Chị chị em em 3 xây dựng nhân vật quá tiêu cực, gần như không ai đủ sức tạo thiện cảm

Chị chị em em 3 dẫn đầu phòng vé trong ngày đầu khởi chiếu - Ảnh: ĐPCC

Với lợi thế thương hiệu từng tạo nên cơn sốt phòng vé, Chị chị em em 3 nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả ngay từ ngày đầu ra rạp.

Theo Box Office Vietnam, tính đến 23h ngày 30-10, phim dẫn đầu phòng vé với hơn 17 tỉ đồng, nâng tổng doanh thu lên gần 36 tỉ đồng. Đáng nói, phim đạt được con số này chỉ sau một đêm chiếu sớm và ngày đầu tiên khởi chiếu chính thức.

Song, doanh thu cao không đồng nghĩa với việc phim được khán giả đón nhận. Ngay trong ngày đầu tiên, Chị chị em em 3 đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, chủ yếu xoay quanh cách xây dựng kịch bản và thông điệp mà phim truyền tải.

Chị chị em em 3 lệch lạc, cổ súy ngoại tình?

Lấy bối cảnh xã hội Bắc Bộ cũ với những lễ giáo và khuôn phép khắt khe, phim xoay quanh mối quan hệ rối rắm giữa 5 người: Thị Mầu (Kỳ Duyên), Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc), Thị Nương (Chi Pu), Văn Tài (Quốc Anh) và Văn Cường (Steven Nguyễn).

Phim mở đầu với cảnh Văn Tài cầu hôn Thị Mầu. Nhân dịp đám cưới giữa hai họ Văn - Thị, Thị Liễu, Văn Cường và Thị Nương trở về Kinh Bắc để dự đám cưới. Cuộc hội ngộ tưởng chừng chỉ xoay quanh ngày vui của hai họ dần mở ra những mối quan hệ phức tạp, kéo theo hàng loạt biến cố.

Văn Tài cưới Thị Mầu không phải vì tình yêu mà có mục đích riêng - Ảnh: ĐPCC

Sau 15 năm trở về quê hương, Thị Liễu và Văn Tài gặp lại nhau trong hoàn cảnh trớ trêu. Họ từng dành cho nhau tình cảm thuần khiết nhưng cuối cùng lại lỡ hẹn, để rồi mỗi người một ngả. Giờ đây, cô đã là vợ Văn Cường, còn anh lại là chồng sắp cưới của Thị Mầu, em họ cô.

Nhưng rồi chuyện gì đến cùng sẽ đến. Lễ giáo, danh phận và những ràng buộc hôn nhân không thể ngăn Thị Liễu và Văn Tài một lần nữa bị cuốn vào mối tình dang dở.

Từ đây, Chị chị em em 3 tập trung khai thác những góc khuất trong hôn nhân, sự phản bội, lòng ghen tuông và khát vọng được sống với tình yêu của mỗi người. Tuy nhiên, chính cách triển khai này lại là điểm khiến phim gây tranh luận.

Thị Liễu và Văn Tài bất chấp tất cả để tiếp tục mối tình dang dở - Ảnh: ĐPCC

Thực tế, ngoại tình không phải đề tài xa lạ trên màn ảnh. Đây cũng có thể là chất liệu để khai thác những xung đột tâm lý phức tạp, đặc biệt trong bối cảnh xã hội cũ với nhiều quy tắc và định kiến.

Song, việc lựa chọn đề tài nhạy cảm đòi hỏi kịch bản phải có cách tiếp cận đủ sâu, làm rõ động cơ cũng như hệ quả từ hành động của từng nhân vật.

Ở Chị chị em em 3, những mâu thuẫn tình cảm được đẩy lên liên tục nhưng chưa phải lúc nào cũng tạo được sự đồng cảm.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả nhận xét phim xây dựng nhân vật quá tiêu cực, gần như không ai đủ sức tạo thiện cảm.

Đáng nói, không chỉ xoay quanh việc ngoại tình, phim còn đưa vào những mối quan hệ phức tạp, trong đó có tình tiết tình cảm nảy sinh giữa Văn Tài và Thị Nương, vốn có mối quan hệ anh em nuôi. Điều này khiến nhiều người đặt ra câu hỏi: Liệu phim có đang quá lệch lạc?

Mối quan hệ giữa Thị Nương và Văn Tài bị đánh giá là lệch lạc - Ảnh: ĐPCC

Ninh Dương Lan Ngọc ghi điểm, Kỳ Duyên vẫn còn hạn chế

Nếu tạm gác những tranh cãi về kịch bản, điểm cộng dễ nhận thấy của Chị chị em em 3 nằm ở dàn diễn viên sở hữu ngoại hình nổi bật, quy tụ nhiều gương mặt được chú ý của màn ảnh Việt.

Trở lại màn ảnh rộng sau 4 năm, Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất qua vai Thị Liễu. Đây là nhân vật có nhiều diễn biến tâm lý phức tạp, liên tục giằng xé giữa tình cảm dành cho người cũ, cuộc hôn nhân hiện tại và tình chị em với Thị Mầu.

Phân cảnh Thị Liễu bùng nổ cảm xúc, nói ra những tủi hờn trong 8 năm làm vợ Văn Cường là một trong những đoạn cảm xúc nhất phim - Ảnh: ĐPCC

Nữ diễn viên có lợi thế ở khả năng biểu cảm và đài từ. Ở những lời trách móc Văn Cường sau 8 năm chung sống, Ninh Dương Lan Ngọc thể hiện khá tròn trịa sự tủi thân, ấm ức của người phụ nữ lâu nay chỉ biết nhẫn nhịn.

Qua ánh mắt ngấn nước cùng tiếng khóc nghẹn, nữ diễn viên bộc lộ rõ nỗi cô đơn và khao khát được yêu thương mà Thị Liễu đã bị dồn nén suốt nhiều năm.

Tuy nhiên, không phải diễn viên nào trong Chị chị em em 3 cũng để lại ấn tượng rõ nét. Steven Nguyễn, Chi Pu và Quốc Anh nhìn chung có màn thể hiện tròn vai, trong khi Kỳ Duyên lại lộ ra những điểm yếu trong diễn xuất, đặc biệt là ở cách nhả thoại và biểu đạt cảm xúc.

Sau Bộ tứ báo thủ, Kỳ Duyên vẫn chưa khẳng định được khả năng diễn xuất - Ảnh: ĐPCC

Phần hình ảnh cũng là một trong những yếu tố giúp phim ghi điểm. Bối cảnh Kinh Bắc xưa, phục trang và cách bài trí không gian được đầu tư khá bắt mắt, tạo nên phần nhìn chỉn chu.

Trong những ngày tới, Chị chị em em 3 nhiều khả năng vẫn duy trì vị trí dẫn đầu phòng vé khi chưa có đối thủ đủ sức cạnh tranh. Dẫu vậy những tranh cãi xoay quanh vẫn có thể khiến phim chật vật trong việc thuyết phục khán giả đón nhận.