Án mạng karaoke 'khinh thường IQ khán giả'?

Án mạng karaoke dần hạ nhiệt sau khi Chị chị em em 3 ra rạp - Ảnh: ĐPCC

Phòng vé vốn là cuộc chơi khó đoán, một phim có thể thu hút sự chú ý trong những ngày đầu nhưng chưa chắc duy trì được sức nóng về lâu dài, trường hợp của Án mạng karaoke cũng không ngoại lệ.

Chính thức ra rạp vào ngày 26-10 nhưng Án mạng karaoke có đến 5 ngày chiếu sớm, điều này giúp cho phim dễ dàng thu về hơn 40 tỉ đồng. Song, lợi thế về thời gian ra mắt không giúp phim duy trì sức hút lâu dài.

Án mạng karaoke đuối sức

Theo Box Office Vietnam, tính đến sáng 30-10, Án mạng karaoke thu về gần 200 triệu đồng doanh thu trong ngày với 1.134 suất chiếu, tạm xếp vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng phòng vé.

Trong khi đó, Chị chị em em 3 có màn bứt tốc ấn tượng khi đạt hơn 5,2 tỉ đồng doanh thu trong ngày, nâng tổng doanh thu vượt mốc 20 tỉ đồng. Khoảng cách doanh thu tạo thêm áp lực cho Án mạng karaoke trong cuộc đua giữ chân khán giả tại rạp.

Chị chị em em 3 chỉ mới chính thức khởi chiếu từ ngày 30-10, trước đó có các suất chiếu sớm vào tối 29-10 - Ảnh: ĐPCC

Lý do Án mạng karaoke đuối sức không chỉ đến từ sự xuất hiện của đối thủ mạnh mà còn nằm ở chính chất lượng phim. Phim sở hữu ý tưởng khá thú vị khi biến những mâu thuẫn đời thường xoay quanh chuyện hát karaoke thành chất liệu cho một vụ án mạng.

Án mạng karaoke xoay quanh người hàng xóm mê hát karaoke bất ngờ bị sát hại trong căn homestay thiền biệt lập trên núi, khiến chuyến hành hương của một xóm nhỏ bị biến thành trò chơi đấu trí bất đắc dĩ.

Cách mở đầu này tạo tiền đề cho một câu chuyện trinh thám mang màu sắc hài hước, mỗi nhân vật đều có thể trở thành nghi phạm. Tuy nhiên, phim chưa khai thác hiệu quả lợi thế từ ý tưởng ban đầu.

Án mạng karaoke vẫn chưa thuyết phục được fan trinh thám - Ảnh: ĐPCC

Thay vì tập trung xây dựng những manh mối đủ sức dẫn dắt người xem vào hành trình phá án, phim dành khá nhiều thời lượng cho các tình huống gây cười và màn đối đáp giữa những nhân vật.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả để lại bình luận ngán ngẩm: "Xem xong thấy tốn 90 phút cuộc đời. Phim không gay cấn, nội dung chẳng đặc sắc"; "Tò mò cũng đi xem để rồi lần đầu phải ra ngoài khi phim chưa hết, 3 điểm về chỗ";

"Kịch bản nhảm nhí quá"; "Ngồi trong rạp 50 phút và tôi sắp chịu hết nổi Án mạng karaoke, thật sự chỉ xứng làm web drama mà mang đi chiếu rạp à? Kịch bản phi lý nữ chính đọc thoại như trả bài"; "Phim khinh thường IQ khán giả"...

Trailer Án mạng karaoke

Tiếc cho Thiên Ân

Thiên Ân chạm ngõ điện ảnh vào năm 2024 với Công tử Bạc Liêu nhưng đến đầu năm 2025, cô mới có vai chính đầu tay trong Nụ hôn bạc tỉ của Thu Trang. Phim tạo được thành tích phòng vé ấn tượng khi cán mốc 211 tỉ đồng.

Thừa thắng xông lên, đầu năm nay Thiên Ân tái xuất với Hẹn em ngày nhật thực, lập chuỗi hơn 20 ngày dẫn đầu phòng vé. Phim khép lại hành trình với doanh thu 118 tỉ đồng.

Sau 2 phim trăm tỉ, Thiên Ân cần thêm thời gian để hoàn thiện diễn xuất và khẳng định bản thân trên màn ảnh rộng - Ảnh: ĐPCC

Dù "bỏ túi" 2 phim trăm tỉ nhưng diễn xuất của Thiên Ân vẫn chưa nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khán giả. Đài từ, cách nhả chữ và biểu cảm gương mặt là những điểm mà nhiều người cho rằng cô cần cải thiện.

Với Án mạng karaoke, những hạn chế trong diễn xuất của Thiên Ân tiếp tục bộc lộ. Cô đảm nhận vai Tâm, nhân vật trung tâm của câu chuyện, tự mình trở thành "thám tử", xâu chuỗi manh mối, suy luận và lần theo dấu vết để tìm ra hung thủ.

Tuy nhiên, đây lại là thử thách chưa được Thiên Ân xử lý tốt. Ở những phân đoạn cần thể hiện sự nhạy bén, quyết đoán của một người đang điều tra vụ án, cô vẫn chưa tạo được cảm giác sắc sảo.

Không chỉ diễn xuất, cách xây dựng nhân vật Tâm cũng bộc lộ nhiều điểm thiếu thuyết phục.

"Hào quang nữ chính" giúp Tâm liên tục giữ thế chủ động, có thể tự mình sắp xếp các tình huống, dẫn dắt những người xung quanh và tìm cách dồn hung thủ vào thế phải lộ diện.

Nhân vật Tâm do Thiên Ân thủ vai được khán giả nhận xét có "hào quang nữ chính" quá mạnh - Ảnh: ĐPCC

Việc mọi diễn biến đều xoay quanh sự tính toán của nữ chính khiến hành trình phá án trở nên khiên cưỡng, đồng thời làm giảm tính bất ngờ, vốn là yếu tố quan trọng của dòng phim trinh thám.

Để khẳng định mình với vai trò diễn viên, có lẽ Thiên Ân cần đầu tư nghiêm túc hơn cho diễn xuất, cải thiện đài từ, biểu cảm và đặc biệt là chọn lọc kịch bản kỹ lưỡng.

Bởi lẽ, danh tiếng và độ nhận diện có thể là lợi thế ban đầu, nhưng sự tiến bộ qua từng vai diễn mới là điều giúp tạo dựng vị trí lâu dài trong lòng khán giả.

