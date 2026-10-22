Beerus là ai? Giải mã một trong những nhân vật mạnh nhất Dragon Ball

Dragon Ball Super: Beerus, phiên bản làm lại của phần mở đầu anime Dragon Ball Super, lên sóng từ ngày 11-10-2026 - Ảnh: Crunchyroll

Sau nhiều năm gắn bó với thương hiệu Dragon Ball, Beerus vẫn là một trong những nhân vật quan trọng nhất của vũ trụ do cố tác giả Akira Toriyama sáng tạo.

Với ngoại hình giống mèo nhân sư, tính cách thất thường và niềm đam mê ẩm thực, nhân vật tạo nên sự tương phản thú vị giữa vẻ ngoài có phần lười biếng với quyền năng đủ sức xóa sổ cả một hành tinh.

Beerus là ai trong thế giới Dragon Ball?

Beerus là Thần hủy diệt của vũ trụ 7, một trong những vị thần chịu trách nhiệm duy trì sự cân bằng của vũ trụ.

Nhiệm vụ của Beerus là tiêu diệt những hành tinh hoặc nền văn minh mà ông cho rằng không còn phù hợp với trật tự chung.

Với thần Beerus, hủy diệt không đơn thuần là hành động bộc phát mà còn là một phần trong vai trò của nhân vật trong vũ trụ - Ảnh: Crunchyroll

Tuy nhiên, Beerus không phải kiểu phản diện chỉ biết tìm kiếm sức mạnh và gây chiến. Ông có tính cách khó đoán, dễ nổi giận khi bị xúc phạm nhưng cũng đặc biệt yêu thích đồ ăn ngon.

Beerus đã tồn tại hàng triệu năm và được Whis huấn luyện. Whis là một thiên sứ đồng thời giữ vai trò trợ lý, người hướng dẫn và đồng hành cùng vị thần hủy diệt.

Dù thường xuất hiện với thái độ bình thản, Whis sở hữu sức mạnh và khả năng chiến đấu đáng kinh ngạc, đồng thời có thể kiềm chế Beerus trong những tình huống cần thiết.

Một chi tiết thể hiện rõ tính khí của Beerus là câu chuyện ông từng tiêu diệt loài khủng long vì cho rằng chúng có thái độ không tốt. Những tình tiết hài hước như vậy giúp nhân vật trở nên khác biệt so với các đối thủ trước đây của Goku, vốn thường được xây dựng xoay quanh tham vọng thống trị hoặc trả thù.

Dẫu vậy, đằng sau vẻ ngoài thờ ơ, Beerus vẫn là một trong những thực thể đáng sợ nhất mà Goku từng đối mặt. Sức mạnh của ông vượt xa những chiến binh thông thường, còn quyền năng hủy diệt khiến mỗi cuộc đối đầu đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Vì sao Beerus muốn chiến đấu với Goku?

Cuộc gặp gỡ giữa Beerus và Goku bắt đầu từ một lời tiên tri về sự xuất hiện của Super Saiyan God, chiến binh được cho là có thể mang đến cho vị thần hủy diệt một trận đấu xứng tầm.

Sau khi biết Goku từng đánh bại Frieza, Beerus cùng Whis tìm đến hành tinh của Kaio để gặp chiến binh Saiyan. Tại đây, ông muốn kiểm chứng sức mạnh của Goku, người đã đạt đến cấp độ Super Saiyan 3.

Trailer Dragon Ball Super: Beerus

Đối với Goku, cuộc gặp gỡ này mở ra cơ hội đối đầu với một đối thủ hoàn toàn khác biệt. Sau những trận chiến với Frieza, Cell và Majin Buu, anh tiếp tục bước vào hành trình khám phá những giới hạn mới của bản thân. Tuy nhiên, Beerus không phải đối thủ có thể bị đánh bại chỉ bằng ý chí chiến đấu hay khả năng tăng sức mạnh trong trận đấu.

Cuộc chạm trán còn đặt Trái đất và những người thân của Goku vào tình thế nguy hiểm. Tính khí thất thường của Beerus khiến các nhân vật khó đoán trước phản ứng của ông, trong khi khoảng cách sức mạnh giữa hai bên tạo ra nhiều tình huống căng thẳng xen lẫn hài hước.

Đây cũng là một bước ngoặt quan trọng đối với thương hiệu Dragon Ball. Sự xuất hiện của Beerus mở rộng thế giới quan của tác phẩm, đưa câu chuyện vượt khỏi phạm vi những cuộc chiến giữa các chiến binh trên Trái đất để khám phá hệ thống thần linh và những quy luật vận hành của vũ trụ.

Beerus lần đầu xuất hiện trong phim điện ảnh Dragon Ball Z: Battle of Gods, ra mắt tại Nhật Bản năm 2013. Câu chuyện sau đó được mở rộng và chuyển thể thành phần mở đầu của anime Dragon Ball Super, thường được biết đến với tên gọi God of Destruction Beerus Saga. Phiên bản Dragon Ball Super: Beerus được giới thiệu là bản làm lại, hướng đến nhịp kể nhanh hơn và hình ảnh được cập nhật. Cách tiếp cận này tương tự những dự án biên tập lại các phần truyện cũ của anime dài tập, giúp khán giả tiếp cận câu chuyện quen thuộc với trải nghiệm mới. Tác phẩm được sản xuất bởi Toei Animation, dựa trên câu chuyện của Akira Toriyama cùng phần minh họa của Toyotarou trong manga Dragon Ball Super. Matsuto Seya đảm nhiệm vai trò đạo diễn kiêm chỉ đạo cấu trúc câu chuyện. Phần nhạc mở đầu mang tên ONOGAMI do MEGATERA·ZERO thể hiện, trong khi ca khúc kết thúc Kan Peki No Peki do VK Blanka trình bày.