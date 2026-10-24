Xem Án mạng karaoke, Long Vũ phát hiện ra một khía cạnh khác của mẹ Vân Dung

Trong Án mạng karaoke, Vân Dung vào vai một người mê hát karaoke - Ảnh: ĐPCC

Sau vài ngày chiếu sớm, tới sáng 24-10, Án mạng karaoke thu về gần 18 tỉ, đang dẫn đầu doanh thu phòng vé theo ngày. Phim sẽ khởi chiếu chính thức từ ngày 30-10 này.

Long Vũ nói mẹ rất nhập tâm và diễn hay

Trong Án mạng karaoke, Vân Dung vào vai bà Thủy có niềm đam mê bất tận với hát karaoke; tuy nhiên tiếng hát của bà lại khiến xung quanh cảm thấy nhức óc. Điều đó trở thành nguồn cơn châm ngòi cho một vụ án mạng mà chính bà là nạn nhân.

Trước đó xem trailer mà đoàn phim cung cấp, trên mạng, có nhiều khán giả cảm thấy "nóng mắt" với phân cảnh nóng giữa Vân Dung và Thanh Sơn.

Vốn quen thuộc với hình ảnh hài hước, đanh đá trên màn ảnh, Vân Dung cho biết bản thân rất áp lực và ngượng ngùng khi lần đầu thực hiện cảnh quay tình cảm với đàn em kém 16 tuổi. Dù đã ngoài 50 tuổi và nhiều kinh nghiệm trong nghề diễn, nghệ sĩ vẫn vô cùng "run rẩy, lúng túng" trên bối cảnh và thậm chí không dám xem lại những trích đoạn lan truyền trên mạng xã hội.

Long Vũ đến chúc mừng mẹ và đoàn phim Án mạng karaoke tối 23-10 tại Hà Nội - Ảnh: ĐPCC

Tại buổi ra mắt phim tối 23-10 ở Hà Nội, diễn viên Long Vũ cho biết đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy tính cách này của mẹ ở trên màn ảnh.

"Xem cái khoảnh khắc đấy, đầu óc tôi bị xóa băng, và gáy tôi dựng hết cả da gà", Long Vũ nói, "chứng tỏ là mẹ mình nhập tâm vào vai diễn rất hay".

Long Vũ cũng "bóc mẽ" luôn năng khiếu âm nhạc mang tính gene di truyền của cả gia đình là khả năng "hát phô", tức nhịp đi một đằng còn giọng đi một nẻo, khiến khán giả không nhịn được cười.

Trailer phim Án mạng karaoke, mốc thời điểm phát hành dự kiến từ 2-10 đã chuyển sang 30-10 - Video: ĐPCC

Án mạng karaoke sẽ phát hành đồng thời ở bốn châu lục

Án mạng karaoke xoay quanh chuyến đi "chữa lành" tới một ngọn núi cách biệt của một nhóm người.

Tại đây, bà Thủy bị sát hại dã man với chiếc micro cắm chặt vào miệng, biến chuyến đi chữa lành thành cuộc rượt đuổi tâm lý nghẹt thở, nơi mọi nhân vật đều trở thành kẻ tình nghi và hàng loạt góc khuất, động cơ giết người dần được hé lộ.

Ngoài lịch phát hành chính thức từ ngày 30-10 tại các cụm rạp trên toàn quốc, phim cũng ấn định thời gian phát hành quốc tế.

Vài ngày trước, tờ Variety chạy dòng tít: "Phim trinh thám Việt Nam Án mạng karaoke lập kỷ lục với việc ra mắt cùng vào dịp cuối tuần ở bốn châu lục". Cụ thể là Bắc Mỹ, châu Âu, châu Úc và châu Á - đây là lần đầu tiên một phim Việt làm được điều này.

Đây là phim đầu tay do Hoàng Lê làm đạo diễn, có sự tham gia của các diễn viên Đại Nghĩa, Vân Dung, Đoàn Thiên Ân, Thanh Sơn, Quỳnh Lý, Tạ Lâm, Trịnh Thảo, Phương Dung, bé Uy Nhân... - Ảnh: ĐPCC

Theo Variety, nhà phân phối 3388 Films có trụ sở tại Mỹ sẽ phát hành phim tại Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Na Uy, Úc và New Zealand, đúng dịp Halloween. 3388 Films đồng thời cũng nắm giữ độc quyền phân phối quốc tế tại Bắc Mỹ, châu Âu, Úc và New Zealand, Nhật Bản và Đài Loan.

Ông Thien A. Pham, đại diện 3388 Films chuyên về nội dung châu Á hơn 20 năm qua, cho biết "việc đồng bộ ngày phát hành quốc tế với ngày phát hành chính thức trong nước là một bước đột phá. Đây là điều mà chúng tôi đã vận động trong nhiều năm qua; vì tin khi ngày phát hành trong nước và quốc tế trùng khớp, động lực cho phim quốc tế sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều".