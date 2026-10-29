Giá vàng hôm nay 29-10: Vàng thế giới giảm sau cuộc họp Fed

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên sáng 29-10 - Ảnh: THANH HIỆP

Cập nhật lúc 7h sáng 29-10, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.053,64 USD/ounce, giảm 7,78 USD/ounce, tương đương 0,19% trong 24 giờ qua.

Vàng thế giới chịu sức ép từ giá dầu và lãi suất Mỹ

Trước đó, theo Reuters, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 giảm 0,6%, chốt phiên ở mức 4.051,60 USD/ounce.

Diễn biến này xảy ra sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành trong vùng 3,75-4% tại cuộc họp ngày 28-10 theo giờ Mỹ, đúng như kỳ vọng của thị trường.

Tuy nhiên, quyết định giữ nguyên lãi suất chưa giúp vàng thoát áp lực bán. Fed đánh giá hoạt động kinh tế Mỹ đang tăng trưởng mạnh, đồng thời cho biết lạm phát vẫn ở mức cao. Cơ quan này cần thêm dữ liệu để xác định định hướng chính sách tiền tệ phù hợp nhằm đưa lạm phát về mục tiêu 2%.

Đáng chú ý, quyết định được thông qua với tỉ lệ 10-2. Hai thành viên muốn Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm ngay trong cuộc họp này, cho thấy khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ vẫn được đặt ra.

Diễn biến giá vàng thế giới sáng 29-10 - Dữ liệu: TradingView

Sau cuộc họp, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 5,03%. Lợi suất cao làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng, tài sản không sinh lãi.

Bên cạnh đó, giá dầu Brent tăng hơn 1% sau thông tin một nhà máy lọc dầu tại Saudi Arabia bị tấn công, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông.

Thị trường hiện chờ dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, dự kiến công bố ngày 29-10 theo giờ Mỹ, để có thêm manh mối về diễn biến lạm phát và lộ trình lãi suất của Fed.

Quy đổi theo tỉ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 127,2 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí. Mức này thấp hơn giá vàng miếng SJC bán ra trong nước khoảng 15,5 triệu đồng/lượng.

Ở thị trường trong nước, vàng miếng SJC hiện được niêm yết ở mức 139,7 triệu đồng/lượng mua vào và 142,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 700.000 đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua.

Trong khi đó, vàng nhẫn SJC được giao dịch ở mức 135,5 triệu đồng/lượng mua vào và 139,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều.



Cùng chiều với vàng, giá bạc thế giới cũng giảm trong phiên sáng 28-10. Theo dữ liệu Kitco, giá bạc giao ngay ở mức 53,51 USD/ounce, giảm 0,34 USD/ounce, tương đương 0,64%.

Giá dầu quay đầu giảm nhẹ

Giá dầu thế giới quay đầu giảm trong sáng 29-10. Theo dữ liệu cập nhật, dầu WTI giảm 0,51%, xuống 102,3 USD/thùng, trong khi dầu Brent giảm 0,53%, còn 114,7 USD/thùng.

Trước đó, giá dầu Brent tăng hơn 1% trong phiên 28-10 sau thông tin về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Giá năng lượng tăng làm dấy lên lo ngại lạm phát, trong bối cảnh Fed vừa quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75-4% và đánh giá lạm phát Mỹ vẫn ở mức cao.

Trên thị trường tiền mã hóa, Bitcoin giao dịch ở mức 81.143 USD, tăng 0,64% trong 24 giờ qua.

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