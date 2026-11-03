Tin tức sáng 3-11: Chủ tịch PNJ cho... PNJ vay 700 tỉ đồng, lãi suất 10%/năm

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Chủ tịch PNJ cho... PNJ vay 700 tỉ đồng, lãi suất 10%/năm

Theo tin tức từ thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-2026, tại ngày 30-9, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) ghi nhận dư nợ vay 700 tỉ đồng từ bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch hội đồng quản trị.

Cụ thể, khoản vay có thời hạn từ ngày 25-9-2026 đến ngày 25-9-2027, áp dụng lãi suất 10%/năm và không có tài sản bảo đảm.

Khoản vay từ Chủ tịch hội đồng quản trị được ghi nhận trong cơ cấu nợ vay ngắn hạn của PNJ, bên cạnh các khoản tín dụng tại nhiều ngân hàng thương mại.

Cụ thể, tính đến cuối tháng 9-2026, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của PNJ đạt hơn 4.320,5 tỉ đồng, tăng khoảng 96,2 tỉ đồng so với cuối năm 2025.

Trong đó, dư nợ vay tại các ngân hàng thương mại đạt gần 3.616,9 tỉ đồng, chiếm khoảng 83,7% tổng dư nợ.

Mẹ của Chủ tịch Novaland đăng ký bán 6,3 triệu cổ phiếu NVL

Theo thông báo gửi Sở Giao dịch chứng khoán và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bà Cao Thị Ngọc Sương vừa đăng ký bán 6,3 triệu cổ phiếu NVL của Công ty CP Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (Novaland).

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 5-11 đến 16-11-2026, theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Mục đích bán cổ phiếu được bà Sương công bố là vì lý do cá nhân.

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Hiện bà Sương đang nắm giữ hơn 51,83 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 2,156% vốn điều lệ Novaland. Nếu hoàn tất giao dịch, lượng cổ phiếu bà Sương sở hữu sẽ giảm xuống còn hơn 45,53 triệu đơn vị, tương ứng 1,894% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Bà Cao Thị Ngọc Sương là mẹ ông Bùi Cao Nhật Quân - Chủ tịch hội đồng quản trị Novaland. Theo thông tin công bố, ông Bùi Cao Nhật Quân hiện sở hữu gần 81 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 3,368% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Như vậy, nếu bà Sương bán thành công toàn bộ số cổ phiếu đã đăng ký, tổng lượng cổ phiếu NVL do hai mẹ con nắm giữ sẽ giảm từ khoảng 132,8 triệu xuống còn 126,5 triệu đơn vị.

Dự kiến tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp cuối năm HĐND TP.HCM từ 9 đến 14-11

UBND TP.HCM có văn bản chỉ đạo về việc triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND TP.HCM khóa XI.

Theo đó, UBND TP.HCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố và chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND TP; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ hội nghị.

Đồng thời, thông báo rộng rãi thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri để người dân biết và tham dự.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh phát biểu trong kỳ họp thứ 6 của HĐND TP.HCM ngày 30-10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

UBND TP.HCM cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị cử đại diện lãnh đạo tham dự các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND TP nhằm giải quyết, trả lời những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại các địa điểm tổ chức tiếp xúc cử tri; chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý hoặc tham mưu xử lý các vụ việc phát sinh theo thẩm quyền, bảo đảm các buổi tiếp xúc cử tri diễn ra an toàn, hiệu quả.

Theo kế hoạch của HĐND TP.HCM, thời gian dự kiến tổ chức tiếp xúc trước kỳ họp HĐND TP thường lệ cuối năm 2026 từ ngày 9-11 (thứ Hai) đến ngày 14-11 (thứ Bảy).

Chỉnh trang bờ nam kênh Đôi, gấp rút lo mặt bằng trong 6 tháng

TP.HCM đặt mục tiêu bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án chỉnh trang đô thị bờ nam kênh Đôi, đoạn từ cầu Hiệp Ân đến cầu Bà Tàng, phường Bình Đông, trước ngày 31-3-2027.

Theo kế hoạch số 603 của UBND TP.HCM vừa ban hành, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất được chia thành 16 bước, với các mốc thời gian cụ thể.

Trong đó, việc đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất phải hoàn thành trước ngày 16-11-2026.

Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được lập từ ngày 2 đến 16-11, sau đó niêm yết công khai và lấy ý kiến người dân. Phương án dự kiến được phê duyệt ngày 30-12-2026. Thời gian chi trả bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư kéo dài từ ngày 31-12-2026 đến 29-1-2027.

Từ ngày 15-2 đến 26-3-2027, thành phố dự kiến xử lý các trường hợp chưa đồng thuận, không phối hợp hoặc không bàn giao đất.

UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị cập nhật tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng hằng tuần, kịp thời báo cáo những vướng mắc để xử lý.

TP.HCM mở rộng hệ thống cấp nước sạch ở nông thôn

UBND TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% người dân khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt. Mục tiêu này nằm trong kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại TP.HCM.

Để đạt mục tiêu, thành phố sẽ rà soát, nâng cấp và mở rộng các công trình cấp nước tập trung, ưu tiên những khu vực còn khó khăn về nguồn nước, chịu ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn và ô nhiễm nguồn nước.

Ảnh minh họa

Các hệ thống cấp nước hiện có cũng được cải tạo để nâng công suất, giảm thất thoát, bảo đảm chất lượng nước cung cấp đến người dân.

Thành phố đồng thời tăng cường kiểm tra chất lượng nước từ nguồn đến hộ sử dụng, khuyến khích ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận hành hệ thống cấp nước.

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