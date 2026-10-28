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Rạp Việt tháng 11 không còn ngập tràn phim kinh dị

tác giả
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG

Sau Halloween, rạp Việt tháng 11 đón chào 'làn gió' phim đa dạng thể loại từ tình cảm, hài, gia đình đến hành động, tâm lý.

Rạp Việt tháng 11 không còn ngập tràn phim kinh dị - Ảnh 1.

Phương Anh Đào chính thức tái xuất sau hai phim trăm tỉ là Mai và Báu vật trời cho - Ảnh: ĐPCC

Đường đua phòng vé tháng 10 chưa khép lại nhưng tháng 11 cũng sớm cho thấy sức nóng với sự góp mặt của 4 phim Việt cùng hai bom tấn quốc tế Godzilla trừ không Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại. 

Loạt phim dự kiến ra rạp trong tháng mang đến những màu sắc khác biệt, hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh đáng chú ý tại phòng vé Việt.

Phim Việt có nhiều màu sắc mới

Phim Việt mở màn tháng 11 là Bò sữa bay. Phim lấy bối cảnh tại một nông trường bò sữa ở Mộc Châu trong những năm 1990, khi nơi đây đang triển khai nghiên cứu một loại sữa công thức được kỳ vọng mang lại giá trị kinh tế lớn.

Bò sữa bay kể về Trâu (Nguyễn Hùng) - một người nông dân chân chất đang gặp khó khăn - lên kế hoạch đánh cắp công thức sữa bí mật từ một nhà khoa học nữ nhưng không biết rằng mình đang dần yêu cô ấy. Anh buộc phải chọn giữa gia đình và tình yêu.

Rạp Việt tháng 11 không còn ngập tràn phim kinh dị - Ảnh 2.

Bò sữa bay là phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt sau thành công của các dự án phim ngắn Tàn sữa, Đàn cá gỗ - Ảnh: ĐPCC

Với chủ đề tình cảm gia đình, Ngày con còn mẹ hứa hẹn sẽ lấy đi nước mắt khán giả khi khai thác chủ đề "đứa con thừa" trong gia đình. 

Phim xoay quanh Mây (Phương Anh Đào), cô con gái mang nhiều tổn thương vì luôn cảm thấy mình không được mẹ quan tâm như anh trai Pháo (Huy Anh). 

Trong khi bà Tím (Hồng Đào) dành nhiều sự ưu ái cho con trai, Mây dần tích tụ những ấm ức, khiến khoảng cách giữa hai mẹ con ngày càng lớn. Một biến cố bất ngờ buộc gia đình đối diện với những mâu thuẫn bị che giấu bấy lâu.

Rạp Việt tháng 11 không còn ngập tràn phim kinh dị - Ảnh 3.

Hồng Đào và Phương Anh Đào có màn tái hợp trong Ngày con còn mẹ - Ảnh: ĐPCC

Đối đầu với Ngày con còn mẹ của Phương Anh Đào là Trại giam hạnh phúc do Tuấn Trần đóng chính. 

Phúc (Tuấn Trần), một giáo viên hiền lành, phải vào tù vì lỡ tay giết người khi cố cứu em gái. Giữa môi trường khắc nghiệt, anh dùng sự tử tế để giúp quản giáo Tú (Ma Ran Đô) và các phạm nhân dần thay đổi. 

Trong khi đó, em gái Phúc chật vật với cuộc sống thiếu vắng anh trai, còn Long (Lương Thế Thành), một tù nhân nguy hiểm, luôn rình rập cơ hội trả thù.

Rạp Việt tháng 11 không còn ngập tràn phim kinh dị - Ảnh 4.

Tạo hình của Tuấn Trần trong Trại giam hạnh phúc - Ảnh: ĐPCC

Dự kiến ra rạp vào tháng 10, Mẹ mìn của Minh Hằng bỗng có màn "quay xe" khi thông báo dời lịch chiếu đến cuối tháng 11. 

Phim kể về một thực thể tự xưng bao dung muốn mang lại điều ước cho những đứa trẻ hoặc những mảnh đời đau khổ. Song điều ước nào cũng sẽ đi kèm điều kiện của nó.

Hai bom tấn Nhật Bản và Ấn Độ đối đầu

Cùng khởi chiếu ngày 6-11, Godzilla trừ không Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại mang đến hai màu sắc điện ảnh khác biệt.

Godzilla trừ không chọn mốc thời gian vào năm 1949, hai năm sau Thế chiến II, Nhật Bản vẫn đang nỗ lực phục hồi sau những mất mát mà chiến tranh và Godzilla gây ra. 

Rạp Việt tháng 11 không còn ngập tràn phim kinh dị - Ảnh 5.

Nếu phần trước được đánh giá cao nhờ đặt câu chuyện con người vào trung tâm của phim quái vật, Godzilla trừ không tiếp tục phát triển hướng đi này - Ảnh: Toho

Khi cuộc sống dần trở lại bình thường, King Ghidorah, quái vật ba đầu, bất ngờ xuất hiện tại thành phố Matsumoto, đẩy nhân loại vào hiểm họa mới. Godzilla cũng tái xuất dù từng được cho là đã bị tiêu diệt. 

Trước sức mạnh hủy diệt của hai quái vật khổng lồ, con người buộc phải tìm cách tận dụng cuộc đối đầu giữa chúng để ngăn chặn thảm họa.

Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại là bom tấn có kinh phí lên đến 500 triệu USD. Lấy cảm hứng từ một trong những thiên sử thi lâu đời của nhân loại, phim quy tụ dàn diễn viên "khủng" của Bollywood gồm Ranbir Kapoor, Yash, Sai Pallavi.

Rạp Việt tháng 11 không còn ngập tràn phim kinh dị - Ảnh 6.

Ranbir Kapoor đảm nhận vai hoàng tử Rama trong Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại - Ảnh: IMDb

Phim xoay quanh mối tình giữa Rama và Sita, cuộc hôn nhân của họ và những biến cố xảy ra sau khi Rama cùng Sita và người em trai Lakshmana bước vào 14 năm lưu đày trong rừng sâu.

Câu chuyện mở ra hành trình giải cứu Sita, đồng thời khắc họa cuộc đối đầu giữa chính nghĩa và thế lực bóng tối, với những lựa chọn gắn liền với tình yêu, bổn phận và sự hy sinh.

Ngoài các phim kể trên, tháng 11 còn có các phim đáng chú ý như Thiên đường tăm tối, Chàng mèo mang mũ, Đơn hàng ma ám, Ebenezer phép màu đêm Giáng sinh, Đấu trường sinh tử: Bình minh ngày chiêu quân, Hexe: Thế giới phép thuật...

Rạp Việt tháng 11 không còn ngập tràn phim kinh dị - Ảnh 7.Án mạng karaoke dời lịch chiếu vì ngại đối đầu với Trại buôn người?

Phòng vé Việt tháng 10 chứng kiến màn đối đầu của 5 phim Việt gồm Án mạng xém hoàn hảo, Mẹ mìn, Chị chị em em 3, Chuyện tình Khau Vai và Án mạng karaoke.

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LAN HƯƠNG
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    Chủ đề: Hồng Đào Phương Anh Đào Bò sữa bay Trại giam hạnh phúc Tuấn Trần

    Dòng sự kiện: Phim Việt

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