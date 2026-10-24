Với Cuốn truyện bị đốt, Nhật Kim Anh nhận huy chương vàng

Nhật Kim Anh thay mặt ê kíp nhận 5 giải thưởng cho vở Cuốn truyện bị đốt tối 23-10 - Ảnh: NVCC

Cuốn truyện bị đốt là vở kịch cách mạng được Sân khấu Hồng Vân đưa tham gia Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026. Nhật Kim Anh và Ốc Thanh Vân là hai nhân vật quan trọng trong vở.

Dấu ấn cho sự trở lại sàn kịch của Nhật Kim Anh

Trong hệ thống giải thưởng chính của Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026, Cuốn truyện bị đốt là đại diện phía Nam nhận giải thưởng cao nhất, vở được trao huy chương bạc.

So với những mùa liên hoan trước thì lần này các đơn vị miền Nam tham gia liên hoan khá ít ỏi, chỉ có ba đơn vị.

Ngoài huy chương bạc cho vở diễn, Cuốn truyện bị đốt còn đem về cho Nhật Kim Anh và Ốc Thanh Vân huy chương vàng cá nhân.

Hai huy chương bạc cá nhân thuộc về diễn viên trẻ Trung Anh và Hoàng Khôi. Trong quá trình diễn ra liên hoan, Cuốn truyện bị đốt nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn sàn kịch phía Bắc. Vì vậy, việc vở được nhận giải dường như cũng không quá bất ngờ.

Tuy nhiên, đối với Nhật Kim Anh đây là dấu ấn đẹp. Bởi hơn 10 năm rồi cô mới quay lại tình yêu kịch nói sau vở kịch đầu tiên ở Nhà hát kịch 5B.

Lần này cô lại là nhà đầu tư để tiếp sức cho nghệ sĩ Hồng Vân trong vở kịch. 10 năm gián đoạn với một người không chuyên sàn kịch như Nhật Kim Anh, lại với một nhân vật có tâm lý phức tạp trong Cuốn truyện bị đốt thì xem như thử thách rất lớn với cô.

Đúng như đạo diễn Hồng Vân nhận xét thì sự thông minh, nhạy bén đã giúp Nhật Kim Anh "vượt vũ môn" một cách ngoạn mục.

Với vai Thắm, Nhật Kim Anh chứng tỏ không phải là... buồn buồn về chơi với sân khấu kịch mà là sự quyết tâm, thái độ nghiêm túc với sự giúp đỡ của Hồng Vân, Ốc Thanh Vân và nỗ lực của bản thân để sở hữu một vai diễn có sự gai góc, có đầu tư.

Một đoạn trong vở Cuốn truyện bị đốt - Video: LINH ĐOAN

Cuốn truyện bị đốt chuẩn bị hành trình lưu diễn

Cuốn truyện bị đốt là tác phẩm của nhà văn quân đội Tất Thọ. Theo gia đình cho biết, chất liệu trong vở là những sự kiện có thật mà tác giả đã từng chứng kiến trong những ngày gian khổ trên chiến trường.

Vở khởi đi từ năm 1968 tại Đại học Tổng hợp Hà Nội với bộ ba Hiệp, Hằng, Lâm. Hiệp, Lâm trở thành phóng viên chiến trường và vô tình gặp Thắm, cô gái quả cảm, hồn hậu trên cung đường Trường Sơn.

Cuộc gặp gỡ định mệnh đó mở ra một câu chuyện nhiều trăn trở kéo dài đến 25 năm sau giữa những cựu chiến binh.

Bốn diễn viên chính trong Cuốn truyện bị đốt đều nhận huy chương cá nhân. Nhật Kim Anh, Ốc Thanh Vân nhận huy chương vàng còn Trung Anh và Hoàng Khôi nhận huy chương bạc - Ảnh: NVCC

Ngay từ những ngày khởi dựng cho các học viên tốt nghiệp, Cuốn truyện bị đốt của Sân khấu Hồng Vân đã có "số" lưu diễn. Vở từng được ra Quảng Ninh biểu diễn.

Ở bản dựng mới tăng cường các nghệ sĩ chuyên nghiệp, sau Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng 2026, sau 4 suất diễn đầy ắp khán phòng tại điểm diễn của Sân khấu Hồng Vân, Cuốn truyện bị đốt lại tiếp tục nhận lời mời lưu diễn.

Theo thông tin từ sân khấu ngày 6-11 tới đây Cuốn truyện bị đốt nhận lời mời sẽ đến biểu diễn tại xã Long Điền (TP.HCM).

Đây là niềm vui rất lớn của những người thực hiện vì họ mong muốn những thông điệp đẹp từ vở diễn có thể lan tỏa đến bà con khán giả gần xa.

Tối 23-10, trong buổi bế mạc Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng, ban tổ chức đã trao huy chương vàng cho hai vở diễn Đạo học (Nhà hát Chèo Hà Nội) và Người con gái Hà Nội (Nhà hát kịch nói Quân đội). Ba huy chương bạc thuộc về vở Khoảng trời con gái (Nhà hát nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh), Lời của tre (Liên đoàn Xiếc Việt Nam) và Cuốn truyện bị đốt (Sân khấu Hồng Vân). Ở hạng mục cá nhân, có 23 huy chương vàng và 37 huy chương bạc được trao cho các diễn viên. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải Tác giả xuất sắc, Nhạc sĩ xuất sắc, Nghệ sĩ thể hiện ca khúc xuất sắc và Dàn nhạc xuất sắc.