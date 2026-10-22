Tin tức sáng 22-10: TP.HCM xem xét hỗ trợ hơn 616 tỉ đồng cho 11.773 người nghỉ việc

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Các quỹ đầu tư bị rút ròng gần 31.700 tỉ đồng trong 9 tháng

Theo báo cáo hoạt động quỹ đầu tư tháng 9-2026 của FiinGroup, thị trường quỹ đầu tư Việt Nam tiếp tục chịu áp lực rút vốn trong quý 3, đồng thời ghi nhận những thay đổi đáng chú ý trong hoạt động phân bổ tài sản.

Cụ thể, các quỹ đầu tư bị rút ròng khoảng 8.600 tỉ đồng trong quý 3-2026, tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ đóng.

Đây là quý thứ 7 liên tiếp dòng tiền vào các quỹ đầu tư ở trạng thái rút ròng, đưa tổng giá trị rút ròng lũy kế từ đầu năm 2025 đến hết tháng 9-2026 lên hơn 65.400 tỉ đồng.

Riêng 9 tháng đầu năm 2026, giá trị rút ròng đạt gần 31.700 tỉ đồng, tăng 34,2% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh áp lực rút vốn, báo cáo của FiinGroup cũng ghi nhận sự thay đổi trong chiến lược phân bổ tài sản của các quỹ mở cổ phiếu.

Sau khi đẩy mạnh giải ngân trong tháng 8, nhóm quỹ này đã tăng trở lại tỉ trọng tiền mặt trong tháng 9-2026.

Đáng chú ý, động thái gia tăng tỉ trọng tiền mặt xuất hiện tại nhiều quỹ có quy mô tài sản ròng (NAV) lớn.

Về hiệu quả đầu tư, kết quả hoạt động của các nhóm quỹ ghi nhận sự phân hóa rõ rệt trong 9 tháng đầu năm 2026.

Trong đó, nhóm quỹ trái phiếu duy trì hiệu suất sinh lời dương, trong khi các quỹ cổ phiếu và quỹ cân bằng ghi nhận hiệu suất âm.

Yeah1 chào bán bất thành 8 triệu cổ phiếu

Công ty CP Tập đoàn Yeah1 (YEG) vừa công bố kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ kết thúc ngày 19-10-2026.

Theo đó, doanh nghiệp chỉ phân phối thành công 17 triệu cổ phiếu cho hai nhà đầu tư, tương đương 68% tổng số 25 triệu cổ phiếu đăng ký chào bán.

Như vậy, có tới 8 triệu cổ phiếu, chiếm 32% lượng chào bán, không được nhà đầu tư đăng ký mua và sẽ bị hủy bỏ.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Yeah1 huy động được 170 tỉ đồng, thấp hơn 80 tỉ đồng so với quy mô dự kiến ban đầu là 250 tỉ đồng.

Toàn bộ 17 triệu cổ phiếu được phân phối thành công trong đợt phát hành này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm theo quy định.

Kết quả trên cho thấy Yeah1 không hoàn thành kế hoạch huy động vốn thông qua đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ lần này.

TP.HCM yêu cầu bố trí điểm tập kết tạm trước khi cải tạo 8 trạm trung chuyển rác

UBND TP.HCM ban hành văn bản chỉ đạo về phương án tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của các địa phương khi các trạm trung chuyển tạm dừng hoạt động để đầu tư nâng cấp, cải tạo, sửa chữa và định hướng quy hoạch mạng lưới trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

Theo đó, UBND TP.HCM chỉ đạo UBND các xã, phường có 8 trạm trung chuyển dự kiến khởi công trong năm 2026 khẩn trương rà soát các vị trí để bố trí làm các điểm tập kết, trạm trung chuyển tạm thời.

Mưa to, nước lớn cuốn rác trên vỉa hè tại khu chợ Tân Sơn Nhất (phường Hạnh Thông) ra đường - Ảnh: NGỌC LÂN

Trường hợp các điểm tập kết tạm không đủ khả năng tiếp nhận toàn bộ lượng rác, các địa phương lân cận có rác đang vận chuyển về trạm trung chuyển liên quan phải chủ động bố trí thêm địa điểm tạm thời trên địa bàn để phục vụ công tác thu gom, vận chuyển.

UBND các xã, phường phải xây dựng phương án cụ thể về vị trí, diện tích, khối lượng rác tiếp nhận, phạm vi phục vụ, danh sách đơn vị thu gom tại nguồn, thời gian hoạt động, tổ chức giao thông và vệ sinh môi trường.

UBND TP.HCM thống nhất chủ trương bố trí kinh phí chi thường xuyên năm 2026 cho 8 trạm dự kiến khởi công, để Ban Quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải TP.HCM đầu tư, xây dựng và vận hành các hạng mục thiết yếu tại địa điểm tạm.

Các hạng mục gồm nền, sàn thao tác, nhà bao che, hệ thống thu gom và vận chuyển, xử lý nước rỉ rác, cấp nước, cấp điện, chiếu sáng, vệ sinh môi trường và phân luồng giao thông.

Đối với các trạm còn lại, Sở Xây dựng và Sở Tài chính được giao nghiên cứu bố trí kinh phí trong các dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo, sửa chữa để tiếp tục thực hiện.

TP.HCM xem xét hỗ trợ hơn 616 tỉ đồng cho 11.773 người nghỉ việc

UBND TP.HCM đang lấy ý kiến dự thảo chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư dôi dư do sắp xếp hoặc do địa phương chủ động kiện toàn, trẻ hóa đội ngũ.

Theo dự thảo, người chưa đến tuổi nghỉ hưu được đề xuất hưởng các khoản trợ cấp dựa trên thời gian công tác và khoảng cách đến tuổi nghỉ hưu.

Cụ thể, người có dưới 5 năm công tác được hưởng trợ cấp một lần bằng 0,8 lần mức phụ cấp hằng tháng hiện hưởng nhân với số tháng công tác; trợ cấp bằng 1,5 lần mức phụ cấp hằng tháng cho mỗi năm công tác và thêm 3 tháng phụ cấp để tìm việc làm.

Ảnh minh họa

Với người có từ đủ 5 năm công tác trở lên và còn dưới 5 năm đến tuổi nghỉ hưu, khoản trợ cấp một lần được tính bằng 0,8 lần mức phụ cấp hằng tháng nhân với số tháng nghỉ sớm.

Người có từ đủ 5 năm công tác trở lên và còn từ đủ 5 năm đến tuổi nghỉ hưu được tính khoản này bằng 0,8 lần mức phụ cấp hằng tháng nhân với 60 tháng.

Cả hai nhóm trên đều được đề xuất hưởng thêm trợ cấp bằng 1,5 lần mức phụ cấp hằng tháng cho mỗi năm công tác và 3 tháng phụ cấp để tìm việc làm. Đối với người đã đủ tuổi nghỉ hưu hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, dự thảo đề xuất trợ cấp một lần bằng 15 tháng phụ cấp hằng tháng hiện hưởng.

Qua rà soát số liệu do 168 đơn vị hành chính cấp xã báo cáo đến 15-9, TP.HCM có khoảng 11.773 người cần xem xét giải quyết chính sách hỗ trợ. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách là hơn 616,24 tỉ đồng.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự TP.HCM

UBND TP.HCM ban hành quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố. Theo đó, ban chỉ đạo do ông Trần Văn Bảy - Phó chủ tịch UBND TP.HCM - làm Trưởng ban; ông Nguyễn Văn Hòa - Trưởng Thi hành án dân sự TP.HCM - làm Phó trưởng ban.

Các thành viên ban chỉ đạo gồm: ông Phan Thanh Tùng - Phó giám đốc Sở Tư pháp; Đại tá Bùi Thanh Trực - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự, Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú Công an TP.HCM;

Ông Nguyễn Thái Sinh - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; ông Ngô Hoàng Minh - Phó giám đốc Sở Tài chính; ông Khải Quốc Bình - Phó giám đốc Sở Xây dựng.

Ông Nguyễn Hoàng Vân - Trưởng phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự 1, Thi hành án dân sự TP.HCM - làm Tổ trưởng tổ thư ký.

Ban chỉ đạo hoạt động theo quy định tại Nghị định số 152/2026/NĐ-CP ngày 13-5-2026 của Chính phủ và quy chế hoạt động do Trưởng ban chỉ đạo quyết định ban hành.

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