Tin tức sáng 24-10: Quốc hội thảo luận sửa Luật An toàn thực phẩm; Phát triển công nghiệp văn hóa

Theo chương trình, sáng nay Quốc hội sẽ nghe trình, thẩm tra nhiều dự luật quan trọng. Trong ảnh: tại một phiên họp Quốc hội - Ảnh: Q.H.

Quốc hội thảo luận sửa Luật An toàn thực phẩm; Phát triển công nghiệp văn hóa

Theo chương trình phiên họp, sáng nay (24-10), Quốc hội sẽ nghe trình, thẩm tra các dự Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và dự Luật An toàn thực phẩm.

Tiếp đó sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự Luật Phát triển công nghiệp văn hóa và thẩm tra nội dung này.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, dự Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Với dự Luật An toàn thực phẩm sửa đổi cùng với đổi mới phương thức quản lý đã nêu rõ định hướng hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất đầu mối từ Trung ương đến địa phương, đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho UBND các cấp, theo hướng tại Trung ương, Bộ Y tế là cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Ở cấp tỉnh, các chi cục an toàn thực phẩm được định hướng thực hiện công tác quản lý. Tại cấp xã, cơ quan chuyên môn về văn hóa, xã hội thuộc UBND cấp xã là đầu mối thực hiện chức năng quản lý, với công chức có chuyên môn đảm nhiệm.

TP.HCM mới làm sạch 18% dữ liệu tiêm chủng, còn hơn 6,2 triệu dữ liệu

Bà Lê Hồng Nga - Phó giám đốc HCDC - cho biết TP.HCM hiện là địa phương quản lý khối lượng dữ liệu tiêm chủng lớn nhất cả nước với hơn 7,5 triệu đối tượng. Tính đến ngày 23-10-2026, tỉ lệ làm sạch dữ liệu toàn thành phố mới đạt 18% (còn hơn 6,2 triệu dữ liệu cần làm sạch).

Hệ thống Quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia (NIIS) là 1 trong 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành cốt lõi của ngành y tế, đóng vai trò quan trọng trong việc liên thông, đồng bộ dữ liệu tiêm chủng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Đề án 06.

Chiến dịch được tổ chức nhằm bảo đảm dữ liệu tiêm chủng đạt tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, đồng bộ, xuyên suốt".

Tính đến ngày 21-10-2026, TP.HCM quản lý 7.586.979 đối tượng trên NIIS cùng 961 cơ sở tiêm chủng (424 trạm y tế, 105 bệnh viện, 408 cơ sở tiêm dịch vụ và 24 trung tâm y tế có giường bệnh). Khối lượng nhập liệu từ gần 1.000 điểm đòi hỏi phân công trách nhiệm chặt chẽ.

Trọng tâm của chiến dịch là làm sạch thông tin định danh/nhân khẩu học (số CCCD/mã định danh, họ tên, ngày sinh, địa chỉ, người giám hộ) và thông tin tiêm chủng (lịch sử tiêm, vắc xin, mũi tiêm, ngày tiêm, số lô, cơ sở tiêm), xử lý trùng lặp hồ sơ.

Bệnh viện E đưa vào sử dụng thiết bị chụp Mri 3.0 Tesla ứng dụng AI

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Châu - Trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện, thiết bị có cường độ từ trường mạnh gấp đôi dòng máy 1.5 cùng tốc độ phân giải không gian và thời gian rất cao, giúp bóc tách từng lớp cấu trúc của bộ phân cơ thể cần chụp, dựng lại sắc nét hình ảnh bệnh lý, cung cấp các chỉ dấu bệnh và tiên lượng điều trị.

Gần đây bác sĩ Châu cho biết qua sử dụng thiết bị để thăm khám, điều trị cho người bệnh, đã có những trường hợp vào viện khi dấu hiệu không đặc hiệu, nhưng kết quả thăm khám với sự hỗ trợ tích cực của thiết bị đã phát hiện sớm được tổn thương, qua đó bác sĩ đánh giá được nguy cơ và có quyết định can thiệp kịp thời, kiểm soát được bệnh và quản lý được nguy cơ.

Bác sĩ Châu cho biết hệ thống này sẽ giúp các bác sĩ tim mạch, thần kinh, chấn thương chỉnh hình, ung bướu và nhiều chuyên khoa khác trong quá trình chăm sóc người bệnh.

Nông nghiệp công nghệ cao là hướng đi hiệu quả của các quốc gia/vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Hàn Quốc và một số vùng nông nghiệp tại Việt Nam - Ảnh minh họa

TP.HCM thu hút 10 chuyên gia nông nghiệp công nghệ cao, thu nhập đến 100 triệu đồng/tháng

Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM ra thông báo thu hút, tuyển chọn 10 chuyên gia, nhà khoa học nhằm phục vụ công tác hoạch định chiến lược, chính sách và phát triển công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Các vị trí tuyển chọn tập trung vào 9 nhóm chuyên môn, gồm: hoạch định phát triển mạng lưới các khu nông nghiệp công nghệ cao; hoạch định chiến lược, chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản và bảo quản sau thu hoạch; phát triển công nghệ sinh học ứng dụng trong nông nghiệp; chọn tạo giống cây trồng; công nghệ sau thu hoạch; chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI).

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Thời gian dự kiến thực hiện nhiệm vụ là 1 năm trong giai đoạn 2026-2030, với cam kết tối thiểu 12 tháng. Chuyên gia, nhà khoa học trúng tuyển nhận đãi ngộ theo chính sách chung của TP.HCM, gồm hỗ trợ thu nhập ban đầu 100 triệu đồng, thu nhập hằng tháng từ 50-100 triệu đồng.

Ngoài ra chuyên gia, nhà khoa học còn được hưởng chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực trí tuệ và phát triển công nghệ. Mức khuyến khích được xác định căn cứ vào công trình, kinh phí ngân sách thành phố chi trả và số lượng người tham gia thực hiện.

Người có tài năng đặc biệt được thu hút vào vị trí không yêu cầu thực hiện công trình nghiên cứu có thể được hưởng khoản khuyến khích căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ, mức độ đóng góp và giá trị, tầm cỡ của thành tích, giải thưởng. Mức hưởng tối đa 1 tỉ đồng/người.

Xây dựng mô hình Trung tâm Y khoa đại học kết hợp nghiên cứu khoa học

Mô hình vừa được ra mắt tại Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội). Theo GS.TS Lê Ngọc Thành - Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược, mô hình Trung tâm Y khoa đại học vận hành dựa trên sự gắn kết giữa các bộ môn và phòng khám, kết hợp đào tạo thực hành và nghiên cứu khoa học. Tại đây, sinh viên, bác sĩ nội trú, học viên sau đại học đươc thực hành ngay tại trường.

Ông Thành cho hay trước mắt Trung tâm Y khoa đại học sẽ triển khai 8 chuyên khoa và 2 lĩnh vực cận lâm sàng, gồm nội khoa, nhi khoa, tai mũi họng, răng hàm mặt, da liễu, y học thể thao, dinh dưỡng và y học cổ truyền; cận lâm sàng có chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm.

Trong giai đoạn 2026-2031, trung tâm sẽ phát triển các lĩnh vực phục hồi chức năng và y học tái tạo; chăm sóc sức khỏe chủ động; chăm sóc mắt; tâm lý học cộng đồng; các chuyên khoa sâu dựa trên thế mạnh của bộ môn.

Về lâu dài, ông Thành cho rằng trung tâm nằm trong hệ sinh thái đa ngành của Đại học Quốc gia Hà Nội, y học có thể kết hợp để phát triển công nghệ cao trong y tế, trong đó có ứng dụng trí tuệ nhân tạo, y học chính xác, sinh học phân tử...

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