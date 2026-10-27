Nam sinh học vượt, tốt nghiệp Ngoại thương sau 3 năm với GPA tuyệt đối 4.0

Nguyễn Nhật Minh - Ảnh: NVCC

Trong đợt tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp năm 2026 của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội vào giữa tháng 11 tới đây, Nhật Minh là một trong gần 100 thủ khoa được vinh danh.

Từ thủ khoa đầu vào xét kết hợp học bạ đến thủ khoa tốt nghiệp Ngoại thương

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Nhật Minh cho biết trong kỳ xét tuyển đại học năm 2022, nam sinh đã dùng giải nhì học sinh giỏi thành phố môn toán kết hợp học bạ để xét tuyển vào chuyên ngành kinh tế đối ngoại Trường đại học Ngoại thương, sau đó trở thành thủ khoa đầu vào của phương thức này.

Cựu học sinh Trường THPT Phạm Ngũ Lão (Hải Phòng) chọn theo kinh tế đối ngoại bởi được truyền cảm hứng nhiều từ gia đình, trong đó bố của cậu cũng đang làm mảng xuất nhập khẩu, trùng định hướng theo đuổi.

"Ban đầu, tôi dự định vào học thử ở Ngoại thương 1 năm sau đó đi du học cử nhân ở Mỹ ngay. Nhưng sau 1 năm học, tôi thấy môi trường ở Ngoại thương khá hợp nên quyết định ở lại tập trung học thật nhanh để tốt nghiệp sớm rồi mới đi du học tiếp", Nhật Minh chia sẻ lý do muốn học vượt.

Ngoài năm học đầu tiên học các môn theo trường sắp xếp, các học kỳ sau Nhật Minh học từ 11-12 môn. Mỗi dịp hè, thay vì nghỉ ngơi, nam sinh chọn học khoảng 3 môn để đạt mục tiêu kép ra trường sớm và giữ chuỗi GPA 4.0.

Giai đoạn Nhật Minh cảm thấy khó khăn nhất là học kỳ 2 của năm 2, khi chọn học tới 12 môn (nhiều hơn 3-4 môn so với nhiều bạn cùng lớp), bên cạnh đó là lịch học tiếng Anh buổi tối 3 buổi/tuần.

Lịch học dày đặc từng khiến Nhật Minh lo không giữ được chuỗi thành tích 4.0, sợ lệch điểm so với dự định. Đặc biệt quá trình học và ôn thi 3 môn vấn đáp khiến cậu stress rất nhiều. Các môn vấn đáp gồm: giao dịch trong thương mại quốc tế, logistics và vận tải biển quốc tế, bảo hiểm trong kinh doanh.

Thi vấn đáp yêu cầu lượng kiến thức phủ rộng sinh viên phải đối đáp, phản biện liên tục với giảng viên. Để giảm tải áp lực và chuẩn bị tốt cho đợt thi, Nhật Minh chọn cách học chung với bạn, hai bên tự hỏi và trả lời liên tục với nhau như một vòng thi vấn đáp thật.

"Có lúc áp lực quá tôi đã gấp hết sách vở và phi ra rạp xem phim ma một mình, điều tôi chưa từng làm. Xem xong tôi về ngủ một giấc, chiều hôm sau lại ôn bài, áp lực đã được giải tỏa khá nhiều", Nhật Minh nói.

Sau học kỳ 2 năm 2, Minh thay đổi chiến lược lựa chọn môn học, chia đều số môn cho 2 giai đoạn thi của một học kỳ, từ đó giúp bản thân không chịu quá nhiều áp lực vào một đợt thi.

Trong quá trình học tập, Nhật Minh tiếp tục cố gắng nghe, hiểu bài ngay trên lớp và dành khoảng một tuần ôn tập trước mỗi kỳ thi, giúp bản thân không còn cảm thấy bị đuối sức.

Với nỗ lực không ngừng, Nhật Minh đã hoàn thành mục tiêu ra trường sớm 1 năm, tốt nghiệp thủ khoa với GPA tuyệt đối 4.0. Cùng với đó, cả 6/6 học kỳ giành học bổng khuyến khích của trường, cùng các học bổng doanh nghiệp.

Nhật Minh hiện đang du học tại Mỹ - Ảnh: NVCC

Nghiên cứu khoa học tạo bước đệm khi đến Mỹ học thạc sĩ

Nhật Minh cho biết trong kỳ thực tập giữa khóa, cậu chọn thực tập tại công ty xuất nhập khẩu của gia đình để tiếp xúc thực tế với lĩnh vực mình định hướng theo đuổi. Khi học các môn liên quan đến xuất nhập khẩu, logistics, Minh cũng có cơ hội trao đổi với bố và bổ sung kiến thức thực tiễn.

Trong thời gian học đại học, Minh còn tham gia nghiên cứu khoa học tại trường, qua đó làm quen với các công việc như thu thập dữ liệu, xây dựng bảng hỏi, viết tổng quan nghiên cứu, phân tích số liệu và xây dựng mô hình. Nam sinh cho rằng những kinh nghiệm này là bước đệm hữu ích cho quá trình học tập, nghiên cứu tại Mỹ.

Nhật Minh cũng từng đoạt giải khuyến khích nghiên cứu khoa học cấp khoa/viện với đề tài "Nghiên cứu các rào cản thực thi tiêu chuẩn G (Quản trị doanh nghiệp) của bộ tiêu chuẩn ESG: Ứng dụng phân tích các doanh nghiệp SMEs trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn TP Hà Nội".

Sau 3 tháng tốt nghiệp Trường đại học Ngoại thương, tháng 12-2025 Nhật Minh đến Mỹ học thạc sĩ ngành phân tích dữ liệu kinh doanh, tại University of North Texas. Hiện Nhật Minh đang có định hướng chuyển sang University of Texas at Dallas.

"Tháng đầu tiên đến Mỹ, tôi cảm thấy khá chật vật vì bất đồng ngôn ngữ, tìm cách để hòa nhập. Nhờ kiến thức nền tảng và kinh nghiệm tham gia nghiên cứu khoa học trước đó giúp tôi thích ứng nhanh", Nhật Minh chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ, Nhật Minh dự định ở lại để thực hiện công việc kinh doanh tự do. Minh mong muốn sẽ bán những gì người Việt cần tại Mỹ.