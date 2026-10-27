Tin tức sáng 27-10: TP.HCM xử lý nhà đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy; Quốc hội thảo luận sửa Bộ luật Hình sự

TP.HCM rà soát, xử lý nhà đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy - Ảnh: CHÂU TUẤN

TP.HCM tiếp tục xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy

UBND TP.HCM vừa yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và xã, phường, đặc khu tiếp tục rà soát, sắp xếp, quản lý, sử dụng và xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý theo phương án đã được phê duyệt.

Các đơn vị phải cập nhật, chuẩn hóa và chuyển giao thông tin trên phần mềm theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, bảo đảm số liệu thống nhất với hồ sơ quản lý tài sản và tình hình thực tế.

Với những cơ sở đã có phương án xử lý nhưng chưa hoàn thành, các đơn vị phải xác định phần việc còn lại, nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Những vướng mắc vượt thẩm quyền phải báo cáo Sở Tài chính để tổng hợp, đề xuất UBND TP.HCM xử lý.

Thanh tra TP.HCM tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng, sắp xếp, xử lý và chuyển đổi công năng nhà, đất dôi dư. Việc kiểm tra tập trung vào các cơ sở bỏ trống, sử dụng không hiệu quả, đã có phương án nhưng chậm triển khai hoặc còn vướng mắc kéo dài.

Quốc hội thảo luận sửa Bộ luật Hình sự và các dự thảo quan trọng

Theo chương trình kỳ họp, hôm nay (27-10), Quốc hội sẽ thảo luận về nhiều dự luật quan trọng. Trong đó, Quốc hội sẽ dành cả buổi sáng để thảo luận về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Đáng chú ý, dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đề xuất bỏ hình phạt tử hình đối với 6 tội danh, chỉ giữ lại hình phạt này ở 4 tội danh đặc biệt nghiêm trọng gồm tội phản bội Tổ quốc, tội giết người, tội sản xuất trái phép chất ma túy, tội khủng bố.

Dự thảo bổ sung các tội danh mới, hành vi phạm tội mới và các quy định nghiêm khắc hơn đối với người phạm tội, mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại…

Vào buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi). Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội.

Cuối phiên thảo luận này, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Khám sức khỏe cho người dân tại TP.HCM - Ảnh minh họa

TP.HCM: Hơn 6,6 triệu người đã được khám sức khỏe

Tối 26-10, Sở Y tế TP.HCM cho biết tính đến sáng cùng ngày, hơn 6,6 triệu người dân trên địa bàn đã được khám sức khỏe.

Nhóm học sinh tiếp tục ghi nhận tỉ lệ được khám cao, nhóm người lao động và sinh viên vẫn cần được tập trung triển khai. Số người dân được khám ghi nhận hằng tuần có xu hướng giảm so với giai đoạn cao điểm tháng 8.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, từ tuần này, Sở Y tế công bố thêm tỉ lệ khám sức khỏe đối với nhóm dân cư cư trú trên địa bàn thuộc diện được ngân sách nhà nước chi trả, không bao gồm nhóm người lao động chính thức được người sử dụng lao động chi trả kinh phí khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

Việc bổ sung chỉ số giúp làm rõ kết quả tổ chức khám cho nhóm dân cư thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương, đồng thời cung cấp thêm căn cứ để rà soát, vận động và tổ chức khám cho những người chưa được tiếp cận chương trình.

Hiện còn 120 xã, phường, đặc khu chưa báo cáo đầy đủ số liệu dân cư thuộc diện được ngân sách nhà nước chi trả và kết quả khám sức khỏe miễn phí cho nhóm thuộc đối tượng này.

TP.HCM tăng cường bảo vệ trẻ em trước nạn xâm hại, bạo lực

TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2026 - 2030, mục tiêu 100% trẻ em bị xâm hại, có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi khi được phát hiện sẽ được hỗ trợ, can thiệp.

Thành phố cũng phấn đấu 100% gia đình có trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em. 100% học sinh được hướng dẫn kỹ năng sống, tự bảo vệ trước xâm hại, bạo lực học đường, bạo lực trên mạng và phòng ngừa trẻ em lao động trái quy định.

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Mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em liên ngành được đặt mục tiêu triển khai tại 95% xã, phường, đặc khu.

Kế hoạch yêu cầu tăng cường phát hiện sớm trẻ em lao động trái quy định và trẻ có nguy cơ trở thành lao động trẻ em để hỗ trợ, can thiệp phù hợp.

Thu thập hơn 1.000 hồ sơ bệnh nhân để phát triển trợ lý AI hỗ trợ khám bệnh

Nhóm nghiên cứu tại Bệnh viện Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) - cơ sở Linh Đàm đang phát triển trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ khai thác bệnh sử, chẩn đoán và điều trị bệnh lý cột sống. Đến nay, nhóm đã thu thập hồ sơ của hơn 1.000 trường hợp phục vụ nghiên cứu, hướng tới mục tiêu hoàn thiện tập dữ liệu chuẩn hóa 2.000 ca.

Tại hội nghị khoa học "Trí tuệ nhân tạo trong y tế 2026: Từ tầm nhìn đến tác động thực tiễn" vừa diễn ra tại Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Lê Bảo Tiến, Phó giám đốc bệnh viện, cho biết hệ thống được thiết kế nhằm hỗ trợ bác sĩ khai thác bệnh sử có hệ thống, tổng hợp thông tin và đưa ra các gợi ý sơ bộ phục vụ quyết định lâm sàng.

Theo quy trình nghiên cứu, người bệnh có thể cung cấp bệnh sử bằng lời nói hoặc nhập thông tin trên máy tính. Trợ lý AI sẽ đặt câu hỏi theo bộ câu hỏi chuẩn hóa để làm rõ triệu chứng, tiền sử và các dấu hiệu liên quan. Dữ liệu được xử lý bằng mô hình ngôn ngữ lớn mã nguồn mở kết hợp đồ thị tri thức y khoa.

Giai đoạn hiện tại, nhóm nghiên cứu sử dụng bộ câu hỏi mẫu để phỏng vấn người bệnh qua điện thoại, ghi âm và xây dựng dữ liệu bệnh sử.

PGS.TS Tiến cho biết trợ lý AI cần hỗ trợ khai thác bệnh sử toàn diện, tránh chỉ tập trung vào triệu chứng người bệnh chủ động đề cập. Chẳng hạn, người bệnh đến khám vì đau thắt lưng, đau lan xuống chân nhưng tổn thương cần ưu tiên điều trị lại có thể nằm ở cột sống cổ.

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