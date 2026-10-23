Cô gái Lạng Sơn tốt nghiệp thủ khoa Học viện An ninh nhân dân năm 2026

Lương Nguyệt Hằng - Ảnh: NVCC

Trong đợt tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp năm 2026 của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội vào giữa tháng 11 tới đây, Hằng là một trong khoảng 100 thủ khoa được vinh danh.

Nữ sinh duy nhất của các tỉnh miền núi phía Bắc trúng tuyển trinh sát an ninh

Lương Nguyệt Hằng, 23 tuổi, quê Lạng Sơn, là người dân tộc Nùng. Cô vừa tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành trinh sát bảo vệ an ninh nội bộ, Học viện An ninh nhân dân đợt tháng 7-2026 với GPA 3.52/4.0.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, thiếu úy Lương Nguyệt Hằng cho biết lúc mới vào Học viện An ninh nhân dân chỉ đặt mục tiêu cố gắng hết sức có thể. "Kết quả thủ khoa tốt nghiệp đã vượt ngoài mong đợi của tôi", Hằng chia sẻ.

Hằng là cựu học sinh chuyên lý Trường THPT chuyên Chu Văn An (Lạng Sơn). Trước đó, Hằng từng tìm hiểu khá nhiều ngành nghề, trong đó có ngành sư phạm giống bố mẹ.

Tuy nhiên, nhận thấy lực lượng Công an nhân dân có nhiều nhiệm vụ mà cô muốn theo đuổi nên đã quyết định thi vào ngành công an.

Trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2021, với điểm xét tuyển 29,99/30, Hằng là nữ sinh duy nhất của các tỉnh miền núi phía Bắc trúng tuyển vào ngành trinh sát an ninh của Học viện An ninh nhân dân bằng tổ hợp A01 (toán, lý, tiếng Anh).

Hằng cho biết thời điểm mới vào học viện từng bỡ ngỡ với tính kỷ luật của môi trường đào tạo công an, phải thường xuyên cập nhật thông tin trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, khi vừa vào trường, Hằng cùng các học viên khác được tham gia khóa huấn luyện 5 tháng tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, được học điều lệnh, quân sự, võ thuật, tham gia huấn luyện cường độ cao.

Kỷ niệm khiến Hằng nhớ mãi là những lần tập võ trong trời nắng gắt, tập bơi trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt - lạnh 13 độ C. Phải mất một thời gian dài, Hằng mới quen với cường độ tập luyện này.

Cũng trong thời điểm này dịch COVID-19 bùng phát, một nửa đại đội, trong đó có Hằng, nhiễm bệnh và được sắp xếp tập luyện riêng. Dù sức khỏe có phần ảnh hưởng nhưng mọi người đều phải tập luyện để đảm bảo tiến độ huấn luyện.

Lương Nguyệt Hằng (đứng bên phải nam chiến sĩ) tham gia khối diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 2024 - Ảnh: NVCC

Nhận nhiều giấy khen của giám đốc học viện

Sau khóa huấn luyện 5 tháng, Hằng cùng các học viên trở về Học viện An ninh nhân dân tham gia học tập chính khóa. Đây cũng là khoảng thời gian Hằng cho là khó khăn nhất, bởi chưa quen với phương pháp học mới, kiến thức nhiều môn còn khá nặng.

Sau một thời gian, Hằng điều chỉnh cách học và tăng sự tự học. Khi thầy cô chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trên lớp, Hằng tập trung lắng nghe, tích lũy, đồng thời tự nghiên cứu thêm trên thư viện và trên mạng.

Tại trường, Hằng học trên lớp 1-2 buổi/ngày. Với những hôm chỉ học 1 buổi, Hằng lại dành thời gian để lên thư viện học, hoặc tranh thủ đến thư viện học buổi tối. Thời gian còn lại Hằng dành để tham gia câu lạc bộ guitar với vai trò đi hát, các chương trình nghệ thuật quần chúng, các cuộc thi, nghiên cứu khoa học.

Năm học 2023-2024, Hằng tham gia nghiên cứu khoa học để tích lũy kinh nghiệm, tăng khả năng tư duy, sau đó công trình nghiên cứu đạt giải nhất cấp học viện.

Với tinh thần hăng hái tham gia các hoạt động của trường, trong 5 năm học, Hằng đã được trao tặng hơn 20 bằng khen, giấy khen từ giám đốc học viện, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tư lệnh Cảnh sát cơ động... vì đã có thành tích xuất sắc khi tham gia các hoạt động xã hội, cuộc thi.

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành trinh sát bảo vệ an ninh nội bộ, Hằng được phân công công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an theo nguyện vọng.