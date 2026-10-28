Tin tức sáng 28-10: Khối ngoại chi nghìn tỉ mua cổ phiếu một ngân hàng

Ảnh minh họa: HỮU HẠNH

Khối ngoại chi nghìn tỉ mua cổ phiếu của một ngân hàng

Phiên giao dịch ngày 27-10, thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến giằng co khi VN-Index giảm 1,7 điểm, xuống còn 1.761,87 điểm. Thanh khoản duy trì ở mức thấp, với giá trị khớp lệnh trên sàn HoSE đạt hơn 13.900 tỉ đồng.

Sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện khi có 192 cổ phiếu giảm giá, trong khi số mã tăng dừng ở 118. Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng, với giá trị 441 tỉ đồng trên HoSE.

Chiều ngược lại, cổ phiếu TCB của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) lại ghi nhận diễn biến trái chiều.

Cụ thể, TCB dẫn đầu danh sách được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên 27-10, với giá trị 196 tỉ đồng, vượt xa các cổ phiếu xếp sau như MSN, VIB, VIC và HPG. Đây cũng là phiên thứ 8 liên tiếp cổ phiếu Techcombank được khối ngoại mua ròng, sau khoảng một tháng trước đó chủ yếu chịu áp lực bán.

Tính chung trong chuỗi 8 phiên, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng khoảng 37,7 triệu cổ phiếu TCB, tương ứng giá trị gần 1.277 tỉ đồng.

Một công ty TP.HCM 'thay tướng' sau vụ thua kiện trăm triệu USD

Công ty CP Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh - Gilimex (GIL) vừa công bố thông tin thay đổi nhân sự cấp cao theo các nghị quyết của hội đồng quản trị.

Theo đó, Gilimex miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với bà Phạm Thị Ánh Nguyệt. Đồng thời bổ nhiệm ông Hoàng Tiến Đạt, thành viên hội đồng quản trị, giữ chức Tổng giám đốc kiêm thành viên hội đồng quản trị.

Việc thay đổi nhân sự điều hành tại Gilimex diễn ra khoảng ba tháng sau khi doanh nghiệp nhận phán quyết bất lợi trong vụ kiện với tập đoàn thương mại điện tử Amazon tại Mỹ.

Trước đó, Gilimex từng gây chú ý khi khởi kiện Amazon.com Services LLC tại Mỹ, liên quan đến việc chấm dứt quan hệ hợp tác cung ứng giữa hai bên.

Sau đó, đến tháng 7-2026, Tòa án liên bang khu vực Nam New York (Mỹ) đã ra phán quyết chấp thuận đề nghị áp dụng biện pháp chế tài của Amazon và bác vụ kiện của Gilimex với hiệu lực không được khởi kiện lại cùng yêu cầu tại tòa án này.

TP.HCM triển khai '5 không' trong quản lý tàu cá, quyết tâm gỡ cảnh báo 'thẻ vàng' EC

UBND TP.HCM ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện thông báo kết luận phiên họp lần thứ 36 của Ban chỉ đạo IUU quốc gia và các chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Theo đó, UBND TP yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường, đặc khu tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá, hướng đến phát triển thủy sản bền vững.

Đoàn ghe của ngư dân chạy theo ghe Nghinh ra khu vực làm lễ trong Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2024 - Ảnh: T.T.D.

Các cơ quan, đơn vị cần xác định việc gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC) là nhiệm vụ chính trị trọng tâm từ nay đến cuối năm 2026, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

UBND TP yêu cầu chuyển mạnh phương thức quản lý từ báo cáo hành chính sang quản trị bằng dữ liệu, kiểm soát rủi ro và nâng cao trách nhiệm giải trình; thực hiện nghiêm mục tiêu "5 không".

Bao gồm: không để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; không để tàu không đủ điều kiện tham gia khai thác; không để vi phạm thiết bị giám sát hành trình kéo dài mà không xử lý; không để thủy sản thiếu truy xuất nguồn gốc; không để số liệu báo cáo sai lệch so với hồ sơ, dữ liệu thực tế.

TP.HCM phát triển sản phẩm OCOP tại các xã và đặc khu Côn Đảo

UBND TP.HCM ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/2026/QH16 và Nghị định số 387/2026/NĐ-CP về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035.

Theo đó, UBND TP yêu cầu các cơ quan, đơn vị phát huy trách nhiệm, chủ động xây dựng nhu cầu kinh phí, huy động và lồng ghép các nguồn lực hợp pháp, bảo đảm không bố trí hoặc thanh toán trùng nguồn kinh phí cho cùng một nội dung, đối tượng.

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Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thường trực ban chỉ đạo thực hiện chương trình cấp thành phố, đồng thời chủ trì các nội dung về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế nông thôn, sản xuất và đa dạng hóa sinh kế. Sở Tài chính chủ trì tham mưu bố trí ngân sách, xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ kinh phí.

UBND các xã, phường, đặc khu được giao xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch chương trình giai đoạn 2026 - 2030 và hằng năm. Đối với các xã và đặc khu Côn Đảo, nhiệm vụ trọng tâm bao gồm xây dựng nông thôn mới, hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, phát triển kinh tế nông thôn, hỗ trợ sản xuất, phát triển sản phẩm OCOP, du lịch nông thôn và nâng cao thu nhập cho người dân.

Một phường ở TP.HCM ký hợp đồng bồi thường tuyến metro Thủ Dầu Một - TP.HCM

Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Bình và Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM đã ký kết hợp đồng thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 (Thủ Dầu Một - TP.HCM).

Dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 (Thủ Dầu Một - TP.HCM) là công trình trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong việc hoàn thiện hệ thống giao thông công cộng, tăng cường kết nối vùng, giảm áp lực giao thông đường bộ và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

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Dự án được kỳ vọng khởi công vào cuối năm 2026 và hoàn thành vào năm 2030. Trong đó, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giữ vai trò then chốt, tạo điều kiện bàn giao mặt bằng phục vụ thi công, bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Với tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ, hai đơn vị cam kết triển khai hiệu quả các nội dung hợp đồng, đáp ứng yêu cầu về mặt bằng phục vụ dự án, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Trong đó, phát huy vai trò của hệ thống chính trị khu phố và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng thời chủ động trao đổi thông tin, hỗ trợ công tác tiếp xúc, đối thoại và chuyển các ý kiến, kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Tổ chức trò chơi dân gian chào mừng Lễ hội Nghinh Bà Thủy Long tại xã Thạnh An

Theo kế hoạch tổ chức Lễ hội Nghinh Bà Thủy Long tại xã Thạnh An (TP.HCM), sẽ có các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian.

Các hoạt động dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 23-11, với 6 môn thể thao gồm bóng đá mini, bóng chuyền, pickleball, bi sắt, cờ tướng, đua xuồng và 9 trò chơi dân gian gồm đan lưới, quăng chài, gánh muối vượt chướng ngại vật, cột giá thể hàu, kéo co, bịt mắt đập heo đất, thổi bột ngậm ngọc trai, leo cột mỡ bò, bắt vịt dưới sông.

Bên cạnh đó, lễ hội còn có các chương trình biểu diễn nghệ thuật của Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang và giao lưu đờn ca tài tử giữa các ấp.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, quảng bá được triển khai với nhiều hình thức phong phú như treo băng rôn, pa nô; tổ chức triển lãm hình ảnh về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng của địa phương và bố trí không gian check-in phục vụ người dân, du khách…

Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu làm chủ kỹ thuật phẫu thuật thay khớp háng bán phần

Ngày 27-10, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu tổ chức nghiệm thu, thanh lý hợp đồng chuyển giao kỹ thuật “phẫu thuật thay khớp háng bán phần” thuộc đề án 1816 năm 2026, với sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trong quá trình chuyển giao, các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy đã trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu tiếp cận, thực hành và từng bước làm chủ quy trình phẫu thuật thay khớp háng bán phần.

Đáng chú ý, sau thời gian tiếp nhận chuyển giao, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã thực hiện độc lập thành công 2 ca phẫu thuật thay khớp háng bán phần.

Kết quả này cho thấy hiệu quả thiết thực của chương trình chuyển giao kỹ thuật, đồng thời khẳng định năng lực chuyên môn và sự chủ động của đội ngũ y, bác sĩ trong việc tiếp cận, ứng dụng các kỹ thuật điều trị chuyên sâu.

Việc triển khai thành công kỹ thuật này tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu góp phần nâng cao chất lượng điều trị, hạn chế chuyển tuyến đối với những trường hợp có chỉ định phù hợp, giúp người bệnh giảm chi phí đi lại và được tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại địa phương.

Thành công bước đầu trong việc làm chủ kỹ thuật phẫu thuật thay khớp háng bán phần là tiền đề để Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, tiếp nhận chuyển giao các kỹ thuật chuyên sâu từ bệnh viện tuyến trên, từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Tin tức thời tiết hôm nay 28-10