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Khi Jun Phạm 'kính thưa các loại mắm'

tác giả
HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ

Huế được mệnh danh là 'vương quốc mắm' với hàng chục loại mắm mang hương vị đặc trưng, gắn liền với văn hóa ẩm thực địa phương. Điều này được thể hiện trong tập 1 Quán nhà Haha.

Khi Jun Phạm nói 'kính thưa các loại mắm' trong Quán nhà Haha - Ảnh 1.

Món mắm tép trong Quán nhà Haha - Ảnh: BTC

Ở Huế, mắm không đơn thuần là gia vị mà còn được xem là bản sắc của những bữa cơm gia đình.

Trong Quán nhà Haha, khi Jun Phạm hài hước cất lời: "Kính thưa các loại mắm" trước sự phong phú của các loại mắm trong căn bếp nhà cô Bé và chú Phước.

Đừng chê mắm ruốc tanh hôi...

Trong căn bếp của quán ăn gia đình cô Bé, Jun Phạm thấy nhiều hũ mắm. Màn hình cận cảnh mắm ruốc, mắm dưa, mắm tép, mắm cá rò và mắm cá cơm. Sáu loại mắm xuất hiện trong không gian quán chỉ là một phần trong thế giới mắm phong phú của xứ Huế.

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Mắm Huế là một trong những đặc sản tiêu biểu của vùng đất cố đô, hương vị đậm đà và cách chế biến mang dấu ấn riêng. 

Mắm làm chủ yếu từ tôm hoặc cá, công thức chế biến lưu truyền qua nhiều thế hệ, trở thành một phần quen thuộc trong bữa cơm của người dân địa phương.

Câu ca dao "Đừng chê mắm ruốc tanh hôi/Có mắm có ruốc mới rồi bữa cơm" phần nào cho thấy vị trí của mắm trong đời sống ẩm thực Huế. Dù có mùi nồng đặc trưng, mắm vẫn là thứ gia vị khó thay thế, góp phần tạo nên hương vị thân thuộc của bữa cơm quê nhà.

Sự phong phú ấy tiếp tục được thể hiện qua thực đơn trong Quán nhà Haha ngày đầu tiên. Các món phục vụ khách: vả trộn tôm thịt, thịt luộc chấm tôm chua, rau dền luộc chấm mắm ruốc, cá bống thệ kho tộ hay canh mít lá lốt đều có sự xuất hiện các loại mắm.

Trailer Quán nhà Haha

Bún mắm nêm trong Quán nhà Haha

Trong bữa sáng ngày thứ hai tại Quán nhà Haha, cô Bé chiêu đãi sáu thành viên bằng món bún mắm nêm. Món ăn kết hợp bún tươi, thịt luộc, rau sống và nước mắm nêm pha cùng thơm băm, tỏi, ớt, đường cùng các gia vị khác. 

Các nguyên liệu được bày riêng để mọi người tùy chỉnh khẩu vị, từ độ mặn đến độ cay.

Khi Jun Phạm nói 'kính thưa các loại mắm' trong Quán nhà Haha - Ảnh 2.

Các loại mắm được giới thiệu trong Quán nhà Haha - Ảnh: BTC

Ở TP.HCM, bún mắm nêm ít người ăn sáng, nhưng tại Huế đây là món ăn vô cùng quen thuộc trong gia đình. 

Duy Khánh ăn bún mắm nêm xuýt xoa khen ngon. Bùi Công Nam đặt câu hỏi liệu người nước ngoài có thưởng thức món bún mắm nêm hay không? 

Chú Phước trả lời: Người nước ngoài không ăn. Câu trả lời phần nào thể hiện sự đặc trưng thú vị của mắm: với những người đã quen, mắm là mùi vị đậm đà có sức hấp dẫn khó cưỡng; nhưng với người chưa từng thử, hương thơm nồng có thể là một thử thách.

Khi Jun Phạm nói 'kính thưa các loại mắm' trong Quán nhà Haha - Ảnh 3.

Jun Phạm đang chế biến món mắm tép để ăn với thịt luộc - Ảnh: BTC

Một bình luận trên Threads cũng mô tả bún mắm nêm là món ăn "ai ăn được thì mê tít, còn ai không ăn được thì chạy xa tít". Người viết còn bổ sung món ăn này gia đình mình thêm chả da, nem... để đa dạng topping.

Một loại mắm khác được Jun Phạm khen nức nở khi chế biến là mắm tép ăn cùng với thịt luộc. Anh bảo nhìn thôi cũng đủ thèm thuồng.

Sự đa dạng của mắm còn tạo nên những tình huống hài hước, như khi Ngọc Thanh Tâm giới thiệu nhầm mắm dưa thành món thịt với thực khách.

Vì sao Jun Phạm nói 'kính thưa các loại mắm' trong Quán nhà Haha? - Ảnh 6.Món Huế tại Quán nhà Haha khiến khán giả xuýt xoa vì hấp dẫn

Những món ăn đậm chất Huế như cá bống thệ kho tộ, canh mít lá lốt, gỏi vả... xuất hiện trong Quán nhà Haha khiến khán giả cảm thấy đói bụng trong đêm khuya.

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HOÀNG LÊ
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    Chủ đề: Duy Khánh Ngọc Thanh Tâm Jun Phạm Quán Nhà Haha

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