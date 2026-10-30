Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông tin mới về cải cách tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải - Ảnh: GIA HÂN

Tại phiên họp chiều 30-10, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đã phát biểu làm rõ ý kiến của đại biểu về chính sách tiền lương với viên chức đơn vị sự nghiệp công lập ở cấp xã.

Tham mưu Trung ương quyết định chính sách tiền lương

Về tiền lương, ông Nguyễn Tiến Hải cho hay thực hiện kết luận 206 của Bộ Chính trị, Chính phủ đã ban hành các nghị định điều chỉnh tiền lương, lương hưu và phụ cấp đối với các nhóm đối tượng.

Bao gồm nghị định 161 điều chỉnh mức lương cơ sở, nghị định 162 điều chỉnh lương hưu và nghị định 381 điều chỉnh phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức làm việc tại cấp xã.

Theo ông, tổng số người được thụ hưởng là trên 5,8 triệu người (chưa kể lực lượng vũ trang). Tổng nguồn lực được bố trí tăng thêm trong sáu tháng cuối năm 2026 khoảng 48.500 tỉ đồng.

Trong đó đối với cán bộ, công chức, viên chức có hơn 2,2 triệu người được thụ hưởng (chưa kể lực lượng vũ trang). Khi điều chỉnh mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng, nhu cầu kinh phí tăng thêm trong 6 tháng cuối năm khoảng 35.000 tỉ đồng.

Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (từ tháng 1-2027) gần 3,5 triệu người.

Tổng kinh phí tăng thêm trong sáu tháng cuối năm ước khoảng 10.773 tỉ đồng, gồm ngân sách nhà nước bảo đảm 2.013 tỉ đồng và Quỹ Bảo hiểm xã hội bảo đảm 8.760 tỉ đồng.

"Riêng việc tăng phụ cấp đối với công chức cấp xã từ 25% lên 55% có khoảng 163.000 người được thụ hưởng, kinh phí tăng thêm trong sáu tháng cuối năm là khoảng 2.800 tỉ đồng", ông Hải nói.

Cũng theo Bộ trưởng, hiện nay, Bộ Nội vụ được giao phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu, xây dựng đề án tổng thể về tiền lương.

Để triển khai, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận 107 về tiếp tục thực hiện xây dựng vị trí việc làm ở các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương. Đây là cơ sở quan trọng để xác định vị trí việc làm, số người làm việc.

Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ sẽ tham mưu Bộ Chính trị quyết định phân giao biên chế giai đoạn 2027 - 2031, đồng thời tham mưu Trung ương quyết định chính sách tiền lương.

"Bộ Nội vụ được giao đi trước một bước trong xây dựng vị trí việc làm để rút kinh nghiệm, sau đó phổ biến cho các bộ, ngành, địa phương.

Ngay hôm qua, Bộ đã có báo cáo bước đầu sau hai tuần thực hiện gửi đến Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương", Bộ trưởng thông tin thêm.

Hiện nay, Bộ đang khẩn trương nghiên cứu về nội dung phụ cấp với viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập để báo cáo Chính phủ trình cấp có thẩm quyền trong thời gian sớm nhất.

Trong đó tập trung khắc phục những bất cập hiện nay giữa chế độ tiền lương, phụ cấp của viên chức đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã với công chức cấp xã.

Tiếp tục đánh giá sự phù hợp của các nội dung đã được phân cấp, phân quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cũng nêu rõ sau khi sơ kết một năm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, đánh giá cho thấy hiện nay hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp cơ bản thông suốt, ổn định. Một số vướng mắc, tồn tại cũng đã được tháo gỡ. Tuy nhiên, chất lượng hoạt động tại một số địa phương chưa đồng đều. Qua thực tiễn một năm, theo Bộ trưởng, Trung ương đã có kết luận số 76 và Chính phủ đã ban hành nghị quyết 221, trong đó phân công Bộ Nội vụ tiếp tục rà soát, đánh giá các nhiệm vụ đã phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cho địa phương, nhất là cấp xã. Cùng với đó đánh giá mức độ phù hợp, khả năng thực hiện và điều kiện bảo đảm phân cấp, phân quyền phải thực chất theo phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", gắn với nhân lực, kinh phí, dữ liệu, hạ tầng số, hướng dẫn chuyên môn, công cụ thực hiện và cơ chế hậu kiểm. Nhằm tiếp tục rà soát, đánh giá tổng thể các nhiệm vụ đã phân cấp, phân quyền cho địa phương, Bộ Nội vụ đã có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương. Sau khi nhận được báo cáo, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các địa phương tiếp tục đánh giá sự phù hợp của các nội dung đã được phân cấp, phân quyền, bảo đảm khả năng thực hiện và các điều kiện cần thiết.

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