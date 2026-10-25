Ninh Dương Lan Ngọc không còn như trước

Vai diễn của Ninh Dương Lan Ngọc góp phần tạo nên những nút thắt trong câu chuyện của Chị chị em em 3 - Ảnh: ĐPCC

Từng được khán giả ưu ái gọi tên "ngọc nữ" màn ảnh Việt, Ninh Dương Lan Ngọc bỗng "mất tăm" trong các dự án điện ảnh suốt quãng thời gian dài. Thay vì đóng phim, cô chủ yếu tham gia các show giải trí như Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Running Man và hoạt động cùng nhóm nhạc LUNAS.

Năm 2026 đánh dấu sự trở lại của Ninh Dương Lan Ngọc sau 4 năm với Chị chị em em 3. Trong phim, cô vào vai Thị Liễu, một phụ nữ có nội tâm phức tạp, mắc kẹt giữa tình yêu, hôn nhân và những mâu thuẫn dẫn đến bi kịch.

"Tôi không chủ động ngừng đóng phim"

Nói về 4 năm qua, Ninh Dương Lan Ngọc giải thích việc vắng bóng trên màn ảnh rộng không đồng nghĩa với chuyện cô chủ động ngừng đóng phim. Trong khoảng thời gian đó, cô chưa gặp được dự án phù hợp hoặc chưa có lời mời thích hợp.

"Có một khoảng thời gian, tôi nghĩ mình nên chậm lại một chút để nhìn lại những vai diễn và dự án mà mình đã tham gia.

Tôi muốn trau dồi thêm kinh nghiệm, có thêm những trải nghiệm mới và tìm hiểu những cách diễn xuất khác nhau để tiếp tục hoàn thiện bản thân" - nữ diễn viên chia sẻ.

Ninh Dương Lan Ngọc dành 4 năm để nhìn nhận lại và tìm hướng đi mới cho bản thân - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Dù không xuất hiện trong các dự án điện ảnh, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn hoạt động ở những lĩnh vực giải trí khác, trong đó có game show. Về ý kiến cho rằng việc tham gia nhiều chương trình khiến cô sao nhãng diễn xuất, nữ diễn viên thẳng thắn nói cách nhìn nhận này chưa thể hiện đầy đủ quan niệm làm nghề của mình.

Với cô, nghệ thuật có nhiều hình thức thể hiện, từ diễn xuất, ca hát đến các chương trình giải trí.

Việc được xuất hiện trước khán giả và có cơ hội cống hiến mới là điều khiến nữ diễn viên cảm thấy hạnh phúc.

Nhắc đến Ninh Dương Lan Ngọc, có lẽ không ai quên được Nương, cô gái miền Tây hiền lành nhưng chịu nhiều tổn thương trong Cánh đồng bất tận.

Trước câu hỏi liệu cô có đang chờ đợi một vai diễn tạo dấu ấn tương tự không, Ninh Dương Lan Ngọc cười xòa. Cô nói rằng thời điểm mới vào nghề, cô rất thích giải thưởng. Mỗi cuối năm, nữ diễn viên đều mong có tên mình trong danh sách đề cử.

Nương là vai diễn làm nên tên tuổi, đồng thời giúp Ninh Dương Lan Ngọc "bội thu" giải thưởng - Ảnh tư liệu

Tuy nhiên, càng trưởng thành, Ninh Dương Lan Ngọc càng hiểu rằng một phim có thể đoạt giải thưởng hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.

"Có thể mình cảm thấy một phim rất hay, nhưng người khác lại có góc nhìn khác. Mỗi người có cảm nhận và tiêu chí đánh giá riêng, nên không phải ai cũng có cùng quan điểm về một vai diễn hay về phim.

Điều tôi quan tâm nhất bây giờ là mình đã thực sự cố gắng hết sức, làm hết mình chưa và liệu có điều gì mình đã bỏ lỡ khiến vai diễn chưa đạt được kết quả như mong muốn hay không" - cô nói.

Ninh Dương Lan Ngọc không muốn cạnh tranh

Trở lại với Chị chị em em 3, Ninh Dương Lan Ngọc có cơ hội thể hiện màu sắc khác biệt qua nhân vật Thị Liễu. Bên cạnh bối cảnh thời xưa, phim còn có những phân đoạn đòi hỏi nữ diễn viên xử lý tâm lý phức tạp và thực hiện các cảnh quay táo bạo.

Vốn là người hoạt bát, thích trò chuyện và đùa giỡn, cô phải chủ động giữ khoảng cách với mọi người trên phim trường nhằm duy trì cảm giác cô đơn cần thiết cho vai diễn.

Nữ diễn viên phải tiết chế năng lượng của mình để đóng vai Thị Liễu - Ảnh: ĐPCC

Nhìn lại hành trình làm nghề, Ninh Dương Lan Ngọc thừa nhận mình vẫn còn nhiều thiếu sót trong diễn xuất.

Cô muốn tiếp tục trải nghiệm những dạng nhân vật khác nhau, tìm hiểu tâm lý con người và những hệ quả nảy sinh từ các lựa chọn trong cuộc sống. Việc thường xuyên đảm nhận những vai diễn có nhiều bi kịch là một phần xuất phát từ mong muốn khám phá những trạng thái tâm lý phức tạp.

Sau 4 năm không đóng phim, nữ diễn viên cũng không còn quá bận tâm đến sự cạnh tranh với những gương mặt mới vì cho rằng mỗi người có một hành trình riêng.

Ninh Dương Lan Ngọc bùng nổ "phản ứng hóa học" khi đứng cùng Quốc Anh - Ảnh: ĐPCC

"Mỗi người đều có một cái tên và hành trình riêng. Tôi là Ninh Dương Lan Ngọc thì mãi mãi vẫn là Ninh Dương Lan Ngọc, không thể thay tên đổi họ được.

Mỗi người sinh ra đều có hành trình và thời điểm tỏa sáng riêng. Vì vậy, tôi không muốn bon chen hay đặt mình vào sự cạnh tranh với bất kỳ ai. Điều tôi cần làm là tập trung vào con đường của mình, tiếp tục cố gắng và làm hết sức trong từng dự án đã lựa chọn" - cô khẳng định.