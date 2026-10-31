Tin tức sáng 31-10: Dùng 61 tài khoản thao túng cổ phiếu KDC, 20 người bị cấm giao dịch chứng khoán

Ảnh minh họa: HỮU HẠNH

Dùng 61 tài khoản thao túng cổ phiếu KDC, 20 người bị cấm giao dịch chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt ba cá nhân tổng cộng 4,5 tỉ đồng do sử dụng 61 tài khoản để thao túng cổ phiếu KDC của Tập đoàn Kido.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt và áp dụng biện pháp ngăn chặn vi phạm đối với 20 cá nhân liên quan đến hành vi thao túng cổ phiếu KDC của Công ty cổ phần Tập đoàn Kido.

Theo kết quả giám sát, kiểm tra của cơ quan quản lý, trong giai đoạn từ ngày 2-5-2024 đến ngày 6-1-2025, ông Thang Phú Minh, bà Lâm Thúy Hằng và bà Dương Thái Phương Thảo đã sử dụng tổng cộng 61 tài khoản chứng khoán để liên tục mua, bán cổ phiếu KDC.

Các giao dịch này nhằm tạo cung, cầu giả tạo, qua đó thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu KDC. Với hành vi trên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt mỗi cá nhân 1,5 tỉ đồng, tổng số tiền phạt là 4,5 tỉ đồng.

Đáng chú ý, kết quả kiểm tra và tính toán của cơ quan quản lý cho thấy ba cá nhân này không có khoản thu trái pháp luật từ hành vi thao túng cổ phiếu KDC.

Ngoài xử phạt hành chính, cả ba cá nhân bị cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày 2-11-2026. Đồng thời, những người này cũng bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong cùng thời hạn.

Nhiệt điện Phả Lại bị phạt và truy thu thuế

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã chứng khoán PPC) vừa công bố thông tin về việc nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế từ Thuế thành phố Hải Phòng.

Theo quyết định của cơ quan thuế, Nhiệt điện Phả Lại có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2025. Vi phạm được xác định theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VI.

Với hành vi này, cơ quan thuế quyết định xử phạt doanh nghiệp hơn 139,2 triệu đồng, tương đương 20% số thuế khai thiếu. Đồng thời, Nhiệt điện Phả Lại phải nộp bổ sung hơn 696,1 triệu đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và hơn 41,3 triệu đồng tiền chậm nộp.

Khoản tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngày trên số thuế còn thiếu, trong thời gian từ ngày 1-4 đến ngày 15-10-2026. Như vậy, tổng số tiền phạt, truy thu và tiền chậm nộp thuế của Nhiệt điện Phả Lại là hơn 876,7 triệu đồng.

TP.HCM rà soát chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

UBND TP.HCM ban hành văn bản chỉ đạo phối hợp triển khai rà soát các chính sách đang thực hiện trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo nội dung rà soát, các chính sách được xem xét bao gồm chính sách do Trung ương và địa phương ban hành, còn hiệu lực và đang triển khai; tập trung vào các chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền, hiện vật, chi phí hoặc cung cấp dịch vụ.

Các nhóm đối tượng trọng tâm gồm người dân tộc thiểu số, hộ gia đình người dân tộc thiểu số; hộ nghèo, hộ cận nghèo và các nhóm đặc thù; cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên, trẻ em, phụ nữ cùng những đối tượng khác theo quy định.

Về phạm vi, việc rà soát được thực hiện tại các địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo cấp xã, thôn và tỉnh; phân theo khu vực I, II, III, thôn đặc biệt khó khăn và xã đặc biệt khó khăn trong hai giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030.

UBND TP yêu cầu quá trình rà soát phải làm rõ căn cứ pháp lý, đối tượng và điều kiện thụ hưởng, địa bàn áp dụng, mức hỗ trợ, nguồn kinh phí cũng như kết quả thực hiện trong năm 2025 và năm 2026.

Đặc biệt, các đơn vị cần đánh giá tác động từ kết quả phân định địa bàn theo Nghị định 272 của Chính phủ về phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời phân tích nguyên nhân biến động và đề xuất phương án xử lý phù hợp.

TP.HCM thí điểm giáo dục về hát bội, cải lương năm học 2026-2027

UBND TP.HCM ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động giới thiệu, tìm hiểu các loại hình nghệ thuật trong hệ thống trường phổ thông trên địa bàn thành phố, năm học 2026 - 2027.

Kế hoạch được triển khai thí điểm nhằm đánh giá tính khả thi, hiệu quả và khả năng nhân rộng mô hình nghệ thuật học đường; đồng thời tạo cơ sở thực tiễn để nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện đề án phát triển nghệ thuật học đường TP.HCM giai đoạn 2026 - 2035.

Nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật hát bội TP.HCM biểu diễn - Ảnh: QUỐC THANH

Các hoạt động tập trung vào nghệ thuật truyền thống như hát bội, cải lương, đờn ca tài tử, ca múa nhạc dân tộc, nghệ thuật kịch và điện ảnh.

Chương trình được thiết kế phù hợp từng cấp học, kết hợp thưởng thức tác phẩm, tìm hiểu nghệ thuật và giao lưu nghệ sĩ, nghệ nhân; tổ chức tại trường học hoặc các thiết chế văn hóa phù hợp.

Song song đó, TP.HCM cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá các hoạt động nghệ thuật học đường; khảo sát và tiếp nhận phản hồi để đánh giá hiệu quả, điều chỉnh nội dung, hình thức tổ chức. Việc triển khai bảo đảm phù hợp với kế hoạch giáo dục, không ảnh hưởng thời gian học chính khóa và khuyến khích huy động nguồn lực xã hội hóa.

UBND TP giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương, cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện, theo dõi và đánh giá kết quả thí điểm, làm cơ sở nghiên cứu hoàn thiện mô hình nghệ thuật học đường theo hướng thiết thực, hiệu quả và bền vững.

TP.HCM lên kế hoạch trao đổi kinh nghiệm với Bắc Ninh về cải cách hành chính

UBND TP.HCM ban hành quyết định về việc thành lập đoàn công tác nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2026.

Đoàn công tác được thành lập nhằm nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2026 tại TP Bắc Ninh, dự kiến từ 4-11 đến 6-11.

Đoàn công tác gồm 20 thành viên, do Phó chánh Văn phòng UBND TP.HCM Vũ Thị Huỳnh Mai làm trưởng đoàn; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM Nguyễn Tuấn Anh làm phó trưởng đoàn.

Đoàn công tác có trách nhiệm chuẩn bị nội dung nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên ngành được giao. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi kết thúc chuyến nghiên cứu, trao đổi, thành viên đoàn công tác báo cáo kết quả về văn phòng để tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND TP.

Thuế TP.HCM: Tiếp tục chuẩn hóa, đồng bộ thông tin nghĩa vụ tài chính của người dân

Theo thông tin từ Thuế TP.HCM, đơn vị đã tiếp nhận nhiều phản ánh, kiến nghị của người nộp thuế qua ứng dụng dịch vụ thuế điện tử eTax Mobile về tình trạng phát sinh nợ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và tiền chậm nộp không chính xác, dù người dân đã hoàn thành nghĩa vụ thuế hoặc chuyển nhượng bất động sản từ lâu.

Theo đại diện Thuế TP, tình trạng này xuất phát từ việc luân chuyển, cập nhật dữ liệu giữa cơ quan thuế và các cơ quan quản lý đất đai còn thiếu đồng bộ, chậm trễ. Bên cạnh đó, người nộp thuế chưa thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp khi có thay đổi về người sử dụng đất, dẫn đến thông tin trên hệ thống chưa được cập nhật đầy đủ, chính xác.

Ảnh minh họa

Để khắc phục tình trạng trên, hạn chế việc người dân phải mất thời gian liên hệ cơ quan thuế xử lý các khoản nợ không chính xác do sai lệch dữ liệu, Thuế TP.HCM đã chủ động triển khai các giải pháp phối hợp liên thông và rà soát, chuẩn hóa dữ liệu.

Cụ thể, Thuế TP cùng 29 thuế cơ sở tăng cường phối hợp liên thông thủ tục hành chính về đất đai với các cơ quan đăng ký đất đai và 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn nhằm cập nhật kịp thời thông tin người sử dụng đất khi phát sinh biến động. Song song đó, các đơn vị tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, đối chiếu thông tin trên các hệ thống quản lý của ngành thuế.

Thời gian tới, Thuế TP sẽ tiếp tục chỉ đạo 29 thuế cơ sở phối hợp văn phòng đăng ký đất đai, các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai và 168 xã, phường, đặc khu duy trì liên thông dữ liệu; tiếp tục cập nhật, rà soát, chuẩn hóa và đồng bộ thông tin nghĩa vụ tài chính của người dân, tạo điều kiện thuận lợi để người dân nắm rõ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính của mình.

TP.HCM yêu cầu phát hiện sớm ca sốt xuất huyết, tay chân miệng chuyển nặng

Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai chiến dịch cao điểm phòng, chống sốt xuất huyết Dengue và tay chân miệng đến hết năm 2026.

Thực hiện chỉ đạo này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã ban hành hướng dẫn các hoạt động cụ thể tại địa phương.

Đối với bệnh sốt xuất huyết Dengue, các địa phương tập trung rà soát, phân loại và giám sát 100% điểm nguy cơ trong tháng 10 và 11-2026; trong đó ưu tiên khu vực có ca bệnh, ổ dịch và tái kiểm tra những điểm chưa đạt yêu cầu.

Đồng thời tổ chức diệt lăng quăng tại địa bàn trọng điểm, loại bỏ vật chứa nước không cần thiết; chỉ phun hóa chất diệt muỗi theo chỉ định chuyên môn, bảo đảm đúng kỹ thuật và an toàn.

Người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng sốt xuất huyết và tay chân miệng, đưa trẻ đi tiêm vắc xin theo khuyến cáo của bác sĩ - Ảnh: PL

Đối với bệnh tay chân miệng, hoạt động vệ sinh, khử khuẩn được triển khai tại 100% trường mầm non, nhóm trẻ và cơ sở tiêm chủng trẻ em với tần suất vệ sinh hằng ngày, khử khuẩn ít nhất một lần mỗi tuần và tăng cường khi có ca bệnh, ổ dịch.

Các cơ sở giáo dục thực hiện điểm danh, theo dõi sức khỏe trẻ hằng ngày và báo ngay cho trạm y tế khi có trường hợp nghi mắc bệnh.

Công tác kiểm tra, giám sát bệnh tay chân miệng sẽ thực hiện tại 100% trường mầm non, nhóm trẻ có ca bệnh, ổ dịch; đối với các cơ sở còn lại, mục tiêu kiểm tra đạt ít nhất 50% trong tháng 10 và 11-2026 và phấn đấu đạt 100% đến cuối năm.

Bên cạnh các biện pháp dự phòng, chiến dịch yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phát hiện sớm dấu hiệu chuyển nặng để hội chẩn và chuyển tuyến kịp thời; đồng thời các đơn vị tăng cường công tác truyền thông và duy trì báo cáo kết quả thực hiện hằng tuần.

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