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Giá vàng hôm nay 4-11: Vàng nhẫn tăng gần 1 triệu, vàng miếng cũng đi lên

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Giá vàng thế giới sáng 4-11 tiếp tục giảm, lùi về quanh 3.930 USD/ounce trước sức ép từ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ. Ngược chiều, vàng miếng SJC tăng 600.000 đồng/lượng, vàng nhẫn tăng 900.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 4-11: Vàng nhẫn tăng gần 1 triệu, vàng miếng cũng đi lên - Ảnh 1.

Giá vàng thế giới sáng 4-11 giảm gần 30 USD/ounce trong 24 giờ qua - Ảnh: THANH HIỆP

Cập nhật lúc 8h sáng 4-11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch quanh 3.930,08 USD/ounce, giảm 29,76 USD/ounce, tương đương 0,75% trong 24 giờ qua.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Diễn biến này nối tiếp phiên giảm của kim loại quý trên thị trường quốc tế. Theo Reuters, trong phiên giao dịch ngày 3-11, giá vàng giao ngay giảm 0,5%, xuống 3.927,18 USD/ounce. Có thời điểm giá kim loại quý mất 1%, lùi xuống mức thấp nhất phiên 3.893,31 USD/ounce.

Theo ông Phillip Streible - chiến lược gia trưởng thị trường tại Blue Line Futures, đồng USD mạnh lên cùng lợi suất trái phiếu Mỹ tăng đang tạo sức ép lên giá vàng.

Trong khi đó, thị trường cũng theo dõi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Chuyên gia Fawad Razaqzada của Forex.com cho rằng kết quả bầu cử, đặc biệt trong trường hợp Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện, có thể ảnh hưởng đến triển vọng chính sách của chính quyền Mỹ và diễn biến đồng USD. Nếu đồng bạc xanh suy yếu, giá vàng có thể được hỗ trợ.

Về chính sách tiền tệ, dữ liệu từ CME FedWatch cho thấy thị trường đang dự báo xác suất 79% Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 12. Kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao cũng là yếu tố gây bất lợi cho vàng, do kim loại quý không mang lại lợi suất như các tài sản hưởng lãi.

Ở thị trường trong nước, cập nhật lúc 8h sáng 4-11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 137,6 triệu đồng/lượng mua vào và 140,62 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua. 

Trước đó, trong phiên 3-11, vàng miếng đã tăng thêm 1 triệu đồng/lượng. Như vậy, sau hai phiên phục hồi liên tiếp, giá bán vàng miếng SJC đã tăng tổng cộng 1,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn SJC, giá mua vào ở mức 133,7 triệu đồng/lượng, bán ra 137,7 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng ở cả hai chiều. Trong phiên trước, vàng nhẫn cũng tăng 1 triệu đồng/lượng, đưa mức tăng qua hai phiên liên tiếp lên tổng cộng 1,9 triệu đồng/lượng.

Quy đổi theo tỉ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 123 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế, phí. Như vậy, vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 17,6 triệu đồng/lượng.

Giá dầu hạ nhiệt

Trên thị trường năng lượng, giá dầu diễn biến trái chiều trong sáng 4-11. Cập nhật khoảng 8h, dầu WTI giao dịch ở mức 96,64 USD/thùng, tăng 0,55 USD, tương đương 0,57%. Trong khi đó, dầu Brent giảm 1,17 USD, tương đương 1,12%, xuống 103,6 USD/thùng.

Theo Reuters, trong phiên giao dịch ngày 3-11, giá dầu Brent giảm khoảng 1%, xuống 103,6 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 7-10. Dầu WTI của Mỹ cũng giảm 37 cent, xuống 96,09 USD/thùng, thấp nhất kể từ ngày 14-10.

Giá dầu chịu tác động từ những diễn biến trái chiều liên quan đến xung đột tại Ukraine và Trung Đông. Qatar đang nỗ lực làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran, nhưng hai bên vẫn chưa thu hẹp được bất đồng.

Trong khi đó, kế hoạch đàm phán giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi trong hai ngày 10 và 11-11 cũng được giới đầu tư chú ý. Nếu xung đột Nga - Ukraine hạ nhiệt, nguồn cung dầu từ Nga có thể được khơi thông, gây thêm áp lực giảm giá.

Ở chiều ngược lại, các cuộc tấn công quân sự gần đây tiếp tục làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung. Thị trường cũng chờ số liệu tồn kho dầu của Mỹ, với dự báo dự trữ dầu thô tăng khoảng 900.000 thùng trong tuần kết thúc ngày 30-10.

Trên thị trường tiền mã hóa, Bitcoin giao dịch quanh 77.134 USD, tăng 0,16% trong 24 giờ qua. Diễn biến trong ngày cho thấy đồng tiền số lớn nhất thế giới có thời điểm tiến sát 77.900 USD, trước khi điều chỉnh mạnh về vùng 76.800 USD rồi hồi phục trở lại quanh 77.100 USD.

Mời độc giả theo dõi diễn biến giá vàng và giá bạc TẠI ĐÂY.

Giá vàng hôm nay 4-11: Vàng nhẫn tăng gần 1 triệu, vàng miếng cũng đi lên - Ảnh 3.Giá vàng hôm nay 3-11: Vàng miếng, vàng nhẫn cùng tăng thêm 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới phục hồi gần 2%, vượt 3.950 USD/ounce, kéo giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước cùng tăng 1 triệu đồng/lượng, lên 140 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

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    Chủ đề: giá dầu giá vàng miếng Giá vàng hôm nay giá vàng

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