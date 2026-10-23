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5 thay đổi giúp Dragon Ball Super: Beerus hấp dẫn hơn bản cũ

tác giả
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT

Mới phát sóng hai tập, Dragon Ball Super: Beerus đã có nhiều thay đổi so với anime năm 2015, từ hình ảnh, nhịp kể chuyện đến việc bổ sung một phân cảnh từng chỉ xuất hiện trong manga.

Dragon Ball Super: Beerus thay đổi về hình ảnh, cách kể chuyện so với bản 2015 - Video: @DBPerfectShots

Dragon Ball Super: Beerus là phiên bản làm lại được Toei Animation công bố vào tháng 1-2026 với mục tiêu nâng cấp anime gốc. Hai tập đầu lần lượt lên sóng ngày 11 và 18-10-2026, cho thấy nhiều cải tiến đáng chú ý.

Goku đối đầu Beerus 

Trong anime năm 2015, trận chiến giữa Goku và Beerus trên hành tinh của Thần Kaio từng bị chỉ trích vì chất lượng hoạt họa thiếu ổn định. Ở bản làm lại, nhiều khung hình được vẽ lại, từ khuôn mặt, mái tóc đến chuyển động của Goku.

5 điều Dragon Ball Super: Beerus làm tốt hơn bản anime gốc - Ảnh 1.

Trận chiến giữa Goku và Beerus được vẽ lại trong phiên bản Dragon Ball Super: Beerus - Ảnh: Toei

Beerus cũng được thể hiện với phong thái điềm tĩnh, áp đảo hơn, làm nổi bật khoảng cách sức mạnh giữa hai nhân vật. Dù vẫn còn một vài khung hình chưa hoàn hảo, trận chiến nhìn chung được cải thiện đáng kể.

Màn biến hình Super Saiyan 3 

Trong bản anime cũ, Goku chuyển từ Super Saiyan 2 sang Super Saiyan 3 chỉ trong khoảng 20 giây, phần lớn là cảnh hét để tăng sức mạnh.

5 điều Dragon Ball Super: Beerus làm tốt hơn bản anime gốc - Ảnh 2.

Màn biến hình Super Saiyan 3 của Goku được mở rộng thời lượng trong bản làm lại - Ảnh: Toei

Bản làm lại kéo dài phân đoạn này lên gần một phút, bổ sung cảnh bầu trời rung chuyển và sấm sét xuất hiện trên Snake Way. Nhờ đó, màn biến hình trở nên hoành tráng hơn, đồng thời làm nổi bật nỗ lực của Goku trước khi Beerus dễ dàng hóa giải đòn tấn công.

Đi vào trận chiến chính sớm hơn

Anime năm 2015 dành nhiều thời lượng đầu cho các tình tiết sinh hoạt thường ngày của Goku và những nhân vật khác. Phải đến tập 5, Goku mới bắt đầu đối đầu Beerus.

5 điều Dragon Ball Super: Beerus làm tốt hơn bản anime gốc - Ảnh 3.

Bản làm lại đưa Goku đối đầu Beerus từ tập 2, sớm hơn so với anime năm 2015 - Ảnh: Toei

Trong phiên bản mới, một số tình tiết phụ được lược bỏ, giúp câu chuyện diễn biến nhanh hơn. Ngay ở tập 2, Goku đã chạm trán Thần Hủy Diệt trên hành tinh của Thần Kaio, sớm hơn 3 tập so với bản cũ.

Bổ sung cảnh luyện tập trong Dragon Ball Super

Tập đầu của bản làm lại đưa vào phân cảnh Goku tưởng tượng những trận chiến với Frieza, Cell và Kid Buu trong lúc làm việc tại nông trại. Chi tiết này xuất hiện trong chương đầu manga Dragon Ball Super nhưng chưa từng được chuyển thể vào anime năm 2015.

5 điều Dragon Ball Super: Beerus làm tốt hơn bản anime gốc - Ảnh 4.

Goku vẫn nghĩ đến việc chiến đấu và luyện tập ngay cả khi đang tận hưởng cuộc sống yên bình - Ảnh: Toei

Dù không kéo dài, phân cảnh giúp khắc họa rõ tính cách Goku: ngay cả khi cuộc sống yên bình, anh vẫn nghĩ đến việc luyện tập và tìm kiếm đối thủ mạnh hơn.

Trận chiến ngắn trên hành tinh Mogina 

Không chỉ các trận chiến lớn, cuộc đối đầu giữa Beerus và thủ lĩnh người Mogina trên hành tinh thời tiền sử Mogina cũng được thiết kế lại.

5 điều Dragon Ball Super: Beerus làm tốt hơn bản anime gốc - Ảnh 5.

Cuộc đối đầu giữa Beerus và thủ lĩnh người Mogina được thiết kế lại trong phiên bản anime mới - Ảnh: Toei

Bản mới thay đổi một số đặc điểm ngoại hình của người Mogina và cách thủ lĩnh tấn công bằng năng lượng. Đây là chi tiết nhỏ nhưng cho thấy ê kíp không chỉ tập trung nâng cấp những phân cảnh quan trọng mà còn chỉnh sửa cả các tình tiết phụ.

5 thay đổi giúp Dragon Ball Super: Beerus hấp dẫn hơn bản cũ - Ảnh 6.Dragon Ball Super: Beerus làm lộ mâu thuẫn về Super Saiyan 4?

Bản làm lại Dragon Ball Super: Beerus tiếp tục gây chú ý khi Goku không dùng đến Super Saiyan 4, trạng thái sức mạnh mà anh đã đạt được trong Dragon Ball DAIMA.

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MAI NGUYỆT
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    Chủ đề: dragon ball super Beerus Dragon Ball Super: Beerus Goku

    Dòng sự kiện: Thế giới anime

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