Elon Musk ra mắt The Odyssey bản AI, gây tranh cãi về chất lượng

Elon Musk giữa đúng "lời hứa" làm phim The Odyssey AI bằng Grok - Ảnh: Grok Imagine

Theo Variety, Grok của Elon Musk chính thức phát hành tập đầu tiên của loạt phim The Odyssey do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra. Tuy nhiên, sản phẩm nhanh chóng vấp phải những nhận xét trái chiều về diễn xuất, lời thoại, hình ảnh và khả năng kể chuyện.

Ngày 25-10, tài khoản Grok Imagine đăng tải tập phim dài khoảng 7 phút trên nền tảng X, giới thiệu đây là "tập 1 của loạt phim Odyssey". Dự án được thực hiện với sự hợp tác của Wonder Studios và đạo diễn Dev Walker, những đơn vị chuyên về làm phim bằng AI.

The Odyssey của Elon Musk bị chê thiếu sức sống

Hồi tháng 7, Elon Musk từng tuyên bố Grok Imagine sẽ hoàn thành một bộ phim dài tập chuyển thể từ trường ca Odyssey của Homer trước khi năm 2026 kết thúc. Ông cam kết tác phẩm sẽ "chính xác về lịch sử và trung thành với nghệ thuật của Homer".

Tập phim đầu tiên tập trung vào việc quân Hy Lạp tiến đến thành Troy. Tuy nhiên, các bài đánh giá của truyền thông quốc tế đều chỉ ra những hạn chế trong sản phẩm này.

The Odyssey phiên bản AI - Video: Grok Imagine

Theo Mashable, phiên bản do Grok tạo ra mắc nhiều vấn đề thường gặp ở video AI, như hàm răng hoàn hảo bất thường, mái tóc có kết cấu thiếu tự nhiên và làn da nhòe nhoẹt. Phông nền cũng xuất hiện những chi tiết hình ảnh chưa nhất quán.

Phần kịch bản cũng là điểm gây thất vọng.

Lời thoại bị nhận xét cứng nhắc, phần dẫn chuyện kéo dài, các nhân vật có ngoại hình tương tự nhau, khiến người xem khó phân biệt.

Trong hơn 7 phút phim, chỉ có Odysseus được nêu tên rõ ràng. Những nhân vật còn lại khó nhận diện nếu khán giả không nắm trước nội dung nguyên tác.

Đoạn phim bị nhận xét thiếu tính nghệ thuật, cảm hứng và khả năng kết nối với người xem. Diễn xuất của các nhân vật cũng bị chê là "vô hồn" và "cứng đờ".

Phần hình ảnh và kịch bản của The Odyssey AI không được đánh giá cao - Ảnh: Grok Imagine

Trong chiến dịch quảng bá, Wonder Studios đăng trên X: "Homer không có Grok, còn chúng tôi thì có". Tuy nhiên, trường ca của Homer vẫn được chuyển thể qua gần 3.000 năm, cho thấy sức sống lâu dài của tác phẩm mà không cần đến công nghệ AI.

Hiện tại, tập đầu tiên của The Odyssey bản AI thu hút gần 6 triệu lượt xem và hơn 2.000 bình luận trên X.



Trong khi đó, The Odyssey của Christopher Nolan thu về hơn 1,7 tỉ USD trên toàn cầu; Variety đưa ra con số hơn 1,78 tỉ USD. Phim cũng đạt thành tích phòng vé nổi bật tại Mỹ và thu hút lượng lớn khán giả đến các suất chiếu IMAX.

The Odyssey thu về 1,78 tỉ USD, trở thành phim có doanh thu cao nhất của Christopher Nolan - Ảnh: Universal



Tranh cãi quanh hai phiên bản bắt đầu trước khi phim của Christopher Nolan ra mắt. Elon Musk từng chỉ trích việc lựa chọn Lupita Nyong'o vào vai Helen thành Troy và Elliot Page vào vai Sinon.

Ông cáo buộc Christopher Nolan có động cơ liên quan đến các giải thưởng và từng gọi đạo diễn này là người "phân biệt chủng tộc chống người da trắng". Elon Musk cũng cho rằng phiên bản do Grok thực hiện sẽ bảo đảm tính chính xác lịch sử.