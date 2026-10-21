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Né Trại buôn người, Án mạng karaoke lại gặp Chị chị em em 3

tác giả
LAN HƯƠNG
và 1 tác giả khác
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG
HẢI DƯƠNG
HẢI DƯƠNG

Dời lịch chiếu để tránh thời điểm Trại buôn người ra rạp, Án mạng karaoke lại đối đầu Chị chị em em 3 vào ngày 30-10, đặt phim trước bài toán cạnh tranh tại phòng vé.

Né Trại buôn người, Án mạng karaoke lại gặp Chị chị em em 3 - Ảnh 1.

Dàn diễn viên Án mạng karaoke tại buổi công chiếu phim - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Chiều 21-10, tại TP.HCM diễn ra buổi công chiếu phim Án mạng karaoke. Đây là phim đầu tay của đạo diễn Hoàng Lê, quy tụ dàn diễn viên gồm Đại Nghĩa, Vân Dung, Thiên Ân, Thanh Sơn, Tiểu Bảo Quốc...

Phim xoay quanh người hàng xóm mê hát karaoke bất ngờ bị sát hại trong căn homestay thiền biệt lập trên núi, khiến chuyến hành hương của một xóm nhỏ bị biến thành trò chơi đấu trí bất đắc dĩ.

Lý do Án mạng karaoke dời lịch chiếu

Án mạng karaoke vốn ấn định lịch ra rạp vào đầu tháng 10. Tuy nhiên, phim đột ngột thông báo dời lịch chiếu vào ngày 30-10. Điều này làm dấy lên đồn đoán phim cố tình đổi thời gian để tránh cơn sốt Trại buôn người.

Tuy nhiên, điều này lại làm phim đối đầu trực tiếp với Chị chị em em 3, tạo thêm áp lực cạnh tranh tại phòng vé. Về vấn đề này, đạo diễn Hoàng Lê cho biết điều anh và nhà sản xuất quan tâm là cải thiện chất lượng phim.

Trailer Án mạng karaoke

"Phim đã được chỉnh sửa và hoàn thiện tốt hơn qua từng giai đoạn, với mục tiêu cuối cùng là mang đến cho khán giả một phim chất lượng nhất. Vì vậy, chúng tôi không quá đặt nặng việc tính toán thị trường mà tập trung chủ yếu vào chất lượng của phim" - anh nhấn mạnh.

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Án mạng karaoke cũng đánh dấu sự trở lại của Đại Nghĩa trên màn ảnh rộng sau Tìm xác: Ma không đầu

Chia sẻ tại sự kiện, nam nghệ sĩ cho biết anh từng đắn đo khi nhận lời tham gia phim do lịch trình làm việc tại sân khấu khá bận rộn. 

Thời điểm đó, anh cũng đang chuẩn bị cho chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, dành nhiều thời gian tập luyện thể lực và các kỹ năng biểu diễn.

Tuy nhiên sau khi đọc kịch bản, Đại Nghĩa nhận thấy câu chuyện hấp dẫn nên quyết định tham gia. Trong giai đoạn tiền kỳ, anh cùng đạo diễn, nhà sản xuất và đội ngũ biên kịch trao đổi để tìm hướng xây dựng nhân vật phù hợp.

Né Trại buôn người, Án mạng karaoke lại gặp Chị chị em em 3 - Ảnh 2.

Đại Nghĩa phải "cân" một lúc nhiều vai trò, vừa đóng phim, vừa tập luyện cho Anh trai vượt ngàn chông gai - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Để cân đối lịch trình, Đại Nghĩa duy trì việc rèn luyện thể lực bằng cách đạp xe trung bình ít nhất 40km mỗi ngày, có hôm lên đến 70-80km. 

Thông qua vai diễn, Đại Nghĩa muốn gửi gắm thông điệp về lòng lương thiện và những góc tối bên trong mỗi người.

Vân Dung ngại khi đóng cảnh nóng với Thanh Sơn

Trong phim, nghệ sĩ Vân Dung vào vai bà Thủy, người thường xuyên hát karaoke gây ảnh hưởng đến hàng xóm, vướng vào nhiều mâu thuẫn với những người ở xung quanh.

Vốn quen thuộc với những vai diễn đanh đá, hài hước, Vân Dung trong Án mạng karaoke có dịp thử sức với màu sắc mới khi lần đầu đóng cảnh tình cảm cùng diễn viên Thanh Sơn. Chia sẻ về trải nghiệm này, nữ nghệ sĩ thừa nhận bản thân hồi hộp khi diễn cùng bạn diễn điển trai. 

Né Trại buôn người, Án mạng karaoke lại gặp Chị chị em em 3 - Ảnh 3.

Vân Dung cho biết cô có dịp thử sức với màu sắc mới trong Án mạng karaoke - Ảnh: HẢI DƯƠNG

“Đứng trước mặt Thanh Sơn mà bạn đẹp trai như thế này, lúc đấy thật sự là chân tay tôi cứ run lẩy bẩy” - cô kể.

Khi xem lại những đoạn phim được chia sẻ trên mạng xã hội, cô lo lắng không biết mình diễn có quá lên không hay còn chưa tự nhiên. "Tôi cứ lo sợ, hay là mình có bị lố quá không? Mình có xấu quá so với Thanh Sơn không? Tất cả các động tác của mình có bị quá không?” - nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Trong khi đó, hoa hậu Thiên Ân đảm nhận vai Tâm. Đây là nhân vật có nhiều đoạn thoại dài, đòi hỏi cách lập luận chặt chẽ và diễn đạt rõ ràng, trở thành thử thách với nữ diễn viên còn ít kinh nghiệm.

Né Trại buôn người, Án mạng karaoke lại gặp Chị chị em em 3 - Ảnh 5.

Tạo hình của Thiên Ân trong Án mạng karaoke

Thiên Ân thẳng thắn nhìn nhận hạn chế của bản thân khi tham gia phim: “Em là một người rất non yếu về mặt kinh nghiệm, em cũng chỉ là một hoa hậu sang đá sân ngang qua để làm diễn viên thôi”.

Nữ diễn viên cho biết được Đại Nghĩa và Thanh Sơn hỗ trợ luyện thoại, chia nhỏ lời thoại để dễ ghi nhớ. Khi căng thẳng, cô được các đồng nghiệp động viên bình tĩnh, nắm chắc nội dung trước khi thể hiện cảm xúc nhân vật.

Với Thiên Ân, việc tham gia Án mạng karaoke cũng là cơ hội thử sức với thể loại trinh thám, giật gân và trải nghiệm dạng vai khác với những hình ảnh cô từng thể hiện.

Né Trại buôn người, Án mạng karaoke lại gặp Chị chị em em 3 - Ảnh 6.Chuyện gì xảy ra với Vân Dung trong Án mạng karaoke?

Phim điện ảnh Án mạng karaoke vừa tung trailer và poster, xoay quanh vụ sát hại bà Thủy (Vân Dung) trong một chuyến đi tới vùng núi.

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LAN HƯƠNG - HẢI DƯƠNG
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    Chủ đề: Vân Dung án mạng karaoke Thiên Ân Trại buôn người Chị chị em em 3

    Dòng sự kiện: Phim Việt

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