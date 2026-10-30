Chị chị em em 3 ra rạp dịp Halloween; Cuốn truyện bị đốt tăng thêm suất diễn

Tạo hình của Ninh Dương Lan Ngọc trong Chị chị em em 3 - Ảnh: ĐPCC

Chị chị em em 3 ra rạp dịp Halloween

Tuần này, Chị chị em em 3, Clayface, Phim điện ảnh về bộ đôi anh hùng 2026: Kamen Rider Zeztz & Siêu Cảnh sát Vũ trụ Gavan Infinity, Mộ đom đóm (Chiếu lại), cùng ra rạp vào ngày 30-10.

Trong đó, Chị chị em em 3 là một trong những phim được đông đảo khán giả mong chờ vì đánh dấu sự trở lại của "ngọc nữ màn ảnh Việt" Ninh Dương Lan Ngọc.

Trailer Chị chị em em 3

Chị chị em em 3 lấy bối cảnh xã hội Bắc Bộ cũ với những lễ giáo và khuôn phép khắt khe. Thị Mầu (Kỳ Duyên) là một tiểu thư tài sắc, vướng vào những mối quan hệ tình cảm phức tạp và nhiều bí mật.

Khi tình yêu và danh dự đứng trước những lựa chọn khác nhau, các nhân vật phải đối diện với những hệ quả từ tình cảm của chính mình.

Được chú ý không kém là Clayface, bom tấn mới đến từ nhà DC Studios.

Phim khắc họa hành trình sa ngã đầy ám ảnh của một người đàn ông, từ ngôi sao Hollywood đang trên đà danh vọng đến một sinh vật quái dị bị nhấn chìm trong thù hận.

Đằng sau câu chuyện kinh dị ấy là bi kịch về sự đánh mất bản sắc và nhân tính, một tình yêu độc hại cùng những góc tối đáng sợ của tham vọng khoa học.

Đi tìm thí sinh thứ 2 vào chung kết Bông lúa vàng 2026

Buổi thi thứ 2 vòng Trổ đòng giải Bông lúa vàng 2026 sẽ diễn ra lúc 14h ngày 31-10, được phát trên làn sóng VOH tần số AM 610Khz, trên kênh HTV1, trên trang web: voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng.

Trong buổi thi này sẽ có bốn thí sinh tranh tài để chọn ra người xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết. Mỗi thí sinh dự thi hai tiết mục với tổng thời lượng không quá 15 phút.

Huỳnh Văn Khánh là một trong 4 thí sinh dự buổi thi vòng Trổ đòng chiều 31-10 - Ảnh: BTC

Ngô Thị Thủy ca bài Nghĩa đời và Bên sông Vàm Cỏ. Huỳnh Văn Khánh thể hiện bài Bác nhớ miền Nam - miền Nam nhớ Bác và Tự hào hai tiếng cải lương.

Còn Nguyễn Hoài Phong chọn Nỗi đau thầm lặng và Khí phách Nguyễn Trung Trực. Phan Thị Thúy Huỳnh phô diễn tài năng qua bài Giấc mơ gặp Bác và Thương dấu chân trên đồng.

Ở buổi thi đầu tiên của vòng Trổ đòng, chiếc vé vào vòng chung kết đầu tiên đã dành cho thí sinh Trần Trí Khang. Ở buổi thi chiều 31-10, khán giả chờ đợi các thí sinh bứt phá để có gương mặt nổi trội thứ hai vào tiếp vòng trong.

Cuốn truyện bị đốt tăng thêm suất diễn

Đã 4 suất diễn đầy vé khán phòng, nay vở kịch cách mạng Cuốn truyện bị đốt lại tăng thêm suất diễn đáp ứng nhu cầu khán giả vào tối 1-11.

Đây là niềm vui của Sân khấu kịch Hồng Vân vì một vở kịch cách mạng, đề tài khá kén khán giả, lại có thể kéo dài suất diễn.

Cảnh trong vở Cuốn truyện bị đốt - Ảnh: Sân khấu kịch Hồng Vân

Cuốn truyện bị đốt (tác giả: Tất Thọ) do NSND Hồng Vân đạo diễn là vở kịch phía Nam duy nhất nhận giải cao trong Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 vừa kết thúc tối 23-10.

Vở nhận huy chương bạc, đồng thời đem về cho Nhật Kim Anh, Ốc Thanh Vân huy chương vàng cá nhân. Hai diễn viên trẻ Hoàng Khôi và Trung Anh nhận huy chương bạc.

Vở đã nhận lời mời lưu diễn tại xã Long Điền (TP.HCM) vào ngày 6-11.

It's CHARLES. diễn tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026

Là một khán giả trung thành của chương trình Đường lên đỉnh Olympia, ca sĩ - nhạc sĩ It's CHARLES. sẽ góp mặt trong chung kết năm thứ 26. Anh mang đến diện mạo mới cho ca khúc chủ đề gắn bó với chương trình suốt 27 năm. Chương trình diễn ra lúc 8h30 ngày 1-11, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3.

Ca sĩ It’s CHARLES. biểu diễn tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 - Ảnh: VTV

Theo kết quả bốc thăm, bốn thí sinh lần lượt xuất phát gồm: Nguyễn Huy Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên); Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội); Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa) và Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ).

Đồng hành cùng các thí sinh tại trường quay là BTV Ngọc Huy và MC Khánh Vy. Tại bốn điểm cầu địa phương Sơn Lâm dẫn tại điểm cầu Hà Nội; Minh Tân lần đầu đảm nhận vai trò này tại chung kết tại điểm cầu Phú Thọ;

Châu Khang, sinh năm 2001, là MC trẻ nhất, dẫn điểm cầu Hưng Yên; còn Thái Trang là nữ MC duy nhất, dẫn điểm cầu Khánh Hòa.

Nghệ thuật cải lương, ký ức lịch sử và mã văn hóa dân tộc

Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên (24-11-2026), Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TP.HCM (thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy) và Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM sản xuất chương trình Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TP.HCM năm 2026.

Hội thảo Giải mã hình tượng thanh niên trong phim Việt - Soi thực tại, tái tạo tương lai - Ảnh: HOÀNG LÊ

Chương trình có 4 tập, trong đó tập Nghệ thuật cải lương, ký ức lịch sử và mã văn hóa dân tộc làm rõ giá trị tư tưởng, nghệ thuật của sân khấu cải lương trong việc tái hiện lịch sử, lưu giữ ký ức cộng đồng và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Số hóa dữ liệu văn hóa, du lịch TP.HCM tập trung trao đổi về việc ứng dụng công nghệ trong lưu giữ, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu văn hóa, di sản, du lịch TP.HCM.

Giải mã hình tượng thanh niên trong phim Việt - Soi thực tại, tái tạo tương lai phân tích sự vận động và biến đổi của hình tượng thanh niên trong điện ảnh, truyền hình Việt Nam qua các thời kỳ.

Nhiếp ảnh cộng đồng - Từ ký ức đô thị đến công nghiệp văn hóa tập trung làm rõ vai trò của nhiếp ảnh trong việc lưu giữ ký ức đô thị, bảo tồn và quảng bá các giá trị văn hóa đặc trưng của TP.HCM.

Tập 1 chương trình phát sóng lúc 21h35 trên HTV9, từ ngày 31-10.

Quán nhà Haha tập 3: trải nghiệm bắt ngao bằng chân tại phá Tam Giang

Trong chuyến đi đến phá Tam Giang, dàn cast Quán nhà Haha có dịp thỏa sức trải nghiệm cách bắt ngao độc đáo khi phải dùng chính "đôi chân" để tìm kiếm dưới mặt nước. Trong trailer giới thiệu, các thành viên tham gia nhiệt tình và hòa mình vào không gian bình yên của buổi chiều tà.

Trở về gian bếp, không khí cũng không kém phần náo nhiệt với những màn tung hứng giữa các thành viên.

Quốc Thiên bắt ngao tại phá Tam Giang - Ảnh: BTC

Quốc Thiên, với vai trò là một "quản lý", mạnh dạn đề xuất cả nhà nhường lại vị trí bếp trưởng cho mình. Bên cạnh đó, loạt hoạt động phục vụ thực khách của cả nhà liên tục phát sinh sự cố. Tập 3 khép lại bằng khoảnh khắc cả nhà quây quần nặn chè sau một ngày buôn bán tất bật.

Tập 3 Quán nhà Haha phát sóng lúc 20h ngày 31-10 trên VTV3.

Pháp Kiều và Ali Hoàng Dương là khách mời Ca sĩ mặt nạ

Tập 5 The Masked Singer Vietnam 2026 có chủ đề "Khai quật lịch sử tìm kiếm", có sự góp mặt của hai khách mời Pháp Kiều và Ali Hoàng Dương.

Bên cạnh những màn tung hứng hài hước, loạt mascot còn mang đến những phần trình diễn cảm xúc. Ban cố vấn phải lắng nghe và phân tích kỹ từng chi tiết, từ kỹ thuật thanh nhạc đến cách xử lý ca khúc.

Ali Hoàng Dương và Pháp Kiều là khách mời Ca sĩ mặt nạ - Ảnh: BTC

Không lặp lại chính mình, cậu Tư Lành mang lên sân khấu bằng một sáng tác hoàn toàn mới. Cô Sao chinh phục trường quay bằng những nốt cao được kiểm soát chính xác và những đoạn hát thỏ thẻ, mềm mại.

Dol-La-La thu hút sự chú ý của ban cố vấn, đặc biệt khi màu giọng này gợi liên tưởng đến một nam ca sĩ quen thuộc. Mimibu chọn một cách kể chuyện khác cho ca khúc, đưa người nghe qua từng cung bậc cảm xúc bằng góc nhìn riêng.

Chương trình phát sóng lúc 20h ngày 31-10 trên HTV2 - Vie Channel, ON-Vie GIẢI TRÍ, YouTube Vie Channel & ứng dụng VieON.

Sáng cuối tuần đến Nhà hát Thành phố xem ca nhạc

Lúc 8h ngày 1-11, chương trình nghệ thuật Mùa thu và mãi mãi với chủ đề Vươn mình Việt Nam sẽ diễn ra ở tiền sảnh Nhà hát Thành phố (số 7 Công trường Lam Sơn, phường Sài Gòn, TP.HCM).

Chương trình có sự góp giọng của ca sĩ Anh Bằng, Trịnh Kim Liên, Hồng Mơ, Đông Triều, My Phôn, Minh Phượng, Nguyễn Huỳnh, Nhóm Lạc Việt, Nhóm VMO và Nhóm múa Viva. Ca sĩ Huỳnh Lợi đảm nhận vai trò biên tập âm nhạc.

Các ca sĩ tham dự chương trình nghệ thuật Mùa thu và mãi mãi - Ảnh: BTC

Theo ban tổ chức, chương trình được đầu tư dàn dựng công phu với những tiết mục thể hiện giai điệu hào hùng, sâu lắng, ngợi ca quê hương đất nước cùng tinh thần khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam trong thời đại mới.

Chương trình nghệ thuật Mùa thu và mãi mãi đã và đang trở thành điểm hẹn âm nhạc quen thuộc, mang dòng chảy âm nhạc truyền thống kết nối gần hơn với khán giả.

Đường sách TP.HCM đưa tín ngưỡng Nam Bộ vào Ngày hội sách và văn hóa đêm

Đường sách TP.HCM tổ chức Ngày hội sách và văn hóa đêm lần thứ 10 với chủ đề "Cửu Long Thần Bí", khai thác huyền tích, tín ngưỡng dân gian Nam Bộ qua hoạt động đọc sách, trải nghiệm sáng tạo và biểu diễn nghệ thuật.

Chương trình giới thiệu văn hóa vùng sông nước qua buổi giao lưu sách Cửu Long Quái Sự Ký, hoạt động tìm hiểu văn hóa Cửu Long, trò chuyện về tín ngưỡng bản địa và tín ngưỡng thờ Mẫu.

Nhiều hoạt động đọc sách, giao lưu và trải nghiệm sáng tạo được tổ chức tại Đường sách TP.HCM - Ảnh: BTC

Người tham dự còn có thể trải nghiệm workshop tạo hình Chim Lạc, đọc sách cộng đồng, chơi trò chơi dân gian và tìm hiểu nghệ thuật cải lương qua phần giới thiệu của Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang.

Bên cạnh đó, ngày hội có các gian hàng sách, sản phẩm thủ công, mỹ thuật, board game và hoạt động sáng tạo, góp phần kết nối văn hóa đọc với trải nghiệm văn hóa truyền thống.

Ngày hội diễn ra từ 30-10 đến 1-11 tại Đường sách TP.HCM.

Sân khấu tuần này có gì? Ngày 31-10, Nhà hát kịch Idecaf diễn vở Tấm Cám đại chiến, ngày 1-11 là vở Dưới bóng giai nhân. Ngày 31-10, Sân khấu kịch Hồng Vân diễn Người vợ ma. Nhà hát Thanh Niên diễn vở Trai đẹp lắm chiêu ngày 1-11. Kịch đoàn Thành Lộc diễn vở Giáng Hương: Sân khấu về khuya ngày 1-11. Cảnh trong vở Hẹn nhau ở cuối con đường của Sân khấu Hoàng Thái Thanh - Ảnh: LINH ĐOAN Ngày 31-10, Sân khấu Mới diễn vở Ra giêng cho cưới hôn. Ngày 31-10, Sân khấu Thế Giới Trẻ diễn vở Hẹn anh ở bến sông, ngày 1-11 là vở Chuyện 2 chàng. Sân khấu Hoàng Thái Thanh diễn vở Hẹn nhau ở cuối con đường ngày 31-10, ngày 1-11 là vở Rau răm ở lại. Ngày 31-10, Sân khấu Trương Hùng Minh diễn vở Hẹn em rằm tháng 7, và ngày 1-11 là vở Lụa máu.