Tin tức sáng 25-10: Tạm bàn giao mặt bằng làm công viên Bến Nhà Rồng - Khánh Hội

Khu vực bến cảng Nhà Rồng - Khánh Hội (TP.HCM) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tạm bàn giao mặt bằng làm công viên Bến Nhà Rồng - Khánh Hội

UBND TP.HCM vừa đề nghị Chi cục Hải quan khu vực II hỗ trợ Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn mượn tạm trụ sở Hải quan khu vực 3 tại 157 Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu để phục vụ di dời, bàn giao mặt bằng triển khai dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng.

Theo UBND TP.HCM, khu đất tại 157 Nguyễn Tất Thành hiện do cơ quan Hải quan quản lý, sử dụng. Thành phố đề nghị hỗ trợ bố trí nơi này làm trụ sở tạm thời cho Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn trước ngày 1-11-2026, cho đến khi thành phố thu hồi khu đất để triển khai dự án.

UBND TP.HCM cũng đề nghị Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực II thống nhất phương án sử dụng khu đất, phục vụ việc di dời và bàn giao mặt bằng.

Dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng được thành phố xác định là công trình nhằm bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và chỉnh trang đô thị. Thành phố yêu cầu dự án hoàn thành trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Công ty nước giải khát của FLC tăng vốn lên hơn 526 tỉ đồng, mở rộng sang bất động sản

Công ty cổ phần nước giải khát FLC vừa tăng vốn điều lệ từ 220 tỉ đồng lên hơn 526 tỉ đồng, tương ứng tăng thêm hơn 306 tỉ đồng. Toàn bộ phần vốn tăng thêm đến từ nguồn vốn tư nhân.

Người đại diện theo pháp luật vẫn là ông Ngô Văn Thu (sinh năm 1958), hiện giữ chức Tổng giám đốc.

Việc tăng vốn diễn ra ngay sau khi Nước giải khát FLC mở rộng danh mục ngành nghề kinh doanh, trong đó bổ sung một số lĩnh vực liên quan đến bất động sản và du lịch.

Cụ thể, số ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tăng từ 47 lên 55 ngành nghề. Các lĩnh vực được bổ sung bao gồm đại lý lữ hành, dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản và kinh doanh bất động sản.

Dù mở rộng phạm vi hoạt động, sản xuất đồ uống không cồn và nước khoáng vẫn là ngành nghề kinh doanh chính của Nước giải khát FLC.

Con gái Chủ tịch Nam A Bank sinh năm 2002 làm Tổng giám đốc Dược phẩm Bến Tre

Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã chứng khoán: DBT) vừa công bố quyết định bổ nhiệm bà Trần Ngô Minh Anh giữ chức Tổng giám đốc. Quyết định được ban hành ngày 23-10-2026 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1-11-2026.

Đáng chú ý, tân Tổng giám đốc Bepharco sinh năm 2002, năm nay 24 tuổi. Bà Minh Anh là con gái ông Trần Ngô Phúc Vũ, Chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, mã chứng khoán: NAB).

Về trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc, bà Minh Anh từng theo học chuyên ngành tài chính tại University of Central Florida (Mỹ).

Sau thời gian học tập tại Mỹ, bà có kinh nghiệm làm việc tại New Omni Bank (NOB), một ngân hàng có trụ sở tại bang California, Mỹ.

Với quyết định bổ nhiệm trên, bà Trần Ngô Minh Anh sẽ chính thức đảm nhiệm vị trí điều hành cao nhất tại Bepharco từ đầu tháng 11 tới.

Bốn dự án chỉnh trang bờ nam kênh Đôi đấu thầu xây lắp cuối năm 2027

HĐND TP.HCM đã thông qua chủ trương đầu tư 4 dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ nam kênh Đôi, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM làm chủ đầu tư.

Các dự án được thông qua tại kỳ họp ngày 22-9, gồm: chỉnh trang đô thị khu vực bờ nam kênh Đôi đoạn từ cầu Rạch Ông đến cầu Mật, phường Chánh Hưng; đoạn từ cầu Mật đến cầu Hiệp Ân, phường Chánh Hưng; đoạn từ cầu Hiệp Ân đến cầu Bà Tàng, phường Bình Đông; và đoạn từ cầu Bà Tàng đến hết bờ nam kênh Đôi, phường Bình Đông.

Theo Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị TP.HCM (chủ đầu tư), đơn vị đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án.

Hiện ban đang tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và các gói thầu liên quan.

Dự kiến trong quý 1-2027, hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi của các dự án sẽ được hoàn chỉnh, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan, ban phấn đấu tổ chức đấu thầu các gói thầu xây lắp đầu tiên vào cuối quý 4-2027.

TP.HCM chấn chỉnh việc đấu giá đất chậm tiến độ

UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành đẩy nhanh việc lập hồ sơ và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, khắc phục tình trạng chậm trễ, góp phần tăng thu ngân sách năm 2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính cùng các đơn vị liên quan được giao rà soát danh mục các khu đất dự kiến đấu giá trong năm 2026, xác định rõ tình trạng pháp lý và nguyên nhân chậm tiến độ.

Các khu đất đủ điều kiện phải được ưu tiên hoàn thiện hồ sơ để tổ chức đấu giá. Hồ sơ trước khi thẩm định, phê duyệt phải được rà soát đầy đủ, chính xác, hạn chế việc phải bổ sung, chỉnh sửa nhiều lần.

UBND TP.HCM giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố lập bảng theo dõi tiến độ từng khu đất, xác định thời điểm hoàn thành hồ sơ và tổ chức đấu giá.

Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, tổng hợp tiến độ thực hiện Kế hoạch 88 và báo cáo UBND thành phố các trường hợp chậm. UBND TP.HCM yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng công việc, không để chậm trễ do phối hợp không hiệu quả.

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