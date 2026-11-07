Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Bảng lương phi nông nghiệp Mỹ khả quan, giá vàng rơi khỏi ngưỡng 4.100 USD/ounce

tác giả
ÁNH HỒNG
ÁNH HỒNG
ÁNH HỒNG

Giá vàng thế giới tối 6-11, có lúc giảm gần 40 USD/ounce sau khi bảng lương phi nông nghiệp được công bố. Đến 23h30 giá vàng thế giới hồi phục về 4.064 USD/ounce.

Bảng lương phi nông nghiệp Mỹ khả quan, giá vàng rơi khỏi ngưỡng 4.100 USD/ounce - Ảnh 1.

Giá vàng thế giới giảm mạnh tối 6-11 - Ảnh chụp màn hình

Giá vàng giảm vì sức ép lãi suất

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 126,3 triệu đồng/lượng.

Hôm nay, báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 10 của Mỹ công bố trong đó ghi nhận số lượng việc làm tăng 165.000 người, vượt xa mức dự báo 65.000 người.

Số liệu việc làm tăng mạnh đã củng cố nhận định kinh tế Mỹ vẫn đủ sức chống chịu và Fed chưa cần sớm hạ lãi suất.

Giá vàng chịu sức ép giảm mạnh khi kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ chưa nghiêng về hướng nới lỏng.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 ở mức khoảng 68,4%.

Trong báo cáo Triển vọng thị trường hàng hóa tháng 10, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo giá vàng bình quân năm 2026 đạt 4.600 USD/ounce, tăng 33,6% so với năm 2025.

Tuy nhiên, năm 2027 giá vàng được dự báo giảm 7,6%, xuống bình quân 4.250 USD/ounce. Đến năm 2028, giá vàng có thể tiếp tục giảm thêm 5,9%, về 4.000 USD/ounce.

Giá vàng trong nước giảm 1,5 triệu đồng/lượng

Bảng lương phi nông nghiệp Mỹ khả quan, giá vàng rơi khỏi ngưỡng 4.100 USD/ounce - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước đang chênh cao so với giá vàng thế giới - Ảnh: H.N

Giá vàng miếng SJC hôm nay giảm 1,5 triệu đồng/lượng, còn 141 triệu đồng/lượng, giá mua vào còn 138 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 bán ra ở mức 140,5 triệu đồng/lượng, mua vào 136,5 triệu đồng/lượng.

Do những ngày gần đây giá vàng thế giới biến động quá mạnh nên chênh lệch giá mua - bán vàng tăng lên đến 4 triệu đồng/lượng vì các công ty vàng phòng ngừa rủi ro.

Tại Ancarat, giá vàng bán ra 145,4 triệu đồng/lượng, mua vào 138,9 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Mi Hồng niêm yết giá bán ra là 140,5 triệu đồng/lượng, mua vào 139 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn 14,7 triệu đồng/lượng.

Giá bạc tối nay giảm về mức 51,93 USD/ounce, quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá bạc tương đương 1,61 triệu đồng/lượng.

Trong nước, Công ty Ancarat niêm yết giá bạc bán ra là 1,612 triệu đồng/lượng và mua vào 1,559 triệu đồng/lượng.

Tại SBJ, giá bạc bán ra là 1,65 triệu đồng/lượng, mua vào 1,599 triệu đồng/lượng.

Công ty Phú Quý niêm yết giá bạc bán ra 1,62 triệu đồng/lượng, mua vào 1,571 triệu đồng/lượng.

Mời độc giả theo dõi diễn biến giá vàng và giá bạc TẠI ĐÂY

Bảng lương phi nông nghiệp Mỹ khả quan, giá vàng rơi khỏi ngưỡng 4.100 USD/ounce - Ảnh 3.Giá vàng bất ngờ đi xuống, hướng về ngưỡng 4.100 USD/ounce

0h30 ngày 20-10, giá vàng thế giới giảm 27 USD/ounce, xuống còn 4.139 USD/ounce. Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 130,2 triệu đồng/lượng.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
ÁNH HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: tăng lãi suất Giá vàng hôm nay giá vàng ​FED

    Dòng sự kiện: Giá vàng

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất