Thái tử Anh William kể ước mơ làm cảnh sát, mê phim Christopher Nolan

Hoàng tử William khiến người hâm mộ thích thú khi xuất hiện trên chương trình The Graham Norton Show - Ảnh: PA Wire

Sự xuất hiện của Hoàng tử William được công bố chỉ vài ngày trước khi chương trình phát sóng. Trong cuộc trò chuyện, William chia sẻ âm nhạc và phim ảnh giúp mình giải tỏa căng thẳng, đặc biệt yêu thích những bộ phim có chiều sâu và khiến người xem suy ngẫm.



Những chia sẻ về ước mơ nghề nghiệp thời thơ ấu, cùng khiếu hài hước của vị hoàng tử 44 tuổi, nhanh chóng thu hút sự chú ý.

"Tôi cũng thích phim hành động, nhưng tôi thích những thứ có phần khác biệt hơn một chút. Tôi là người hâm mộ lớn của tất cả những bộ phim Christopher Nolan thực hiện", William nói, đồng thời dành lời khen cho loạt phim The Dark Knight với màu sắc tâm lý u tối và chiều sâu.

Trong một đoạn video được chia sẻ trên Instagram của chương trình, William được hỏi liệu khi còn nhỏ, anh có từng mong muốn theo đuổi nghề nghiệp nếu không làm vua.

Thái tử Anh không ngần ngại tiết lộ từng muốn trở thành cảnh sát vì nghĩ mình có thể làm tốt công việc này. Sau đó, anh chuyển sang mơ ước trở thành DJ, dù thừa nhận bản thân không thực sự giỏi lĩnh vực này và cũng chưa bao giờ thử sức.

Chia sẻ hài hước này khiến khán giả bật cười. Nhiều người hâm mộ hoàng gia trên mạng xã hội X nhận xét William có khiếu hài hước và khả năng giao tiếp khéo léo.

Một người hâm mộ nhận xét William diễn đạt lưu loát, hài hước, thông minh và tử tế. Người khác cho rằng anh hẳn sẽ rất đẹp trai nếu mặc đồng phục cảnh sát.

Một bình luận khác bày tỏ sự thích thú khi thấy mọi người nhận ra William duyên dáng, hài hước và không ngại tự cười nhạo bản thân - điều chỉ những người tự tin mới làm. Người này cho rằng đoạn video trên chương trình là minh chứng rõ ràng, đồng thời nhận xét William đỏ bừng mặt vì cười quá nhiều.

Trong cuốn sách Diana: Her True Story, cây bút Andrew Morton từng viết rằng khi còn nhỏ, Hoàng tử William từng nói với mẹ - Công nương Diana - rằng mình muốn trở thành cảnh sát, và "con sẽ bảo vệ mẹ".