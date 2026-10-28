Clayface không cần siêu anh hùng, phản diện vẫn đủ gây ám ảnh

Tom Rhys Harries thủ vai Clayface Matt Hagen - Ảnh: Warner Bros.

Lấy bối cảnh Gotham, thành phố gắn liền với Batman, Clayface tập trung vào hành trình một diễn viên trẻ đánh mất diện mạo và dần biến thành quái vật.

Từ diễn viên triển vọng đến quái vật

Do James Watkins đạo diễn, Clayface xoay quanh Matt Hagen (Tom Rhys Harries), một diễn viên trẻ đang trên đường chạm đến giấc mơ Hollywood. Với Matt, ngoại hình không chỉ là lợi thế nghề nghiệp, mà còn gắn với cơ hội được công nhận và vị trí anh mong muốn trong ngành giải trí.

Cuộc sống của Matt đảo lộn sau cuộc chạm trán với trùm tội phạm Markos Szabo (David Dencik). Gương mặt bị hủy hoại khiến nam diễn viên rơi vào khủng hoảng, buộc anh tìm cách cứu vãn sự nghiệp lẫn cuộc sống trước đây.

Clayface Trailer

Trong nỗ lực lấy lại diện mạo, Matt tìm đến Caitlyn Corr (Naomi Ackie), nhà khoa học đang nghiên cứu phương pháp tái tạo tế bào. Anh chấp nhận thử nghiệm với hy vọng có thể khôi phục gương mặt.

Nhưng kết quả điều trị không chỉ mang đến sự hồi phục như mong đợi. Cơ thể Matt bắt đầu xuất hiện những biến đổi kỳ dị, vượt khỏi khả năng kiểm soát của anh.

Từ đây, Clayface dẫn người xem vào quá trình chuyển hóa của Matt, khi ranh giới giữa con người và quái vật ngày càng mong manh.

Những biến đổi trên cơ thể Matt Hagen đưa Clayface đi theo hướng kinh dị hình thể, thay vì tập trung vào các màn đối đầu siêu anh hùng - Ảnh: DC Studios

Với thời lượng 108 phút, Clayface triển khai câu chuyện tương đối nhanh. Các tình tiết nối tiếp nhau khá rõ ràng, giúp người xem dễ theo dõi quá trình biến đổi của Matt mà không cần biết trước về nhân vật trong truyện tranh DC.

Phim cũng sớm đưa nhân vật vào cuộc khủng hoảng trung tâm, thay vì dành quá nhiều thời gian giải thích thế giới siêu anh hùng.

Không cần Batman vẫn đủ sức gây ám ảnh

Thay vì để Batman xuất hiện và tạo nên cuộc đối đầu quen thuộc, phim dành gần hết thời lượng cho chính nhân vật phản diện trong bối cảnh thành phố Gotham.

Đạo diễn James Watkins từng cho biết ông không muốn ép những màn xuất hiện khách mời hay chi tiết gợi nhắc đến nhân vật khác vào câu chuyện nếu chúng không thực sự cần thiết.

Với cách tiếp cận này, Clayface không đòi hỏi khán giả phải tìm hiểu trước lịch sử DC để có thể thưởng thức phim. Gotham vẫn là cầu nối với thế giới Batman, nhưng câu chuyện của Matt Hagen được đặt ở vị trí trung tâm.

Matt Hagen và nhà khoa học Caitlyn Corr, người góp phần tạo ra bước ngoặt cho bi kịch của Clayface - Ảnh: Warner Bros.

Đây cũng là điểm được một số nhà phê bình ghi nhận. Guy Lodge của Variety nhận xét Clayface vượt kỳ vọng ở gần như mọi phương diện, dù vẫn giữ tinh thần của một phim kinh dị hạng B. Trong khi đó, Frank Scheck của The Hollywood Reporter xem Clayface là một trong những bất ngờ lớn của năm.

Cách xây dựng nhân vật này cũng nhận được những phản hồi tích cực.

Frank Scheck cho rằng kịch bản khắc họa khá rõ sự sa sút của Matt cả về thể chất lẫn tinh thần, khi cơn giận và khát vọng trả thù đẩy nhân vật đến gần bờ vực mất kiểm soát.

Nhận xét này chạm đến một trong những điểm đáng xem của phim rằng sự biến dạng không chỉ diễn ra trên cơ thể mà còn trong cách Matt nhìn nhận bản thân và thế giới xung quanh.

Diễn xuất của Tom Rhys Harries là điểm tựa cho hành trình đó. Nam diễn viên thể hiện được sự thay đổi của Matt từ một người trẻ tự tin, nhiều tham vọng đến trạng thái bất an khi cơ thể không còn tuân theo ý muốn.

Điều đáng sợ của Clayface không chỉ nằm ở hình hài biến dạng mà còn ở việc nhân vật dần mất đi khả năng kiểm soát chính cơ thể mình - Ảnh: Warner Bros.

Nhà phê bình Kate Erbland của IndieWire cũng đánh giá Harries diễn tốt trong việc truyền tải nỗi đau của nhân vật phía sau lớp hóa trang và hiệu ứng hình ảnh. Naomi Ackie thì góp phần duy trì sức nặng cho tuyến truyện của Caitlyn Corr, người đứng giữa nghiên cứu khoa học và những hệ quả khó lường từ chính công trình của mình.

Phần hóa trang và hiệu ứng hình thể là yếu tố nổi bật khác. Theo Variety, ê kíp đã phát triển khoảng 19 phiên bản tạo hình khác nhau trước khi lựa chọn diện mạo cuối cùng của Clayface.

Đạo diễn Watkins muốn giữ được cảm giác về con người ẩn bên trong quái vật, thay vì chỉ tạo ra một hình hài dị dạng để gây sốc. Guy Lodge cũng đánh giá cao phần hóa trang thực tế, cho rằng những cảnh cơ thể biến dạng tạo ra cảm giác vừa ghê rợn vừa cuốn hút.

Phần hóa trang cho Clayface được hoàn thiện tốt - Ảnh: DC Studios

Tuy nhiên, Clayface không hoàn toàn thuyết phục ở mọi khía cạnh. Kate Erbland cho rằng phim có tham vọng nhưng thiếu sự nhất quán trong cách phát triển cốt truyện, động cơ nhân vật và định hướng tổng thể. Đây cũng là hạn chế có thể nhận ra khi một số diễn biến trở nên dễ đoán, còn những ý tưởng về ngoại hình, danh tính và tham vọng chưa được đào sâu tương xứng. Phim có chất liệu tâm lý đáng chú ý, nhưng đôi lúc yếu tố kinh dị trực diện lấn át chiều sâu mà câu chuyện có thể đạt tới. Dữ liệu trên Rotten Tomatoes cũng phần nào phản ánh sự đón nhận tích cực dành cho phim. Tại thời điểm cập nhật ngày 28-10-2026, Clayface đạt 77% đánh giá tích cực từ giới phê bình với 184 bài nhận xét, trong khi điểm khán giả đạt 94% từ hơn 2.500 lượt đánh giá đã xác minh.