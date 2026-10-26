Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Elon Musk ra mắt The Odyssey bản AI, gây tranh cãi về chất lượng

tác giả
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG

Elon Musk vừa tung tập đầu tiên dài hơn 7 phút của The Odyssey phiên bản AI chỉ 3 tháng sau khi tuyên bố sẽ làm phim 'chính xác về lịch sử'.

Elon Musk ra mắt The Odyssey bản AI, gây tranh cãi về chất lượng - Ảnh 1.

Elon Musk giữa đúng "lời hứa" làm phim The Odyssey AI bằng Grok - Ảnh: Grok Imagine

Theo Variety, Grok của Elon Musk chính thức phát hành tập đầu tiên của loạt phim The Odyssey do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra. Tuy nhiên, sản phẩm nhanh chóng vấp phải những nhận xét trái chiều về diễn xuất, lời thoại, hình ảnh và khả năng kể chuyện.

Ngày 25-10, tài khoản Grok Imagine đăng tải tập phim dài khoảng 7 phút trên nền tảng X, giới thiệu đây là "tập 1 của loạt phim Odyssey". Dự án được thực hiện với sự hợp tác của Wonder Studios và đạo diễn Dev Walker, những đơn vị chuyên về làm phim bằng AI.

The Odyssey của Elon Musk bị chê thiếu sức sống

Hồi tháng 7, Elon Musk từng tuyên bố Grok Imagine sẽ hoàn thành một bộ phim dài tập chuyển thể từ trường ca Odyssey của Homer trước khi năm 2026 kết thúc. Ông cam kết tác phẩm sẽ "chính xác về lịch sử và trung thành với nghệ thuật của Homer".

Tập phim đầu tiên tập trung vào việc quân Hy Lạp tiến đến thành Troy. Tuy nhiên, các bài đánh giá của truyền thông quốc tế đều chỉ ra những hạn chế trong sản phẩm này.

The Odyssey phiên bản AI - Video: Grok Imagine

Theo Mashable, phiên bản do Grok tạo ra mắc nhiều vấn đề thường gặp ở video AI, như hàm răng hoàn hảo bất thường, mái tóc có kết cấu thiếu tự nhiên và làn da nhòe nhoẹt. Phông nền cũng xuất hiện những chi tiết hình ảnh chưa nhất quán. 

TIN LIÊN QUAN

Phần kịch bản cũng là điểm gây thất vọng. 

Lời thoại bị nhận xét cứng nhắc, phần dẫn chuyện kéo dài, các nhân vật có ngoại hình tương tự nhau, khiến người xem khó phân biệt. 

Trong hơn 7 phút phim, chỉ có Odysseus được nêu tên rõ ràng. Những nhân vật còn lại khó nhận diện nếu khán giả không nắm trước nội dung nguyên tác.

Đoạn phim bị nhận xét thiếu tính nghệ thuật, cảm hứng và khả năng kết nối với người xem. Diễn xuất của các nhân vật cũng bị chê là "vô hồn" và "cứng đờ".

Elon Musk ra mắt The Odyssey bản AI, gây tranh cãi về chất lượng - Ảnh 2.

Phần hình ảnh và kịch bản của The Odyssey AI không được đánh giá cao - Ảnh: Grok Imagine

Trong chiến dịch quảng bá, Wonder Studios đăng trên X: "Homer không có Grok, còn chúng tôi thì có". Tuy nhiên, trường ca của Homer vẫn được chuyển thể qua gần 3.000 năm, cho thấy sức sống lâu dài của tác phẩm mà không cần đến công nghệ AI.

Hiện tại, tập đầu tiên của The Odyssey bản AI thu hút gần 6 triệu lượt xem và hơn 2.000 bình luận trên X

Trong khi đó, The Odyssey của Christopher Nolan thu về hơn 1,7 tỉ USD trên toàn cầu; Variety đưa ra con số hơn 1,78 tỉ USD. Phim cũng đạt thành tích phòng vé nổi bật tại Mỹ và thu hút lượng lớn khán giả đến các suất chiếu IMAX.

Elon Musk ra mắt The Odyssey bản AI, gây tranh cãi về chất lượng - Ảnh 3.

The Odyssey thu về 1,78 tỉ USD, trở thành phim có doanh thu cao nhất của Christopher Nolan - Ảnh: Universal

Tranh cãi quanh hai phiên bản bắt đầu trước khi phim của Christopher Nolan ra mắt. Elon Musk từng chỉ trích việc lựa chọn Lupita Nyong'o vào vai Helen thành Troy và Elliot Page vào vai Sinon. 

Ông cáo buộc Christopher Nolan có động cơ liên quan đến các giải thưởng và từng gọi đạo diễn này là người "phân biệt chủng tộc chống người da trắng". Elon Musk cũng cho rằng phiên bản do Grok thực hiện sẽ bảo đảm tính chính xác lịch sử.

Elon Musk ra mắt The Odyssey bản AI, gây tranh cãi về chất lượng - Ảnh 4.Dune 3 dễ dàng phá kỷ lục của The Odyssey

Dune 3 bán 33.000 vé đặt trước trong 24 giờ tại BFI IMAX, vượt qua kỷ lục trước đó của The Odyssey từng thiết lập.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
LAN HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: AI Odysseus Christopher Nolan Elon Musk The Odyssey

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất