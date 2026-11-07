Bảng lương phi nông nghiệp Mỹ khả quan, giá vàng rơi khỏi ngưỡng 4.100 USD/ounce

Giá vàng thế giới giảm mạnh tối 6-11 - Ảnh chụp màn hình

Giá vàng giảm vì sức ép lãi suất

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 126,3 triệu đồng/lượng.

Hôm nay, báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 10 của Mỹ công bố trong đó ghi nhận số lượng việc làm tăng 165.000 người, vượt xa mức dự báo 65.000 người.

Số liệu việc làm tăng mạnh đã củng cố nhận định kinh tế Mỹ vẫn đủ sức chống chịu và Fed chưa cần sớm hạ lãi suất.

Giá vàng chịu sức ép giảm mạnh khi kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ chưa nghiêng về hướng nới lỏng.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 ở mức khoảng 68,4%.

Trong báo cáo Triển vọng thị trường hàng hóa tháng 10, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo giá vàng bình quân năm 2026 đạt 4.600 USD/ounce, tăng 33,6% so với năm 2025.

Tuy nhiên, năm 2027 giá vàng được dự báo giảm 7,6%, xuống bình quân 4.250 USD/ounce. Đến năm 2028, giá vàng có thể tiếp tục giảm thêm 5,9%, về 4.000 USD/ounce.

Giá vàng trong nước giảm 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước đang chênh cao so với giá vàng thế giới - Ảnh: H.N

Giá vàng miếng SJC hôm nay giảm 1,5 triệu đồng/lượng, còn 141 triệu đồng/lượng, giá mua vào còn 138 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 bán ra ở mức 140,5 triệu đồng/lượng, mua vào 136,5 triệu đồng/lượng.

Do những ngày gần đây giá vàng thế giới biến động quá mạnh nên chênh lệch giá mua - bán vàng tăng lên đến 4 triệu đồng/lượng vì các công ty vàng phòng ngừa rủi ro.

Tại Ancarat, giá vàng bán ra 145,4 triệu đồng/lượng, mua vào 138,9 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Mi Hồng niêm yết giá bán ra là 140,5 triệu đồng/lượng, mua vào 139 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn 14,7 triệu đồng/lượng.

Giá bạc tối nay giảm về mức 51,93 USD/ounce, quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá bạc tương đương 1,61 triệu đồng/lượng.

Trong nước, Công ty Ancarat niêm yết giá bạc bán ra là 1,612 triệu đồng/lượng và mua vào 1,559 triệu đồng/lượng. Tại SBJ, giá bạc bán ra là 1,65 triệu đồng/lượng, mua vào 1,599 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý niêm yết giá bạc bán ra 1,62 triệu đồng/lượng, mua vào 1,571 triệu đồng/lượng. Mời độc giả theo dõi diễn biến giá vàng và giá bạc TẠI ĐÂY