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3 anime đình đám xứng đáng được làm lại như Dragon Ball Super

tác giả
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT

Sự trở lại của Dragon Ball Super với phiên bản làm lại sau nhiều năm đang làm dấy lên kỳ vọng về những dự án tương tự cho các anime đình đám khác của Shonen Jump.

Dragon Ball Super trở lại với phiên bản làm lại, khơi dậy kỳ vọng về những dự án tương tự cho các anime lâu năm - Ảnh: Toei

Không phải anime nổi tiếng nào cũng có bản chuyển thể trọn vẹn ngay từ đầu. Những hạn chế về nhịp kể chuyện, chất lượng hoạt hình hay cách xử lý nội dung khiến một số tác phẩm vẫn được kỳ vọng sẽ có phiên bản mới, tương tự cách Dragon Ball Super đang được làm lại.

D.Gray-man cần giữ nguyên màu sắc u tối

Anime D.Gray-man ra mắt năm 2006, chuyển thể manga của Katsura Hoshino. Tuy nhiên, việc phát sóng theo lịch hằng tuần khiến phiên bản đầu tiên phải kéo dài nhịp kể chuyện và bổ sung nội dung ngoài manga.

Đến năm 2016, phần tiếp theo D.Gray-man Hallow tiếp tục câu chuyện nhưng không tạo được dấu ấn tương xứng với kỳ vọng của một bộ phận khán giả. Tác phẩm vốn nổi bật nhờ bầu không khí u tối, các chủ đề về đức tin, mất mát và cuộc chiến giữa con người với thế lực siêu nhiên.

D.Gray-man gây chú ý với thế giới u tối và cuộc chiến giữa các Exorcist với thế lực quỷ dữ - Ảnh: TMS

Một phiên bản làm lại có thể khắc phục những hạn chế trong cách kể chuyện, đồng thời giữ được sắc thái đặc trưng của nguyên tác. Việc bám sát manga hơn cũng giúp câu chuyện phát triển nhất quán, thay vì bị ảnh hưởng bởi những nội dung bổ sung từ bản chuyển thể cũ.

Yu Yu Hakusho có thể được mở rộng câu chuyện

Ra mắt năm 1992, Yu Yu Hakusho là tác phẩm nổi bật của Yoshihiro Togashi, kể về Yusuke Urameshi và hành trình trở thành thám tử linh giới. Bộ anime được yêu thích nhờ các trận chiến, hệ thống nhân vật và cách xây dựng thế giới siêu nhiên.

Tuy nhiên, sau hơn 30 năm, phong cách hoạt hình và nhịp kể chuyện của phiên bản gốc có thể không còn phù hợp với thị hiếu của một bộ phận khán giả hiện nay. Một bản làm lại có cơ hội nâng cấp phần hình ảnh, đồng thời giữ lại những yếu tố làm nên sức hút của tác phẩm.

Yu Yu Hakusho là tác phẩm nổi bật của Yoshihiro Togashi, ra mắt bản anime từ năm 1992 - Ảnh: Studio Pierrot

Đáng chú ý, phần truyện Three Kings từng được cho là chịu ảnh hưởng từ tình trạng sức khỏe của Yoshihiro Togashi trong quá trình sáng tác manga. Một phiên bản anime mới có thể khai thác phần này đầy đặn hơn, nhưng vẫn cần tôn trọng định hướng của tác giả thay vì tự ý thay đổi nội dung nguyên tác.

Naruto cần phiên bản bám sát manga hơn

Naruto là một trong những anime nổi tiếng nhất của Shonen Jump, nhưng quá trình chuyển thể vẫn tồn tại một số hạn chế. Chất lượng hoạt hình không đồng đều, nhịp kể chuyện đôi lúc kéo dài và số lượng tập ngoại truyện lớn có thể khiến trải nghiệm theo dõi bị gián đoạn.

Naruto là một trong những thương hiệu anime nổi tiếng của Shonen Jump, nhưng vẫn có thể được làm mới về nhịp kể chuyện và cách chuyển thể - Ảnh: Studio Pierrot

Một phiên bản làm lại có thể giúp câu chuyện của Naruto được kể liền mạch hơn, tập trung vào nội dung từ manga của Masashi Kishimoto. Nếu được thực hiện xuyên suốt cả NarutoNaruto Shippuden, dự án cũng có thể tạo cơ hội để khán giả mới tiếp cận bộ truyện mà không phải theo dõi quá nhiều tập không thuộc nguyên tác.

3 anime đình đám xứng đáng được làm lại như Dragon Ball Super - Ảnh 5.5 thay đổi giúp Dragon Ball Super: Beerus hấp dẫn hơn bản cũ

Mới phát sóng hai tập, Dragon Ball Super: Beerus đã có nhiều thay đổi so với anime năm 2015, từ hình ảnh, nhịp kể chuyện đến việc bổ sung một phân cảnh từng chỉ xuất hiện trong manga.

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MAI NGUYỆT
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    Chủ đề: dragon ball super naruto Shonen Jump Yu Yu Hakusho

    Dòng sự kiện: Thế giới anime

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