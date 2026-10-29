Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Giá vàng hôm nay 29-10: Vàng thế giới giảm sau cuộc họp Fed

tác giả
NHẬT QUANG
NHẬT QUANG
NHẬT QUANG

Giá vàng thế giới sáng 29-10 giảm nhẹ sau khi Fed quyết định giữ nguyên lãi suất. Trong nước, vàng miếng SJC tăng 700.000 đồng/lượng, lên 142,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng hôm nay 29-10: Vàng thế giới giảm sau cuộc họp Fed - Ảnh 1.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên sáng 29-10 - Ảnh: THANH HIỆP

Cập nhật lúc 7h sáng 29-10, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.053,64 USD/ounce, giảm 7,78 USD/ounce, tương đương 0,19% trong 24 giờ qua.

Vàng thế giới chịu sức ép từ giá dầu và lãi suất Mỹ

Trước đó, theo Reuters, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 giảm 0,6%, chốt phiên ở mức 4.051,60 USD/ounce.

Diễn biến này xảy ra sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành trong vùng 3,75-4% tại cuộc họp ngày 28-10 theo giờ Mỹ, đúng như kỳ vọng của thị trường.

Tuy nhiên, quyết định giữ nguyên lãi suất chưa giúp vàng thoát áp lực bán. Fed đánh giá hoạt động kinh tế Mỹ đang tăng trưởng mạnh, đồng thời cho biết lạm phát vẫn ở mức cao. Cơ quan này cần thêm dữ liệu để xác định định hướng chính sách tiền tệ phù hợp nhằm đưa lạm phát về mục tiêu 2%.

Đáng chú ý, quyết định được thông qua với tỉ lệ 10-2. Hai thành viên muốn Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm ngay trong cuộc họp này, cho thấy khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ vẫn được đặt ra.

Giá vàng hôm nay 29-10: Vàng thế giới giảm sau cuộc họp Fed - Ảnh 2.

Diễn biến giá vàng thế giới sáng 29-10 - Dữ liệu: TradingView

Sau cuộc họp, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 5,03%. Lợi suất cao làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng, tài sản không sinh lãi.

Bên cạnh đó, giá dầu Brent tăng hơn 1% sau thông tin một nhà máy lọc dầu tại Saudi Arabia bị tấn công, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông.

Thị trường hiện chờ dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, dự kiến công bố ngày 29-10 theo giờ Mỹ, để có thêm manh mối về diễn biến lạm phát và lộ trình lãi suất của Fed.

Quy đổi theo tỉ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 127,2 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí. Mức này thấp hơn giá vàng miếng SJC bán ra trong nước khoảng 15,5 triệu đồng/lượng.

Ở thị trường trong nước, vàng miếng SJC hiện được niêm yết ở mức 139,7 triệu đồng/lượng mua vào và 142,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 700.000 đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua.

Trong khi đó, vàng nhẫn SJC được giao dịch ở mức 135,5 triệu đồng/lượng mua vào và 139,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều.

Cùng chiều với vàng, giá bạc thế giới cũng giảm trong phiên sáng 28-10. Theo dữ liệu Kitco, giá bạc giao ngay ở mức 53,51 USD/ounce, giảm 0,34 USD/ounce, tương đương 0,64%.

Giá dầu quay đầu giảm nhẹ

Giá dầu thế giới quay đầu giảm trong sáng 29-10. Theo dữ liệu cập nhật, dầu WTI giảm 0,51%, xuống 102,3 USD/thùng, trong khi dầu Brent giảm 0,53%, còn 114,7 USD/thùng.

Trước đó, giá dầu Brent tăng hơn 1% trong phiên 28-10 sau thông tin về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Giá năng lượng tăng làm dấy lên lo ngại lạm phát, trong bối cảnh Fed vừa quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75-4% và đánh giá lạm phát Mỹ vẫn ở mức cao.

Trên thị trường tiền mã hóa, Bitcoin giao dịch ở mức 81.143 USD, tăng 0,64% trong 24 giờ qua.

Mời độc giả theo dõi diễn biến giá vàng và giá bạc TẠI ĐÂY.

Giá vàng hôm nay 29-10: Vàng thế giới giảm sau cuộc họp Fed - Ảnh 3.Giá vàng hôm nay 28-10: Vàng thế giới lấy lại đà tăng, SJC cũng đi lên

Giá vàng thế giới tăng 1%, vượt mốc 4.060 USD/ounce trong sáng 28-10. Trong nước, vàng miếng SJC cũng tăng 300.000 đồng/lượng, lên 142 triệu đồng/lượng.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
NHẬT QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Fed giá dầu cục dự trữ liên bang mỹ giá vàng Giá vàng hôm nay

    Dòng sự kiện: Giá vàng

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất