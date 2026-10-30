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Nữ sinh đọc rap ở Đường lên đỉnh Olympia tốt nghiệp thủ khoa với GPA 4.0/4.0

tác giả
NAM ANH
NAM ANH
NAM ANH

Bắt đầu kinh doanh quần áo second-hand từ lớp 10, Nguyễn Thị Bảo duy trì GPA 4.0 suốt 4 năm đại học, đạt điểm A cả 44 học phần và có việc làm trước khi nhận bằng. Cô từng gây chú ý với màn đọc rap tại Đường lên đỉnh Olympia năm 2021.

Chinh phục 44 điểm A, cô gái Thái Nguyên giành thủ khoa điểm tuyệt đối 4.0 - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Bảo - thủ khoa tốt nghiệp Trường đại học Thương mại khóa học 2022-2026 - Ảnh: NVCC

Trong đợt tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp năm 2026 của các trường đại học, cao đẳng tại thành phố Hà Nội vào giữa tháng 11 tới đây, Bảo là một trong gần 100 thủ khoa được vinh danh.

Thủ khoa quản trị thương mại điện tử

Nguyễn Thị Bảo, 22 tuổi, là cựu học sinh Trường THPT Phổ Yên (Thái Nguyên). Bậc phổ thông, Bảo từng góp mặt tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia vòng tuần năm 2021.

Đáng chú ý, trước khi bước vào phần thi khởi động, Bảo đã đọc một đoạn rap để lấy tự tin. Khoảnh khắc ấy đã xóa tan bầu không khí căng thẳng, nhận được tràng pháo tay của cả phim trường.

Năm 2022, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bảo đạt 27,25 điểm tổ hợp A01 (vật lý 9,25, toán 9, tiếng Anh 9).

Bảo chia sẻ thời điểm đó, đứng trước những ngã rẽ chọn ngành, cô từng trải qua cảm giác mông lung như nhiều bạn bè đồng trang lứa.

Nhờ sở thích sưu tầm đồ cũ độc lạ cùng mong muốn kiếm thu nhập để tự chủ chi tiêu, Bảo bắt đầu thử nghiệm bán quần áo second-hand qua mạng xã hội. Cửa hàng kinh doanh nhỏ được nữ sinh mở từ năm lớp 10. 

Trải nghiệm tự vận hành gian hàng giúp Bảo nhìn rõ tiềm năng phát triển của kinh tế số, từ đó quyết định đặt nguyện vọng vào ngành quản trị thương mại điện tử của Trường đại học Thương mại.

Quyết tâm đạt GPA 4.0

Chinh phục 44 điểm A, cô gái Thái Nguyên giành thủ khoa điểm tuyệt đối 4.0 - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Bảo tại vòng thi tuần Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21- Ảnh: NVCC

Vào đại học, nhận thấy bản thân có khả năng học tốt, ngay từ học kỳ I năm nhất nữ sinh đã dồn sức cho việc học, quyết tâm đạt GPA 4.0 và đặt mục tiêu duy trì trong toàn khóa.

"Khi mình đạt được GPA tuyệt đối học kỳ đầu, tự nhiên mình lại có động lực để kỳ sau cũng đạt 4.0, các kỳ sau càng có mục tiêu theo đuổi", Bảo nói.

Chia sẻ về cách học, Bảo cho biết thay vì học dồn sát ngày thi, nữ sinh chủ động ghi chép kỹ trọng tâm bài giảng và tích cực phát biểu trên lớp để đạt tối đa điểm chuyên cần, thảo luận. Với các môn thi tự luận, dù đề cương dài hơn 100 trang, cô vẫn dành thời gian trước kỳ thi để tự tìm tài liệu, tóm tắt và tự soạn câu trả lời.

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“Việc tự làm đề cương vừa giúp nắm chắc kiến thức cốt lõi, vừa nhớ bài lâu hơn mà không bị quá tải khi bước vào phòng thi”, Bảo chia sẻ.

Trong quá trình học, với Bảo, học phần "thiết kế và triển khai website" là thử thách lớn nhất do phải tự viết code hoàn thiện một trang web mà chưa từng có nền tảng lập trình. 

Thời điểm đó, vì chưa biết sử dụng các công cụ AI để hỗ trợ viết code nên đây là một rào cản rất lớn, trong khi kiến thức giảng viên dạy trên lớp chỉ dừng ở mức cơ bản.

Để vượt qua môn học tốt, Bảo đã lên mạng tìm kiếm tài liệu, xem từng video và tự gõ lại từng dòng lệnh. Quá trình tự mày mò này giúp cô hoàn thành sản phẩm đúng hạn, đạt điểm cao và rèn thêm kỹ năng tự học, giải quyết vấn đề.

Với Bảo, mấu chốt để đạt kết quả tốt là tính chủ động: chủ động ghi chép, phát biểu trên lớp, tự học và nắm bắt các cơ hội thay vì bị động chờ đợi.

Chinh phục 44 điểm A, cô gái Thái Nguyên giành thủ khoa điểm tuyệt đối 4.0 - Ảnh 3.

Sau 4 năm học, Bảo có 44/44 học phần đạt điểm A - Ảnh: NVCC

Được tuyển dụng trước khi tốt nghiệp

Bên cạnh việc học, Bảo từng đảm nhận vai trò bí thư chi đoàn, tham gia nghiên cứu khoa học với 2 năm liền có bài đăng kỷ yếu cấp khoa, đồng thời đi làm thêm gia sư, trợ giảng tiếng Anh và làm việc cho một startup giáo dục để tự trang trải chi phí.

Nhờ sự năng nổ cùng bảng điểm 4.0/4.0 tuyệt đối, Bảo liên tiếp giành được các học bổng doanh nghiệp lớn từ ODIN, VPBank…

Không dừng lại ở lý thuyết giảng đường, Bảo sớm tham gia vào thị trường lao động. Từ tháng 9-2025, cô bắt đầu làm việc tại một doanh nghiệp giáo dục ở vị trí quản trị website. Nhờ kỹ năng chuyên môn vững vàng và thái độ làm việc trách nhiệm, đến tháng 4-2026, Bảo được ký hợp đồng tuyển dụng chính thức, trước thời điểm tốt nghiệp đại học 2 tháng.

Sau khi ra trường, Bảo tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp để tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị tài chính. Mục tiêu tiếp theo của cô là học thạc sĩ ngành thương mại điện tử hoặc marketing để phấn đấu trở thành giảng viên.

Chinh phục 44 điểm A, cô gái Thái Nguyên giành thủ khoa điểm tuyệt đối 4.0 - Ảnh 4.Cô gái Lạng Sơn tốt nghiệp thủ khoa Học viện An ninh nhân dân năm 2026

Xét tuyển vào Học viện An ninh nhân dân với tổng điểm 29,99/30, Lương Nguyệt Hằng là nữ sinh duy nhất của khu vực miền núi phía Bắc trúng tuyển ngành trinh sát an ninh. Sau 5 năm, cô tiếp tục tốt nghiệp thủ khoa.

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    Chủ đề: Thái Nguyên Vinh danh thủ khoa xuất sắc thủ khoa Trường đại học Thương mại nữ sinh

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