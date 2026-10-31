Đại biểu đề nghị khắc phục tình trạng thiếu hụt công chức chuyên môn cấp xã

Đại biểu Lương Thị Hoa (đoàn Thanh Hóa) - Ảnh: Quốc hội

Sáng 31-10, tại phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội, đại biểu Lương Thị Hoa (Thanh Hóa) nêu vấn đề xác định nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực thi chính sách là giải pháp đột phá để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Đại biểu chỉ ra điểm nghẽn không chỉ nằm ở quy định pháp luật mà còn ở khâu tổ chức thực hiện. Đó là có chính sách nhưng triển khai chậm, có phân cấp nhưng thiếu người, thiếu kinh phí và dữ liệu, có dự án nhưng vướng thủ tục đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng kéo dài.

Có cơ chế cho cán bộ hoạt động không chuyên trách nghỉ việc

Vì vậy, nữ đại biểu đề nghị Chính phủ cần chuyển mạnh từ ban hành cơ chế sang kiểm tra kết quả thực thi, rà soát, xử lý dứt điểm các vướng mắc liên ngành, các dự án tồn đọng có khả năng khơi thông nguồn lực và tạo năng lực sản xuất mới.

Đặc biệt, từ thực tiễn của Thanh Hóa, đại biểu kiến nghị giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc sau sắp xếp. Đây cũng là vấn đề mà nhiều địa phương hiện nay đang vướng.

Trên thực tế, các cơ chế, chính sách đã cho phép địa phương nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ từ ngân sách địa phương. Theo đó, Thanh Hóa đã thực hiện sắp xếp từ 4.351 thôn, tổ dân phố xuống còn 1.933 thôn, tổ dân phố, giảm 2.418 đơn vị, tỉ lệ giảm 55,6%.

Bà Hoa cho hay, việc sắp xếp được triển khai nghiêm túc, góp phần tinh gọn đầu mối. Tuy nhiên, thực tiễn phát sinh số lượng lớn người hoạt động không chuyên trách phải nghỉ việc hoặc không được tiếp tục bố trí.

Cụ thể, theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, chỉ có 3.092 người nằm trong số lượng dôi dư, còn 1.833 người nghỉ việc ngoài số lượng này.

Cũng theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ cho phép các địa phương nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ từ ngân sách địa phương.

Tuy nhiên, đại biểu cho biết chính sách hỗ trợ phụ thuộc vào điều kiện ngân sách của từng tỉnh, nhất là những tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách. Điều này dẫn tới mức hưởng chênh lệch lớn giữa những người cùng tham gia một đợt sắp xếp trên phạm vi cả nước.

Do đó, đại biểu đoàn Thanh Hóa kiến nghị Chính phủ chỉ đạo hướng dẫn cụ thể đối tượng, điều kiện, tiêu chí của trường hợp nghỉ việc do địa phương chủ động cơ cấu, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ. Từ đó có cơ sở xác định đối tượng, thực hiện chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp.

Bà cũng đề xuất Chính phủ xem xét cơ chế hỗ trợ đối với những địa phương chưa tự cân đối được ngân sách. Mục tiêu là bảo đảm đúng đối tượng, đúng pháp luật và công bằng, chứ không mở rộng chính sách tinh giản cho tất cả trường hợp nghỉ việc…

Đại biểu Nguyễn Đặng Ân (đoàn Lạng Sơn) - Ảnh: Quốc hội

Khắc phục tình trạng thiếu hụt công chức chuyên môn

Chỉ ra những vướng mắc thuộc thẩm quyền địa phương và tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương cấp xã, đại biểu Nguyễn Đặng Ân (đoàn Lạng Sơn) cho rằng vấn đề cần quan tâm là thành lập các phòng và thiếu hụt công chức chuyên môn ở một số lĩnh vực trực tiếp giải quyết công việc của người dân là đất đai, môi trường, xây dựng, giáo dục, y tế...

"Dù có nhiều chuyển biến tích cực nhưng với vướng mắc vượt thẩm quyền địa phương, Chính phủ cần tiếp tục chỉ đạo rà soát, hoàn thiện quy định phân cấp thẩm quyền tổ chức bộ máy, biên chế, chính sách đối với đội ngũ viên chức, công chức cấp xã. Hướng dẫn cụ thể sớm về khung, số lượng tổ chức cơ quan chuyên môn, số lượng các phòng theo đơn vị hành chính khi quy định mới chung chung là mỗi xã không quá 4-5 phòng" - đại biểu Ân nêu thực tế.

Cùng đó, đại biểu đề nghị đảm bảo sự thống nhất giữa nhiệm vụ được phân cấp với cơ chế tổ chức thực hiện, tránh tình trạng nhiệm vụ được giao nhưng chưa đảm bảo cơ chế thực hiện. Cần bù đắp khoảng trống thiếu hụt đội ngũ và kinh nghiệm thực tiễn, khắc phục bằng đào tạo có địa chỉ và cơ chế sàng lọc cán bộ không đáp ứng được yêu cầu.

Nêu ý kiến về tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, đại biểu Bùi Xuân Hải (Hải Phòng) cho rằng để nhận diện rõ các điểm nghẽn, cản trở sự phát triển cần tiến hành đánh giá và lấy ý kiến khảo sát thực chất. Chính phủ đã rà soát gần 46.000 văn bản quy phạm pháp luật, năm nay trình 78 luật, nghị quyết, là khối lượng công việc lớn nên để tiếp tục giữ khối lượng công việc cao, cần huy động thêm chuyên gia, nhóm nghiên cứu tại trường, viện, tổ chức luật sư để tham gia rà soát văn bản, xây dựng pháp luật.