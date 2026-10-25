Bùi Công Nam nghẹn ngào hát 'Mẹ thương con' ở Quán nhà Haha

Bà Cháu và Bùi Công Nam trong Quán nhà Haha - Ảnh: BTC

Trong tập 2 Quán nhà Haha, bên cạnh 5 thành viên dàn cast, chương trình còn có sự góp mặt của Minh Hằng và Quốc Thiên.

Hai khách mời mang đến không khí sôi động cho nhà hàng của O Bé và chú Phước tại làng Nham Biều, Huế.

Xúc động về chuyện giữ nghề tại Quán nhà Haha

Sau bữa cơm, các thành viên gồm Bùi Công Nam, Rhymastic, Quốc Thiên và Duy Khánh đến nhà chú Hùng để mua bánh tráng. Tại đây họ được trực tiếp trải nghiệm công đoạn tráng bánh và lắng nghe những câu chuyện xoay quanh nghề truyền thống đã gắn bó với nhiều thế hệ.

Bùi Công Nam ngồi bên bà Cháu, mẹ của chú Hùng. Ở tuổi 88, bà có phần lãng tai nhưng vẫn giữ nụ cười hiền hậu.

Qua lời kể của bà, khán giả hiểu thêm những nhọc nhằn của người làm nghề và tình cảm bà dành cho con cháu.

Bà tâm sự, con cháu ngày nay thường đi học rồi tìm việc làm ở nơi khác, ít người ở nhà tiếp tục công việc của gia đình.

Nhắc đến người con trai trưởng đang chăm sóc mình, bà vừa thương vừa tự hào: "Chú Hùng là con đầu. Trưởng cực, trưởng khổ đó. Mẹ đẻ ra con giờ chẳng lẽ vứt mẹ mà đi à? Phải ôm mẹ nên cực vậy đó", bà nói.

Trailer tập 2 Quán nhà Haha

Với bà Cháu, nghề làm bánh tráng không chỉ là kế sinh nhai mà còn là một phần ký ức gia đình. Từ thời ông bà, công việc được truyền lại qua các thế hệ. Bà làm dâu trong gia đình tiếp nối làm bánh rồi đến con, cháu.

Bà kể, dù từng có người cho rằng nghề này lạc hậu, chính công việc làm bánh tráng đã giúp gia đình và nhiều người dân có kế sinh nhai, mang sản phẩm đi bán ở Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình và nhiều nơi khác.

Quốc Thiên, Ngọc Thanh Tâm và Duy Khánh trong Quán nhà Haha - Ảnh: BTC

Giữa cuộc trò chuyện, bà Cháu nắm tay Bùi Công Nam và hát một đoạn ca khúc xưa. Nam ca sĩ ngồi bên cạnh, chăm chú lắng nghe rồi dành tặng bà bài Mẹ thương con.

Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ, khoảnh khắc này là hình ảnh đẹp nhất của tập này. Một ý kiến viết, đôi khi người già không cần những lời an ủi cầu kỳ, mà chỉ cần có người ở bên lắng nghe, trò chuyện để cảm nhận mình vẫn được quan tâm.

Một khán giả khác cho biết bản thân vốn yêu quý người lớn tuổi nhưng đôi khi chưa biết cách gần gũi. Từ hình ảnh Bùi Công Nam, người xem nhận ra sự chân thành có thể giúp xóa đi khoảng cách trong những cuộc gặp gỡ.

Không ít bình luận cũng nhắc đến nỗi nhớ ông bà, cha mẹ và thừa nhận đã rơi nước mắt khi ca khúc Mẹ thương con vang lên.

Quốc Thiên, Ngọc Thanh Tâm, Duy Khánh, Minh Hằng trong Quán nhà Haha - Ảnh: BTC

Quốc Thiên, Minh Hằng tạo màu sắc mới

Bên cạnh câu chuyện về tình thân và nghề truyền thống, tập 2 Quán nhà Haha tiếp tục giới thiệu món ăn đậm chất Huế: canh hến măng chua, hến xúc bánh đa, chả ram bánh tráng Lựu Bảo, cá kình kho lạc, vả muối xổi và dưa gang bóp, vịt um măng, tôm thịt kho mắm ruốc, gỏi bưởi da xanh, canh mướp ngọt và mắm dưa.

Minh Hằng tham gia công đoạn cắt lá chuối để quấn hũ sữa chua, đồng thời vào bếp phụ giúp o Bé chuẩn bị các món ăn.

Trong khi đó, Quốc Thiên đến chương trình với tâm thế của một "quản lý" nhưng được giao những công việc như rửa chén, dọn bàn và bưng bê.

Một tình huống đáng chú ý khác xuất hiện khi bếp trưởng Jun Phạm trổ tài làm bò nhúng giấm và học cách pha mắm nêm chuẩn vị Huế từ o Bé.

Tuy nhiên, nồi nước nhúng giấm bất ngờ có vị ngọt đậm hơn dự kiến. Dù Jun Phạm cố gắng điều chỉnh, Quốc Thiên nhận xét hài hước rằng món ăn có vị như đang thưởng thức "chè mì tôm".

Sự cố trong gian bếp, tiếng hát, trò chơi bên bàn ăn tối của gia đình mang đến tiếng cười rộn rã.