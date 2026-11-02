Tin tức sáng 2-11: TP.HCM định hướng hình thành công viên điện ảnh tại công viên bờ sông Sài Gòn

Người dân đến công viên bờ sông Sài Gòn (Thủ Đức) xem phim ngoài trời (cine park) nhân Liên hoan phim quốc tế TP.HCM lần 1 - Ảnh: T.T.D.

TP.HCM định hướng hình thành công viên điện ảnh tại khu vực công viên bờ sông Sài Gòn

UBND TP.HCM ban hành quyết định về đề án triển khai các cam kết với mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN) trong lĩnh vực điện ảnh, gắn với nhiệm vụ phát triển công nghiệp văn hóa giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đề án, TP.HCM tập trung triển khai sáu sáng kiến đã cam kết với UNESCO, gồm ba sáng kiến cấp địa phương và ba sáng kiến cấp quốc tế.

Ba sáng kiến cấp địa phương gồm kiến tạo điện ảnh trong học đường, sắc màu cuộc sống qua điện ảnh và hình thành không gian sáng tạo điện ảnh.

Trong đó, chú trọng mở rộng hoạt động giáo dục, trải nghiệm điện ảnh trong trường học; tổ chức chiếu phim lưu động, chiếu phim ngoài trời, giao lưu điện ảnh tại cộng đồng, ưu tiên công nhân, người lao động, học sinh, sinh viên, phụ nữ, người cao tuổi và các nhóm yếu thế.

Thành phố cũng định hướng hình thành công viên điện ảnh (Cine park) tại khu vực công viên bờ sông Sài Gòn, phát triển không gian sáng tạo văn học, nghệ thuật dự kiến tại số 25 Lê Quý Đôn và kết nối mạng lưới các không gian sáng tạo vệ tinh.

Ba sáng kiến cấp quốc tế gồm: tổ chức thường niên Liên hoan phim quốc tế TP.HCM (HIFF); xây dựng diễn đàn mạng lưới các thành phố sáng tạo nhằm trao đổi chuyên môn, nâng cao năng lực cộng đồng sáng tạo; hình thành đầu mối hỗ trợ phát triển điện ảnh để kết nối, tư vấn, hướng dẫn thủ tục cho các nhà làm phim trong nước và quốc tế. Đề án được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030.

Dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức sẽ gồm những gì?

Cán bộ công chức phục vụ tại Trung tâm Hành chính công - Ảnh minh họa

Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung về dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27/2026 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

Đáng chú ý, theo dự thảo, dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trong Cơ sở dữ liệu quốc gia bao gồm:

Dữ liệu phản ánh thông tin cơ bản về bản thân, bao gồm các thông tin để xác định danh tính, thành phần xuất thân, định danh cán bộ, công chức, viên chức.

Dữ liệu phản ánh thông tin quan hệ gia đình. Dữ liệu phản ánh thông tin lịch sử bản thân.

Dữ liệu phản ánh thông tin về tuyển dụng, bầu cử, bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, luân chuyển, biệt phái, thôi việc, nghỉ hưu.

Dữ liệu phản ánh thông tin về học vấn, trình độ chuyên môn, quá trình đào tạo; quá trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, bao gồm lý luận chính trị; quốc phòng, an ninh; quản lý nhà nước, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ; ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc.

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Dữ liệu phản ánh thông tin về cơ quan, đơn vị làm việc; vị trí việc làm; chức danh, chức vụ; tiền lương cơ bản, phụ cấp lương; đánh giá, xếp loại chất lượng; thi đua, khen thưởng; kỷ luật.

Dữ liệu phản ánh thông tin về việc tham gia tổ chức chính trị. Dữ liệu phản ánh thông tin về việc đã từng tham gia lực lượng vũ trang.

Dữ liệu phản ánh thông tin về kinh tế bản thân. Dữ liệu phản ánh thông tin về tình trạng sức khỏe và các thông tin khác phản ánh quá trình công tác của cán bộ, công chức, viên chức.

Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP.HCM

UBND TP.HCM ban hành quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP.HCM.

Theo đó, hội đồng gồm 17 thành viên, do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được làm Chủ tịch hội đồng. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó chủ tịch UBND TP - làm Phó chủ tịch thứ nhất hội đồng.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền - Giám đốc Sở Nội vụ - làm Phó chủ tịch thường trực hội đồng; bà Trương Thị Bích Hạnh - Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - làm Phó chủ tịch hội đồng.

Các thành viên hội đồng còn lại là lãnh đạo Văn phòng UBND TP.HCM, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Thanh tra TP, Thuế TP, Thống kê TP, Công an TP, Bộ Tư lệnh TP và đại diện các ban của Thành ủy.

Hội đồng là tổ chức phối hợp liên ngành, có trách nhiệm tham mưu, đề xuất cho Thành ủy, UBND TP phố và Chủ tịch UBND TP về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn. Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy chế hoạt động của hội đồng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng (bên phải) trao Huân chương Lao động hạng nhì cho lãnh đạo Bệnh viện Tim Hà Nội - Ảnh: BVCC

Bệnh viện Tim Hà Nội nhận Huân chương Lao động hạng nhì nhân 25 năm thành lập

Nhân kỷ niệm 25 năm thành lập, Bệnh viện Tim Hà Nội vừa tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì và Hội nghị tim mạch quốc tế Hà Nội 2026.

Được thành lập ngày 15-11-2001 với quy mô 50 giường bệnh và 60 cán bộ, nhân viên y tế, đến nay bệnh viện đã phát triển thành bệnh viện hạng I, đảm nhận vai trò tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật theo sự phân công của Bộ Y tế trong lĩnh vực tim mạch.

Sau 25 năm, Bệnh viện Tim Hà Nội cũng đạt được những bước tiến mạnh mẽ về quy mô hoạt động, chất lượng chuyên môn, năng lực ứng dụng kỹ thuật cao. Mỗi năm bệnh viện thực hiện gần 2.400 ca phẫu thuật tim hở, trong đó có 800 ca nội soi hoặc phẫu thuật ít xâm lấn; 14.000 ca can thiệp tim mạch và khám ngoại trú cho trên 600.000 người bệnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đánh giá cao những kết quả bệnh viện đã đạt được, đồng thời yêu cầu tiếp tục phát triển những mũi nhọn, làm chủ kỹ thuật y học tiên tiến, chuẩn bị cơ sở vật chất và chuyên môn triển khai các kỹ thuật chuyên sâu như ghép tim, kỹ thuật Hybrid và các phương pháp điều trị hiện đại.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu bệnh viện đẩy mạnh phục hồi chức năng tim mạch, chăm sóc sau điều trị và dự phòng, giảm gánh nặng bệnh tật cho cộng đồng.

Tin tức thời tiết đáng chú ý hôm nay 2-11 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

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