Một năm đóng 6 phim điện ảnh, Steven Nguyễn có quá dễ dãi?

Steven Nguyễn trong buổi trò chuyện với báo chí nhân dịp Chị chị em em 3 ra rạp - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Giữa lúc Trại buôn người vẫn đang “làm mưa làm gió” ngoài rạp, Steven Nguyễn lại tiếp tục tái xuất với Chị chị em em 3.

Nếu như ở phim trước, nam diễn viên gây ấn tượng với hình tượng mạnh mẽ, cương trực thì lần này, anh lại hóa thân với kiểu nhân vật hoàn toàn khác: trăng hoa, bạo lực và có nhiều góc khuất trong đời sống hôn nhân.

Steven Nguyễn áp lực với danh xưng “diễn viên nghìn tỉ”

Trong Chị chị em em 3, Steven Nguyễn đảm nhận vai Văn Cường, người đàn ông vướng vào những rắc rối tình cảm và các mối quan hệ phức tạp.

Steven Nguyễn cho biết trong kịch bản ban đầu, Văn Cường là người đàn ông khô khan, chỉ quan tâm đến tiền bạc và không biết cách yêu thương vợ. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu nhân vật, anh thấy Văn Cường cần thêm những lớp tính cách để trở nên đặc biệt và có chiều sâu hơn.

Trailer Chị chị em em 3

Với Steven Nguyễn, việc xây dựng nhân vật không dừng lại ở những gì được viết sẵn trong kịch bản. Anh muốn tìm ra động cơ, cảm xúc và những chuyển biến bên trong nhân vật để cách thể hiện trên màn ảnh trở nên thuyết phục hơn.

Trước Chị chị em em 3, Steven Nguyễn được đông đảo khán giả chú ý qua vai trung úy Quang trong Mưa đỏ. Trong Trại buôn người, anh hóa thân thành Ny, chàng trai miền Tây tìm mọi cách giải cứu em gái khỏi đường dây lừa đảo xuyên biên giới.

Hai phim mang đến cho Steven Nguyễn sự chú ý lớn hơn từ khán giả, đồng thời khiến anh được gắn với danh xưng “diễn viên trăm tỉ”, rồi đến “diễn viên nghìn tỉ”.

Trại buôn người giúp Steven Nguyễn chạm đến danh hiệu "diễn viên nghìn tỉ" - Ảnh: ĐPCC

Tuy nhiên, khi nhắc đến danh xưng này, Steven Nguyễn lại cười hiền, nói: “Đừng gọi tôi như vậy, ngại lắm”. Anh thừa nhận áp lực trước những kỳ vọng ngày càng lớn, nhưng đồng thời cho rằng bản thân may mắn khi được góp mặt trong các dự án tốt.

“Cảm ơn mọi người đã yêu thương, cổ vũ để gọi tôi bằng danh xưng ‘diễn viên nghìn tỉ’ đó. Tôi sẽ luôn cố gắng hết mình với vai diễn được giao để không phụ lòng những người đã tin tưởng và trao cơ hội cho mình” - anh bày tỏ.

“Ở tuổi 35, tôi phải chạy hết sức mình”

Trước khi trở thành gương mặt điện ảnh được săn đón như hiện tại, Steven Nguyễn có nhiều năm đóng phim chiếu mạng và phim ngắn như Bi Long đại ca, Hùng long phong bá, Dâu hào môn…

Nhìn lại chặng đường đã qua, Steven Nguyễn cho biết anh biết ơn và trân trọng những dự án phim chiếu mạng từng tham gia, bởi đó là cơ hội để anh tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện diễn xuất và nuôi dưỡng đam mê với nghề.

Tạo hình nhân vật Văn Cường do Steven Nguyễn thủ vai - Ảnh: ĐPCC

Sau thành công của Mưa đỏ, Steven Nguyễn bỗng chốc trở thành một trong những diễn viên được săn đón nhất nhì màn ảnh Việt. Điều này thể hiện qua số lượng phim mà anh góp mặt trong năm 2026. Nhưng liệu việc xuất hiện liên tục như vậy có khiến khán giả “chán” cái tên Steven Nguyễn?

Về vấn đề này, nam diễn viên không quá lo lắng, bởi anh muốn tận dụng những cơ hội đang có sau nhiều năm kiên trì theo đuổi diễn xuất.

Anh cũng ý thức được mình đã 35 tuổi và cần nỗ lực nhiều hơn để không bỏ lỡ những cơ hội đến với mình.

“Tôi đã 35 tuổi rồi, ở cái tuổi này thì tôi phải chạy rồi, không thể nào mà đi bộ được. Tôi cảm thấy may mắn là cho tới hiện tại mình vẫn còn được làm nghề vì những bạn học trước đó của tôi nhiều người đã chuyển nghề.

Vì mình cảm thấy bản thân may mắn nên sẽ cố gắng hết sức, chạy hết sức mình thôi” - anh chia sẻ.

Steven Nguyễn đang liên tục góp mặt trong nhiều phim điện ảnh để làm mới hình ảnh và thử sức với những vai diễn đa dạng - Ảnh: ĐPCC

Steven Nguyễn không đặt nặng việc dự án sau phải vượt qua thành công của dự án trước. Thay vào đó, anh muốn tập trung hoàn thành tốt từng vai diễn và tìm kiếm cơ hội thể hiện những khía cạnh mới của bản thân trên màn ảnh.

Ở chặng đường tiếp theo, nam diễn viên hy vọng có cơ hội thử sức với những vai diễn nặng ký, chẳng hạn nhân vật đa nhân cách. Đây là dạng vai anh từng ấn tượng khi xem phim và mong muốn có đủ năng lực, cơ hội để thể hiện.

Ninh Dương Lan Ngọc - bạn diễn của Steven Nguyễn trong Chị chị em em 3 - cũng dành nhiều lời khen cho nam diễn viên. Cô đánh giá cao sự nhập tâm và khả năng truyền tải cảm xúc của Steven, giúp cả hai phối hợp ăn ý trong những phân cảnh cao trào. "Đây có lẽ là một trong những giai đoạn Steven Nguyễn thể hiện bản thân xuất sắc nhất và bạn xứng đáng với điều đó" - cô nhận xét.