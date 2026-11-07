Trung Đông 'nóng' lên, giá vàng tuần tới ra sao?

Giá vàng thế giới tăng gần 200 USD/ounce trong vòng một tuần, tương đương 6,2 triệu đồng/lượng - Ảnh chụp màn hình

Giá vàng thế giới tăng gần 200 USD/ounce trong vòng 1 tuần

Cuối tuần trước, giá vàng thế giới đóng cửa ở 3.876,4 USD/ounce - cũng là mức đáy trong vòng một năm qua. Sau một tuần, giá vàng thế giới lên mức 4.072 USD/ounce.

Mức tăng gần 200 USD/ounce trong vòng một tuần, tương đương 6,2 triệu đồng/lượng được xem là chỉ báo cho việc giá vàng thế giới sẽ đi lên và mục tiêu sẽ là 4.279 USD/ounce trong tuần tới, tức tăng thêm hơn 200 USD/ounce so với mức hiện nay.

Tuy nhiên chiều 7-11, tình hình Trung Đông "nóng" lên khi Mỹ kêu gọi dân lập tức rời Iran, còn Iran dọa nâng tầm bắn tên lửa.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, chuyên gia Trần Duy Phương cho rằng tình hình Trung Đông phức tạp trước mắt hơn sẽ hỗ trợ giá dầu tăng trở lại, từ đó kiềm chế đà tăng của giá vàng và giá bạc.

Tuy nhiên giá vàng và giá bạc cũng khó suy giảm mạnh, vì vấn đề Trung Đông không phải là mới nên về cơ bản sẽ không tác động quá lớn.

Thêm vào đó giá vàng đã giảm mạnh tuần trước, nên cơ bản cũng gần như điều chỉnh xong.

"Đảng Dân chủ kiểm soát lưỡng viện sẽ làm cho Tổng thống Mỹ Donald Trump khó phát động tiếp cuộc chiến từ tháng 1-2027. Giá dầu sẽ bớt "căng" và khả năng tăng của giá vàng thời gian tới sẽ mạnh hơn đà giảm.

Về lãi suất, dư địa tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không còn nhiều, tối đa chỉ thêm khoảng 1 lần vào tháng 12-2026. Khi Fed kết thúc chu kỳ tăng lãi suất, giá vàng và giá bạc sẽ tăng mạnh trở lại", chuyên gia Trần Duy Phương phân tích.

Tuần tới, báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Mỹ dự kiến sẽ được công bố vào thứ ba. Nếu lạm phát có dấu hiệu chững lại, giá vàng sẽ tăng mạnh.

Giá vàng trong nước cao hơn thế giới 14,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng vật chất trong nước đang chênh cao so với thế giới - Ảnh: H.N.

Với mức giá hiện tại, quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng tương đương 126,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC hôm nay, 7-11 giữ nguyên ở mức 141 triệu đồng/lượng, giá mua vào còn 138 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 bán ra cũng giữ nguyên ở mức 140,5 triệu đồng/lượng, mua vào 136,5 triệu đồng/lượng.

Do những ngày gần đây giá vàng thế giới biến động quá mạnh nên chênh lệch giá mua - bán vàng tăng lên đến 4 triệu đồng/lượng, vì các công ty vàng phòng ngừa rủi ro.

Tại Ancarat, giá vàng bán ra 145,5 triệu đồng/lượng, mua vào 139 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó Mi Hồng niêm yết giá bán ra là 141 triệu đồng/lượng, mua vào 139,5 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn 14,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sẽ khó vượt đỉnh cũ trong 2 năm tới

Việc giá vàng đã điều chỉnh khá sâu trong gần 10 tháng qua khiến nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi có nên mua vàng lúc này? Theo các chuyên gia, hiện giá vàng vật chất trong nước còn chênh cao so với giá vàng thế giới quy đổi, nên nhà đầu tư cần cân nhắc.

Trong báo cáo Triển vọng thị trường hàng hóa tháng 10, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo giá vàng bình quân năm 2026 đạt 4.600 USD/ounce, tăng 33,6% so với năm 2025.

Tuy nhiên năm 2027 giá vàng được dự báo giảm 7,6%, xuống bình quân 4.250 USD/ounce. Đến năm 2028, giá vàng có thể tiếp tục giảm thêm 5,9%, về 4.000 USD/ounce.

Như vậy giá vàng sẽ có đợt tăng vào cuối năm nay, sau đó suy giảm trở lại. Các chuyên gia cũng dự báo giá vàng khó vượt đỉnh cũ 5.600 USD/ounce trong vòng 2 năm tới.

Giá bạc thế giới đóng cửa tuần giao dịch ở mức 51,82 USD/ounce, quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá bạc tương đương 1,61 triệu đồng/lượng. Trong nước, Công ty Ancarat niêm yết giá bạc bán ra là 1,621 triệu đồng/lượng và mua vào 1,569 triệu đồng/lượng. Tại SBJ, giá bạc bán ra là 1,65 triệu đồng/lượng, mua vào 1,599 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý niêm yết giá bạc bán ra 1,618 triệu đồng/lượng, mua vào 1,569 triệu đồng/lượng. Mời độc giả theo dõi diễn biến giá vàng và giá bạc TẠI ĐÂY

Bảng lương phi nông nghiệp Mỹ khả quan, giá vàng rơi khỏi ngưỡng 4.100 USD/ounce Giá vàng thế giới tối 6-11, có lúc giảm gần 40 USD/ounce sau khi bảng lương phi nông nghiệp được công bố. Đến 23h30 giá vàng thế giới hồi phục về 4.064 USD/ounce.



