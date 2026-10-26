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Tin tức sáng 26-10: TP.HCM sẽ triển khai nghị quyết hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội cho nhóm yếu thế

tác giả
THÀNH CHUNG
và 2 tác giả khác
THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG
KỲ PHONG
KỲ PHONG
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

Tin tức đáng chú ý: Quốc hội thảo luận sửa Luật Xử lý vi phạm hành chính và nhiều dự luật quan trọng; Bảo hiểm xã hội TP.HCM sẽ triển khai các nghị quyết hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho nhóm yếu thế...

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Quang cảnh một phiên thảo luận tổ - Ảnh: Quochoi.vn

Quốc hội thảo luận sửa Luật Xử lý vi phạm hành chính và nhiều dự luật quan trọng

Theo chương trình, sáng nay 26-10, Quốc hội bắt đầu tuần làm việc tiếp theo của kỳ họp thứ 2.

Quốc hội sẽ nghe trình, thẩm tra các dự Luật An ninh dữ liệu; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.

Thời gian còn lại của buổi sáng, Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và dự Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về các dự Luật An ninh dữ liệu, dự Luật Định danh và xác thực điện tử và dự Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Dự Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính từ 1 tỉ đồng lên 1,5 tỉ đồng với cá nhân, từ 2 tỉ đồng lên 3 tỉ đồng với tổ chức và nâng mức phạt tiền tối đa với một số lĩnh vực.

Dự luật cũng đề xuất dừng xuất cảnh, cắt điện nước, Internet để cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính…

Cùng với đó đề xuất việc xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản đối với trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ.

Sẽ triển khai nghị quyết hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội cho nhóm yếu thế

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Sổ bảo hiểm xã hội - Ảnh minh họa

Sở Nội vụ TP.HCM cho biết đến hết tháng 9-2026, thành phố đã cấp hơn 4,55 triệu sổ bảo hiểm xã hội và đang quản lý hơn 12,17 triệu thẻ bảo hiểm y tế.

Trong 9 tháng, cơ quan chức năng đã giải quyết chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 2,33 triệu lượt người, tăng 6,5% so với cùng kỳ. 

Quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được giải quyết cho 26,78 triệu lượt người, tăng 7,8%.

Thời gian tới, cơ quan Bảo hiểm xã hội TP.HCM sẽ triển khai các nghị quyết hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho người cao tuổi, học sinh, trẻ em và các nhóm yếu thế.

Thành phố cũng hướng tới mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trong năm học 2026-2027, thông qua tuyên truyền, hướng dẫn về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Theo Sở Nội vụ, các chính sách này nhằm mở rộng độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chăm lo an sinh cho người dân.

9 tháng, doanh thu thương mại điện tử đạt khoảng 131.632 tỉ đồng

Doanh thu thương mại điện tử tại TP.HCM trong 9 tháng năm 2026 đạt khoảng 131.632 tỉ đồng, tăng 35,2% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 8,9% tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, thị trường thương mại điện tử tiếp tục mở rộng với khoảng 580,8 triệu lượt bán và 123.400 gian hàng có lượt bán trong 9 tháng.

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Trong quý 3, hoạt động kinh doanh trực tuyến tiếp tục phát triển trên các sàn thương mại điện tử, website, ứng dụng bán hàng của doanh nghiệp và các nền tảng mạng xã hội có chức năng bán hàng.

Các hình thức bán hàng qua livestream, mạng xã hội, kết hợp trực tuyến với trực tiếp, quản lý nhiều kho hàng và giao hàng nhanh cũng được các nền tảng, nhà bán hàng đẩy mạnh.

Tính chung 9 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của TP.HCM đạt 1.488.689 tỉ đồng, tăng 13,8%. Riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt khoảng 699.429 tỉ đồng, tăng 17,2%.

Từ nay đến cuối năm, TP.HCM sẽ đẩy mạnh các chương trình kích cầu, khuyến mại và phát triển thương mại điện tử, đồng thời triển khai các chương trình bình ổn thị trường để bảo đảm nguồn hàng phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm và Tết 2027.

Dự án nạo vét, cải tạo bờ bắc kênh Đôi đạt 99% mặt bằng

- Ảnh 3.

Toàn cảnh kênh Đôi, bên trái là bờ bắc, bên phải là bờ nam - Ảnh: THUẬN VĂN

Theo Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị TP.HCM, dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ bắc kênh Đôi (TP.HCM) đang thi công 3 gói thầu xây lắp, trong đó gói thầu cầu Hiệp Ân 2 đạt khoảng 85%.

Gói thầu xây lắp 1, đoạn từ Km0+241,47 đến Km1+960, qua đường Hoài Thanh và Nguyễn Duy, đạt khoảng 60% sản lượng. 

Gói thầu xây lắp 2, gồm cầu Hiệp Ân 2, đoạn từ Km1+960 đến Km2+280, đạt khoảng 85%. 

Gói thầu xây lắp 3, đoạn từ Km2+280 đến Km4+680, qua đường Nguyễn Duy, đạt khoảng 35%.

Việc bàn giao mặt bằng đã cơ bản hoàn tất. Các phường đã bàn giao mặt bằng trống 1.596/1.604 trường hợp, đạt 99%. Còn 8 trường hợp đang hoàn tất thủ tục bàn giao.

Tuy nhiên, việc thi công một số hạng mục vẫn gặp vướng do hệ thống điện, nước hiện hữu chưa được di dời xong. Đây cũng là nguyên nhân khiến các hạng mục chưa thể triển khai đồng bộ.

Dự kiến trong tháng 11-2026 sẽ hoàn tất việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời hệ thống điện, nước. Công trình dự kiến hoàn thành vào quý 3-2027 theo hợp đồng.

- Ảnh 4.

Dự báo thời tiết các vùng miền cả nước hôm nay 26-10 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

- Ảnh 5.Phường Chánh Hưng hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng dự án bờ Bắc kênh Đôi

Sau khi giải quyết xong mặt bằng của 4 trường hợp còn lại, phường Chánh Hưng, TP.HCM hoàn tất bàn giao 100% mặt bằng phục vụ thi công dự án bờ Bắc kênh Đôi.

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THÀNH CHUNG - KỲ PHONG - CHÂU TUẤN
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    Chủ đề: sổ bảo hiểm xã hội Luật xử lý vi phạm hành chính Thương mại điện tử bờ bắc kênh Đôi

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