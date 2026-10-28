Giá vàng hôm nay 28-10: Vàng thế giới lấy lại đà tăng, SJC cũng đi lên

Giá vàng thế giới bật tăng trong phiên sáng 28-10 - Ảnh: THANH HIỆP

Cập nhật lúc 8h sáng 28-10, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.064,71 USD/ounce, tăng 40,44 USD/ounce, tương đương 1% trong 24 giờ qua.

Giá vàng hồi phục

Diễn biến trên cho thấy kim loại quý phục hồi sau khi có thời điểm rơi xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày 27-10. Theo Reuters, giá dầu giảm hơn 1% trong phiên đã hỗ trợ vàng, khi giúp giảm bớt lo ngại lạm phát và phần nào làm dịu kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lập trường tiền tệ cứng rắn.

Ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nhận định giá dầu giảm có thể tạo lực đỡ cho vàng nhờ giảm áp lực lạm phát và phần nào hạn chế xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ của Fed.

Tuy nhiên, diễn biến tại Trung Đông và các cuộc đàm phán hòa bình vẫn là những yếu tố chi phối tâm lý thị trường. Trong khi đó, nếu giá dầu tiếp tục tăng, áp lực lạm phát có thể gia tăng, buộc các ngân hàng trung ương duy trì hoặc thắt chặt chính sách tiền tệ, qua đó gây bất lợi cho vàng.

Diễn biến giá kim loại quý thế giới sáng 28-10 - Dữ liệu: TradingView

Giới đầu tư đang chờ kết quả cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed trong tuần này để tìm thêm tín hiệu về lộ trình lãi suất Mỹ. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang đặt cược xác suất 83% Fed tăng lãi suất vào tháng 12.

Lãi suất cao thường gây sức ép lên vàng do làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng chờ dữ liệu chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ dự kiến công bố ngày 29-10, thước đo lạm phát được Fed đặc biệt quan tâm.

Tại thị trường trong nước, sáng 28-10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng bán ra, tăng khoảng 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của vàng miếng SJC hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn SJC, giá mua vào ở mức 135 triệu đồng/lượng, bán ra 139 triệu đồng/lượng, không đổi so với hôm qua.

Quy đổi theo tỉ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 127,5 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế, phí. Như vậy, giá vàng miếng SJC bán ra đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14,5 triệu đồng/lượng.

Giá bạc thế giới sáng nay giao dịch quanh 54,19 USD/ounce, giảm 0,1 USD/ounce, tương đương 0,19%.

Dầu vẫn neo ở vùng giá cao

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng trong sáng 28-10. Dầu WTI tăng 0,49%, lên 100,4 USD/thùng, trong khi dầu Brent tăng 0,42%, lên 114,4 USD/thùng.

Đà tăng diễn ra trong bối cảnh rủi ro gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông vẫn hiện hữu, bất chấp những tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán ngoại giao.

Theo Reuters, giá dầu đã giảm gần 2 USD/thùng trong phiên 27-10 nhờ kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông có thể hạ nhiệt. Tuy nhiên, các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng và hoạt động vận tải biển tại khu vực tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguồn cung, giữ giá dầu ở vùng cao nhất trong khoảng 6 tháng.

Giá dầu duy trì trên 100 USD/thùng có thể làm gia tăng áp lực lạm phát toàn cầu thông qua chi phí nhiên liệu, vận tải và sản xuất. Điều này cũng khiến các ngân hàng trung ương khó nới lỏng chính sách tiền tệ nếu giá năng lượng cao kéo dài, qua đó ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng kinh tế và thị trường tài chính.

Ngược lại, nếu đàm phán tại Trung Đông đạt tiến triển thực chất, rủi ro nguồn cung giảm có thể tạo áp lực điều chỉnh lên giá dầu.

Bitcoin sáng 28-10 giao dịch quanh mức 80.643 USD, tăng 0,69% trong 24 giờ qua. Trong phiên, giá Bitcoin có thời điểm giảm xuống dưới 79.500 USD trước khi phục hồi, vượt mốc 81.000 USD rồi điều chỉnh nhẹ.

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