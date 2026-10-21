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Dragon Ball Super: Beerus làm lộ mâu thuẫn về Super Saiyan 4?

tác giả
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT

Bản làm lại Dragon Ball Super: Beerus tiếp tục gây chú ý khi Goku không dùng đến Super Saiyan 4, trạng thái sức mạnh mà anh đã đạt được trong Dragon Ball DAIMA.

- Ảnh 1.

Dragon Ball Super: Beerus, bản làm lại đang làm dấy lên tranh luận về mối liên hệ với Dragon Ball DAIMA - Ảnh: Toei

Sự xuất hiện của Dragon Ball DAIMA và bản làm lại Dragon Ball Super: Beerus đặt ra câu hỏi về tính nhất quán trong dòng thời gian của thương hiệu Dragon Ball

DAIMA diễn ra trước Dragon Ball Super, một số chi tiết về sức mạnh của Goku và Vegeta khiến mối liên hệ giữa hai tác phẩm trở thành chủ đề tranh luận.

Goku không dùng đến Super Saiyan 4 trong Dragon Ball Super: Beerus

Trong tập 2 của Dragon Ball Super: Beerus, trận chiến giữa Goku và Thần Hủy Diệt Beerus được tái hiện với phần hoạt họa và dàn dựng chiến đấu được cải thiện so với bản anime gốc.

Tuy nhiên, Goku vẫn không biến thành Super Saiyan 4 hay đề cập đến những cuộc phiêu lưu tại Ma giới. Trong Dragon Ball DAIMA, nhân vật đã đạt được trạng thái này nhờ sự hỗ trợ của Neva.

- Ảnh 2.

Trạng thái Super Saiyan 4 của Goku trong Dragon Ball DAIMA trở thành tâm điểm chú ý khi anh không sử dụng đến sức mạnh này trong trận chiến với Beerus - Ảnh: Toei

Sự khác biệt khiến người hâm mộ đặt câu hỏi liệu các sự kiện trong hai loạt phim có thực sự thuộc cùng một dòng thời gian. Dẫu vậy, việc Goku không sử dụng hoặc nhắc đến Super Saiyan 4 chưa đủ để kết luận DAIMA không thuộc mạch truyện chính thức.

Một chi tiết khác cũng khiến dòng thời gian trở nên khó lý giải là Kibito Kai vẫn xuất hiện trong trạng thái hợp thể, trong khi diễn biến liên quan đến Shin chưa cho thấy rõ nhân vật đã trở về hình dạng ban đầu.

Vegeta có thể là chìa khóa giải đáp mâu thuẫn

Tập 3 của Dragon Ball Super: Beerus được kỳ vọng sẽ tiếp tục làm rõ vấn đề qua cuộc đối đầu giữa Vegeta và Beerus, đặc biệt là khoảnh khắc Vegeta nổi giận sau khi Thần Hủy Diệt tát Bulma.

Trong Dragon Ball DAIMA, Vegeta đã mở khóa Super Saiyan 3. Nhưng ở câu chuyện Dragon Ball Z: Battle of Gods, anh chiến đấu với Beerus bằng Super Saiyan 2.

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Vegeta từng đạt trạng thái Super Saiyan 3 trong Dragon Ball DAIMA, nhưng đối đầu Beerus bằng Super Saiyan 2 trong Battle of Gods - Ảnh: Toei

Nếu bản làm lại giữ nguyên diễn biến cũ mà không đề cập đến Super Saiyan 3, khác biệt giữa hai tác phẩm sẽ tiếp tục tồn tại. Ngược lại, việc để Vegeta sử dụng trạng thái mới có thể tạo sự kết nối giữa các sự kiện mà không cần thay đổi quá nhiều cốt truyện.

Các đoạn giới thiệu trước đó đã cho thấy Vegeta biến đổi thành Super Saiyan 2 khi đối đầu Beerus. Tuy nhiên, vẫn chưa thể loại trừ khả năng bản phim có điều chỉnh ở tập phát sóng chính thức.

Dòng thời gian Dragon Ball vẫn còn bỏ ngỏ

Những khác biệt giữa Dragon Ball DAIMADragon Ball Super chưa đồng nghĩa hai loạt phim chắc chắn thuộc các dòng thời gian riêng biệt. Bản làm lại Dragon Ball Super: Beerus vẫn có thể điều chỉnh một số chi tiết để kết nối các sự kiện, trong đó có khả năng thay đổi trạng thái sức mạnh của Vegeta khi chiến đấu với Beerus.

- Ảnh 4.

Dragon Ball Super: Beerus có thể mở ra thêm những điều chỉnh về cốt truyện, trong bối cảnh mối liên hệ với Dragon Ball DAIMA vẫn còn gây tranh luận - Ảnh: Toei

Câu trả lời phụ thuộc vào cách các tập tiếp theo xử lý những chi tiết đã được thiết lập. Vì vậy, bên cạnh việc tái hiện trận chiến với Beerus bằng hình ảnh mới, bản làm lại còn được chú ý bởi khả năng làm rõ mối liên hệ giữa các phần hậu truyện của Dragon Ball.

- Ảnh 5.Diễn viên lồng tiếng Goku tiết lộ bí mật đằng sau chiêu Kamehameha

Sau khi Dragon Ball Super: Beerus ra mắt, diễn viên lồng tiếng Masako Nozawa chia sẻ bí quyết gắn bó với Goku suốt 40 năm, bất chấp sức mạnh nhân vật liên tục gia tăng qua các phần phim.


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MAI NGUYỆT
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    Chủ đề: Dragon Ball Super: Beerus Super Saiyan dragon ball super Goku

    Dòng sự kiện: Thế giới anime

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