suy yếu sau phiên giao dịch ngày 29-10. Trong phiên, giá vàng có thời điểm phục hồi lên vùng 4.030 USD/ounce nhưng nhanh chóng quay đầu giảm, hiện lùi sát ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce.

Theo Reuters, giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên 29-10 sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự kiến, làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất vào tháng 12.

Cụ thể, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ tăng 0,5% trong tháng 9, cao hơn mức tăng 0,3% của tháng trước. Thị trường hiện định giá khoảng 80% khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 5 ngày gần đây - Dữ liệu: TradingView

Quy đổi theo tỉ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,5 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế, phí. Mức giá này thấp hơn trong nước khoảng 17 triệu đồng/lượng.

Trong nước, cập nhật lúc 8h ngày 30-10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139,7 triệu đồng/lượng mua vào và 142,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng nhẫn SJC được niêm yết ở mức 135,2 triệu đồng/lượng mua vào và 139,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với hôm qua.

Giá bạc thế giới sáng nay giao dịch quanh mức 51,37 USD/ounce, giảm 0,66 USD/ounce, tương đương 1,27% so với phiên trước.

Dầu thế giới neo trên 100 USD/thùng

Giá dầu thế giới tiếp tục nhích tăng trong phiên sáng 30-10, trong bối cảnh lo ngại nguồn cung tại Trung Đông chưa hạ nhiệt.

Cập nhật lúc 8h sáng, giá dầu WTI giao dịch ở mức 102,5 USD/thùng, tăng 0,51 USD, tương đương 0,5%. Dầu Brent đạt 115,5 USD/thùng, tăng 0,57 USD, tương đương 0,5%.

Thị trường vẫn chịu sức ép từ nguy cơ gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu qua các tuyến hàng hải quan trọng, đặc biệt là eo biển Hormuz. Đây là tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu.

Bên cạnh đó, những diễn biến căng thẳng giữa Mỹ và Iran khiến triển vọng nguồn cung trở nên khó đoán. Ngược lại, kỳ vọng nối lại đàm phán giữa hai bên có thể giúp hạn chế đà tăng của giá dầu.

Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư tiếp tục theo dõi sát diễn biến địa chính trị và các tín hiệu về nguồn cung để đánh giá xu hướng giá dầu trong những phiên tới.

Giá Bitcoin sáng nay giao dịch quanh 76.960 USD, giảm 4,73% trong 24 giờ qua. Đường giá trong phiên cho thấy đồng tiền số lớn nhất thế giới liên tục suy yếu, từ vùng trên 80.000 USD xuống dưới 77.000 USD.

Theo Reuters, thị trường tiền mã hóa đồng loạt đi xuống trong ngày 30-10 sau khi Binance thông báo về một sự cố an ninh tiềm ẩn và cho biết hơn 2,5 tỉ USD tài sản đã bị đóng băng.

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