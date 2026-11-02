Giá vàng hôm nay 2-11: Vàng thế giới mất mốc 3.900 USD, tuần mới ra sao?

Giá vàng thế giới rơi xuống dưới mốc 3.900 USD/ounce sau cú giảm mạnh cuối tuần - Ảnh: THANH HIỆP

Lúc 6h30 sáng 2-11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay được ghi nhận ở mức 3.895,18 USD/ounce, tăng 6,11 USD/ounce, tương đương 0,16% trong 24 giờ qua.

Giá vàng thế giới hồi phục nhẹ

Diễn biến này cho thấy kim loại quý đang có dấu hiệu hồi phục nhẹ sau cú lao dốc mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần.

Trước đó, giá vàng bất ngờ mất 146 USD/ounce, tương đương 3,64%, xuống còn 3.876,4 USD/ounce trong ngày 31-10. Đây cũng là mức thấp nhất trong vòng một năm của giá kim loại này.



Tính chung tuần cuối tháng 10, thị trường kim loại quý trải qua một trong những tuần giao dịch ảm đạm nhất trong nhiều tháng. So với vùng đỉnh 5.600 USD/ounce thiết lập hồi tháng 1, giá vàng hiện đã mất khoảng 30% giá trị.

Cú giảm mạnh của vàng được lý giải bởi áp lực bán tháo trên thị trường chứng khoán, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI). Khi giá cổ phiếu lao dốc, nhiều nhà đầu tư đối mặt lệnh gọi ký quỹ (margin call), buộc phải bán cả vàng và bạc để bổ sung tiền mặt, tránh nguy cơ bị giải chấp.

Bên cạnh đó, lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất cao trong thời gian dài cũng gây sức ép lên kim loại quý, vốn là tài sản không sinh lãi.

Trong khảo sát mới nhất của Kitco News, giới phân tích Phố Wall tỏ ra bi quan rõ rệt về triển vọng giá vàng sau khi kim loại quý không giữ được mốc 3.900 USD/ounce.

Cụ thể, trong 16 chuyên gia tham gia khảo sát, chỉ một người (6%) dự báo giá vàng tăng trong tuần tới. Ngược lại, có tới 10 người (63%) cho rằng giá sẽ tiếp tục đi xuống, trong khi 5 người còn lại (31%) dự báo giá đi ngang hoặc chưa xác định được xu hướng.

Trái với giới chuyên gia, nhà đầu tư cá nhân vẫn nghiêng về kịch bản giá vàng phục hồi. Trong cuộc thăm dò trực tuyến với 184 người tham gia, có 98 người (53%) kỳ vọng giá vàng tăng, 56 người (30%) dự báo giá giảm và 30 người còn lại (16%) cho rằng giá sẽ đi ngang.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 5 phiên gần đây - Dữ liệu: TradingView

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định sức hấp dẫn của vàng đang suy yếu. Theo ông, nếu giá tiếp tục thiết lập đáy mới trong năm, kim loại quý có thể lùi về vùng 3.750-3.850 USD/ounce.

Cùng quan điểm, ông Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng thị trường tại SIA Wealth Management, cho rằng việc giá vàng đánh mất mốc 4.000 USD/ounce là tín hiệu kỹ thuật đáng chú ý và nghiêng về kịch bản giá tiếp tục giảm.

Ở thị trường trong nước, cập nhật lúc 6h30 sáng 2-11, giá vàng miếng SJC niêm yết 136 triệu đồng/lượng mua vào và 139 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,4 triệu đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Đối với vàng nhẫn SJC, giá mua vào là 131,8 triệu đồng/lượng, bán ra 135,8 triệu đồng/lượng, giảm 3,4 triệu đồng mỗi lượng cho so với trước đó.

Quy đổi theo tỉ giá hiện hành, giá vàng quốc tế tương đương khoảng 122 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC bán ra hiện cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 17 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và các chi phí liên quan.

Cùng chiều với vàng, giá bạc thế giới cũng phục hồi nhẹ trong sáng 2-11. Cập nhật khoảng 6h30 (giờ Việt Nam), bạc giao dịch quanh mức 49,59 USD/ounce, tăng 0,62 USD, tương đương 1,27%.

Tuy nhiên, mức hồi phục này chưa đủ bù đắp cú lao dốc trong phiên cuối tuần, khi giá bạc có thời điểm rơi sát 49 USD/ounce và giảm gần 6%, xuống dưới mốc 50 USD/ounce.

Giá dầu vẫn trên 110 USD/thùng

Trên thị trường năng lượng sáng 2-11, giá dầu WTI giao dịch quanh mức 102,4 USD/thùng, giảm 1,70 USD, tương đương 1,63%. Giá dầu Brent cũng lùi 1,73 USD, tương đương 1,53%, xuống còn 111,7 USD/thùng.

Giá dầu đồng loạt đi xuống trong phiên sáng, với cả hai mặt hàng chủ chốt đều mất hơn 1,5%. Áp lực điều chỉnh xuất hiện sau khi giá dầu tăng mạnh trong tháng 10, với Brent tăng khoảng 14% và chốt tháng ở vùng cao nhất 6 tháng. Dù giảm trong phiên sáng, giá dầu vẫn duy trì mặt bằng cao do lo ngại nguồn cung tại Trung Đông, đặc biệt là nguy cơ gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Trên thị trường tiền số, Bitcoin giao dịch quanh 78.366 USD, tăng 808,7 USD, tương đương 1,04% trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, đà hồi phục này chưa đủ đảo chiều xu hướng điều chỉnh trước đó. Đồng tiền số lớn nhất thế giới vẫn giảm 2,39% trong một tuần và mất 7,86% trong một tháng.

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