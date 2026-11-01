Tin tức sáng 1-11: Bộ Nội vụ đề nghị báo cáo gấp thu nhập của viên chức; TP.HCM xử phạt nhiều phòng khám

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Bộ Nội vụ đề nghị báo cáo gấp tiền lương, thu nhập của viên chức

Bộ Nội vụ đã có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành, đề nghị báo cáo số liệu tiền lương, thu nhập đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Công văn dẫn văn bản của Văn phòng Trung ương Đảng, thông báo ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư sơ kết nghị quyết 28 về chính sách bảo hiểm xã hội và nghị quyết 27 về chính sách tiền lương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan báo cáo theo phụ lục kèm theo. Do thời gian triển khai gấp, báo cáo cần được gửi trước ngày 2-11 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Phạm vi báo cáo là viên chức thuộc quản lý của các bộ, địa phương, không chỉ riêng viên chức cấp xã. Công văn chưa nêu phương án điều chỉnh tiền lương hay mức phụ cấp mới.

Trước đó, giải trình tại Quốc hội chiều 30-10, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết Chính phủ đã giao Bộ nghiên cứu, đề xuất chính sách tiền lương, phụ cấp đối với viên chức đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp họp phiên thứ 8, xem xét nhiều nội dung quan trọng

Quang cảnh một phiên họp Quốc hội - Ảnh: Quốc hội

Theo thông báo của Văn phòng Quốc hội, phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 4 đợt.

Trong đó đợt 1 vào chiều 2-11 (dự kiến từ 17h đến 20h). Đợt 2 diễn ra 3 buổi vào các ngày 10, 11 và 13-11 (sau khi kết thúc thảo luận tại hội trường). Đợt 3 vào ngày 17 và 18-11 và đợt 4 vào sáng 25-11.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 35 dự thảo luật, nghị quyết được trình xem xét tại kỳ họp thứ 2.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét thông qua 5 nghị quyết thuộc thẩm quyền và cho ý kiến về công tác giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng.

Như cho ý kiến về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2026 - 2035.

Cùng với đó là chủ trương đầu tư 3 dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc (gồm cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La) và cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền.

Nhiều phòng khám ở TP.HCM bị xử phạt

Phòng Kiểm tra - Pháp chế Sở Y tế TP.HCM vừa công bố các quyết định xử phạt vi phạm hành chính mới nhất đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Công ty TNHH Phòng khám quốc tế Amber Beauty (đường Cách Mạng Tháng 8, phường Nhiêu Lộc) bị phạt cao nhất đợt này, với 60 triệu đồng, do quảng cáo gây hiểu nhầm về tính năng, chất lượng, công dụng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Ngoài phạt tiền, phòng khám này phải buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo có nội dung gây hiểu nhầm về tính năng, chất lượng, công dụng, tác dụng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

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Hộ kinh doanh Phòng răng Việt - Nhật R (xã Kim Long) bị phạt 9,5 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề của ông P.V.B. trong 2 tháng do vắng mặt tại cơ sở trong thời gian đăng ký hoạt động mà không ủy quyền người thay thế theo quy định.

Do ghi tên khoa, phòng không đúng giấy phép hoạt động và lập hồ sơ bệnh án không đầy đủ theo quy định, Công ty cổ phần Phòng khám đa khoa Thiên Nam (đường 3-2, phường Rạch Dừa) bị phạt 8 triệu đồng.

Đợt này, Phòng Kiểm tra - Pháp chế của sở này phát hiện ông T.T.N.K. khám chữa bệnh khi chưa được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề, bị phạt 35 triệu đồng.

TP.HCM rà từng ngành, chọn doanh nghiệp để thúc tăng trưởng

UBND TP.HCM yêu cầu rà từng ngành, xác định điểm nghẽn và chọn doanh nghiệp có sức mở rộng thị trường, góp phần thúc tăng trưởng - Ảnh: CHÂU TUẤN

UBND TP.HCM vừa yêu cầu các sở, ngành làm các nhiệm vụ theo thông báo 510 về kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Trung ương. Trong đó, thành phố yêu cầu rà từng lĩnh vực, địa phương và chuỗi giá trị để xác định điểm nghẽn, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Sở Tài chính chủ trì rà soát khả năng tăng trưởng của từng lĩnh vực, từng khu vực và từng chuỗi giá trị; xác định những vấn đề cần giải quyết, đề xuất hướng xử lý.

TP.HCM lấy doanh nghiệp làm trung tâm, để doanh nghiệp tham gia xuyên suốt; ưu tiên lựa chọn những doanh nghiệp có năng lực huy động nguồn lực, đưa sản phẩm vào chuỗi giá trị trong nước, khu vực và toàn cầu.

Sở Tài chính phải trình UBND TP.HCM kết quả trước ngày 10-11-2026 để TP.HCM báo cáo Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương. Ngoài ra, TP.HCM yêu cầu xử lý dứt điểm các nhiệm vụ chậm, muộn, cập nhật khung kiến trúc chính quyền số trước 29-1-2027.

TP.HCM cũng rà lại thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, bỏ những thông tin đã có trong dữ liệu hoặc không cần thiết, đồng thời cải tiến quy trình và giao diện cung cấp dịch vụ.

TP.HCM lấy ý kiến góp ý dự thảo chính sách hỗ trợ thực hiện công tác dân số

UBND TP.HCM đang lấy ý kiến tổ chức, cá nhân đối với dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thực hiện công tác dân số trên địa bàn. Thời gian lấy ý kiến góp ý đến hết 4-11.

Theo dự thảo, phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi được đề xuất hỗ trợ một lần 5 triệu đồng. Đối với chính sách tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn, dự thảo đề xuất miễn chi phí tại các cơ sở y tế đối với nam hoặc nữ thường trú trên địa bàn thành phố thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; người cư trú tại xã Thạnh An và đặc khu Côn Đảo.

Các trường hợp còn lại được đề xuất hỗ trợ chi phí tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn theo chi phí thực tế, nhưng tối đa không quá 1,6 triệu đồng/cặp hoặc theo giá gói dịch vụ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Dự báo thời tiết các vùng miền cả nước hôm nay 1-11 - Đồ họa: NGỌC THÀNH